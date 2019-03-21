霍建起执导《如影随心》定档4月19日上映，新海报中陈晓与杜鹃置身于三朵不同阶段的罂粟花前，似乎暗示这两人的爱情关系，美丽却带刺、危险又灿烂。





“如影版”预告中，杜鹃与陈晓“就像翅膀勾住了翅膀”，在巴黎相遇并陷入热恋，然而随着时间的推进，原本紧紧绑在一起的命运却发生了变化，不停的猜疑与拉扯，似乎在证明两个人陷入了一场错爱，情感纠葛就像影子一样，抓不住却也离不开，电影中两人的结局也与预告结尾的手机来电一样，让人看不出端倪。





而在“花开花落”版海报里，陈晓与杜鹃置身于三朵不同阶段的罂粟花前，含苞待放、徐徐盛开、瓣落凋零，似乎暗示这两人的爱情关系，美丽却带刺、危险又灿烂的罂粟花在墨绿的水彩油画背景下，散发着一种暧昧美感。









编辑：隐饮