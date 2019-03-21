黄磊闫妮主演《狗眼看人心》定档4月20日上映，海报中小狗妮蔻因为舍命救主被咬成重伤，而黄磊家的狗狗乖乖，十年前因为保护家人，被未拴绳的大狗咬死了，黄磊一直把它作为微博头像十年未变。





海报中，小狗妮蔻因为舍命救主被咬成重伤，身上留下多处伤疤，面对主人的担忧，妮蔻却还暖心安慰：“我真的不痛，骗你是小狗”，直戳泪点。影片除了感人的人狗情外，还聚焦现实话题，狗嘴逃生的一家人怒为爱犬鸣不平，在讨回公道的过程中小事竟逐步失控成大事的故事。在这场“狗咬狗”事件中，人与狗的守护情深触动人心。





电影《狗眼看人心》讲述了小狗妮蔻为救主人勇斗藏獒却惨遭重创，一家人誓为爱犬讨回公道，却未料一件“狗咬狗”的小事愈演愈烈，最终失控的故事。





回想起接拍这部电影的初衷，黄磊真情流露：“除了喜欢剧本本身外，也因为这是曾发生在我身上的故事。”原来黄磊家的狗狗乖乖，十年前因为保护黄磊和多多，被未拴绳的大狗咬死了，为了纪念乖乖，黄磊一直把乖乖的图片作为微博头像，十年未变。此前预告片发布时，黄磊的妻子孙莉也动情转发：“这样的事儿也发生在我们身边，想乖乖了。”





除了人和狗之间感人的情感外，《狗眼看人心》也探讨了多个社会现实话题，因遛狗不拴绳给其他人带来的伤害、面对不文明养犬人的无赖之举如何为狗狗争取生存权利，进而引发思考，当狗狗可以为我们付出生命的时候，我们能为他们做什么？





为了给予片中不同品种的“狗演员”们最专业的引导，该片请来曾参与过《狼图腾》、《荒野猎人》、《权力的游戏》等知名影片的国际顶级驯兽师安德鲁·辛普森（Andrew Simpson）及其团队。安德鲁·辛普森坦言：“驯兽师要做的，就是花时间与它们建立情感与信任。”





第一次与狗狗演对手戏的黄磊用“拍得很踏实”来形容此番经历：“我生活中也养狗，也很喜欢狗，所以拍摄狗狗相关的电影，第一关注的是怎么保护好狗演员们，Andrew的团队做得非常好，让人觉得很踏实。”闫妮也感叹：“有好的团队保护，和狗狗一起演戏很有安全感。”





电影《狗眼看人心》，将于今年4月20日全国上映。

编辑：隐饮