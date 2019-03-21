娄烨执导《风中有朵雨做的云》曝人物关系海报，虽然电影主角只有六个人，却能组成了耐人寻味的“多角关系”。





电影讲述了发生在中国南方一座城市的故事，开发区主任唐奕杰在一次拆迁纠纷的骚乱中意外坠楼身亡，年轻警官杨家栋开始调查，发现“唐奕杰坠楼案”与几年前的另一宗神秘的“失踪案”有着密切的关系。在调查中他被诬陷，被停职，但他没有放弃……影片展现了时代变迁下的人物及命运变化。









导演娄烨表示，这次发布的人物关系海报，与影片从个人出发、折射出整个社会现象的表达方式一致。这种“以小见大”的展现形式，深刻揭露出人性的复杂和社会的复杂。





这六张海报分别展现了三组不同的人物关系，而每一组人物关系都有不同的两张图来呈现，从而突出了每一组人物关系的两面性，这也成为了观众期待的一大看点。这三组人物关系分别为：井柏然和马思纯，秦昊和陈妍希，宋佳、秦昊以及张颂文。





片中，井柏然饰演的是警官杨家栋，马思纯饰演唐奕杰的女儿唐小诺。在调查“唐奕杰坠楼案”中，井柏然陷入与死者女儿的情感纠葛中，这背后到底是怎样一个谜团，引人遐想。六张海报、三组人物关系，将电影中错综复杂的情感关系交织起来，一幅时代变迁下的个体命运转变图呼之欲出。





编辑：隐饮