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《波西米亚狂想曲》首映耿乐自曝想演窦唯

老狼等歌手集体“朝圣” 现场变大型追星现场

2019-03-21 14:43:01 来源：Mtime时光网

《波西米亚狂想曲》映后交流环节，早年因扮演摇滚歌手开启演艺路的耿乐，在谈及下一个想扮演的摇滚歌手角色时，他回答是“窦唯”。
　　时光网讯   3月20日晚，《波西米亚狂想曲》中国首映礼在北京举行，老狼、郝云刘惜君左小祖咒等中国音乐圈艺人集体“朝圣”。值得一提的是，早年因扮演摇滚歌手开启演艺路的耿乐，在谈及下一个想扮演的摇滚歌手角色时，他回答是“窦唯”。

　　映后交流环节，演绎过无数经典的民谣歌手老狼表示：“二刷后更觉得很多动人的场景真的是在电影院这种音量下面，这种震撼下才能体会到。这就是音乐的伟大，歌曲在任何时候都会有它最合适的时间出现。”

　　耿乐则被拉米·马雷克精确到“分子层面”的神还原打动：“我们当年看了无数次Live Aid录像带，对着21寸的电视。感谢伟大的技术，今天才能在大银幕上看到这场伟大的演唱会。感谢拉米·马雷克从灵魂深处还原佛莱迪，其实他们长的不太像，但是‘神似’，演员就是需要从精神层面去演绎角色。”

　　刘惜君观影结束后有感而发：“在Queen不为人知的故事里，我看到了初心、坦然和勇敢。两个小时是乐队经历的缩影，从零到有再到辉煌，看到了他们有血有肉的故事，看得我热泪盈眶。”

　　此外，音乐人梁欢、郝云、二手玫瑰乐队主唱梁龙，作家马伯庸、著名译者谷大白话也纷纷变身“迷弟”，大谈自己与皇后乐队的故事。

　　而在首映礼的另一场粉丝专场放映，开场前粉丝在影厅一展歌喉来表达自己对皇后乐队的敬意。特别是影片最后二十分钟“拯救生命”大型摇滚演唱会片段开始时，粉丝纷纷起立，挥舞荧光棒跟唱。当皇后乐队在演唱会上唱起《We Will Rock You》的时候，全场粉丝更是跟着节奏击掌、跺脚，加入皇后乐队的合唱。

　　好消息是，影片今日宣布，3月23日，全国100场卡拉OK场《波西米亚狂想曲》将在19:00-20:40时段内开启，特此提醒购票观众，买票时请认准卡拉OK场，与皇后乐队同声合唱。影片将于3月22日在全国艺联3100家加盟影院放映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 波西米亚狂想曲 首映
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