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虐心爱情片《如影随心》定档4.19

杜鹃陈晓演绎痴缠错爱故事 预告&海报双发

2019-03-21 11:23:47 来源：Mtime时光网

霍建起执导《如影随心》定档4月19日上映，新海报中陈晓与杜鹃置身于三朵不同阶段的罂粟花前，似乎暗示这两人的爱情关系，美丽却带刺、危险又灿烂。
       

《如影随心》定档预告

时光网讯 霍建起执导，陈晓杜鹃主演的爱情电影《如影随心》正式定档4月19日！片方今日发布了“如影”版预告与“花开花落”版海报，同时曝光了一组剧照。电影讲述了陈晓饰演的小提琴家陆松与杜鹃扮演的室内设计师文罂在巴黎邂逅，彼此迷恋越陷越深，两人纠缠出一段虐心的错爱故事。

       “如影版”预告中，杜鹃与陈晓“就像翅膀勾住了翅膀”，在巴黎相遇并陷入热恋，然而随着时间的推进，原本紧紧绑在一起的命运却发生了变化，不停的猜疑与拉扯，似乎在证明两个人陷入了一场错爱，情感纠葛就像影子一样，抓不住却也离不开，电影中两人的结局也与预告结尾的手机来电一样，让人看不出端倪。

       而在“花开花落”版海报里，陈晓与杜鹃置身于三朵不同阶段的罂粟花前，含苞待放、徐徐盛开、瓣落凋零，似乎暗示这两人的爱情关系，美丽却带刺、危险又灿烂的罂粟花在墨绿的水彩油画背景下，散发着一种暧昧美感。

      此次拍摄电影《如影随心》，光影片的剧本准备周期就长达七年之久，加上选角拍摄等后期工作，耗时近十年。霍建起导演称“我想拍的并不是一部纯粹的爱情片，更重要的是讲关系，每个人都不可避免地活在各种关系中，我们受益于此，也受困于此，希望每个人都能从电影里看到自己的人生。”

       《如影随心》电影将在4月19日全国上映，敬请期待！

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 如影随心 霍建起 杜鹃 陈晓
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如影随心

如影随心 (2019)

0.0

导演：霍建起

主演：杜鹃 陈晓

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