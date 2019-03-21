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《风中有朵雨做的云》曝人物关系海报

井柏然马思纯六大主演身陷多角关系&情感纠葛

2019-03-21 11:46:13 来源：Mtime时光网

娄烨执导《风中有朵雨做的云》曝人物关系海报，虽然电影主角只有六个人，却能组成了耐人寻味的“多角关系”。
       时光网讯 娄烨执导的电影《风中有朵雨做的云》将于4月4日清明档全国公映，近日，影片发布一组人物关系海报，首次公开六位主演在电影中的神秘关系。海报以冷色调为主，在还原电影真实场景的同时，也增加了人物关系的扑朔迷离感觉。虽然主角只有六个人，却能组成了如此耐人寻味的“多角关系”，人物关系的复杂性就如同这个故事一样，需要观众慢慢地去探寻真相。

       电影讲述了发生在中国南方一座城市的故事，开发区主任唐奕杰在一次拆迁纠纷的骚乱中意外坠楼身亡，年轻警官杨家栋开始调查，发现“唐奕杰坠楼案”与几年前的另一宗神秘的“失踪案”有着密切的关系。在调查中他被诬陷，被停职，但他没有放弃……影片展现了时代变迁下的人物及命运变化。

       导演娄烨曾说过，《风中有朵雨做的云》的故事他一直都想拍出来的，这也是关于我们每个人的故事。“两个人之间的感情，会影响一个家庭，进而会影响更多的人，乃至整个社会，这听起来是一个不可思议的事情，但确实是中国这几十年来经常发生的事情。”

       导演娄烨表示，这次发布的人物关系海报，与影片从个人出发、折射出整个社会现象的表达方式一致。这种“以小见大”的展现形式，深刻揭露出人性的复杂和社会的复杂。

       这六张海报分别展现了三组不同的人物关系，而每一组人物关系都有不同的两张图来呈现，从而突出了每一组人物关系的两面性，这也成为了观众期待的一大看点。这三组人物关系分别为：井柏然和马思纯，秦昊和陈妍希，宋佳、秦昊以及张颂文。

       片中，井柏然饰演的是警官杨家栋，马思纯饰演唐奕杰的女儿唐小诺。在调查“唐奕杰坠楼案”中，井柏然陷入与死者女儿的情感纠葛中，这背后到底是怎样一个谜团，引人遐想。六张海报、三组人物关系，将电影中错综复杂的情感关系交织起来，一幅时代变迁下的个体命运转变图呼之欲出。

       据悉，电影《风中有朵雨做的云》将于4月4日清明档上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 风中有朵雨做的云 娄烨
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