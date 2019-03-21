《波西米亚狂想曲》映后交流环节，早年因扮演摇滚歌手开启演艺路的耿乐，在谈及下一个想扮演的摇滚歌手角色时，他回答是“窦唯”。





映后交流环节，演绎过无数经典的民谣歌手老狼表示：“二刷后更觉得很多动人的场景真的是在电影院这种音量下面，这种震撼下才能体会到。这就是音乐的伟大，歌曲在任何时候都会有它最合适的时间出现。”









刘惜君观影结束后有感而发：“在Queen不为人知的故事里，我看到了初心、坦然和勇敢。两个小时是乐队经历的缩影，从零到有再到辉煌，看到了他们有血有肉的故事，看得我热泪盈眶。”





此外，音乐人梁欢、郝云、二手玫瑰乐队主唱梁龙，作家马伯庸、著名译者谷大白话也纷纷变身“迷弟”，大谈自己与皇后乐队的故事。





而在首映礼的另一场粉丝专场放映，开场前粉丝在影厅一展歌喉来表达自己对皇后乐队的敬意。特别是影片最后二十分钟“拯救生命”大型摇滚演唱会片段开始时，粉丝纷纷起立，挥舞荧光棒跟唱。当皇后乐队在演唱会上唱起《We Will Rock You》的时候，全场粉丝更是跟着节奏击掌、跺脚，加入皇后乐队的合唱。





好消息是，影片今日宣布，3月23日，全国100场卡拉OK场《波西米亚狂想曲》将在19:00-20:40时段内开启，特此提醒购票观众，买票时请认准卡拉OK场，与皇后乐队同声合唱。影片将于3月22日在全国艺联3100家加盟影院放映。

编辑：hello王小羊