迪士尼经典公主电影《美女与野兽》、《灰姑娘》、《沉睡魔咒》将在今年北京国际电影节“北京展映”单元展映，真人版《阿拉丁》的全球预告也将贴片放送，成为此次展映的“彩蛋”。









第九届北京国际电影节将于2019年4月13日至4月20日在北京举行，“北京展映”单元将提前一周，于4月6日开启预映。





公主电影一直是迪士尼作品中的一抹亮色。在将近一个世纪的时间里，丰富多彩、浪漫唯美 的公主动画影响了全球几代观众，魅力恒久。近年来，迪士尼将经典的公主动画电影相继搬上大银幕，用真人形式再次演绎这些经典唯美的故事。公主们的故事也华丽升级，再度点亮全球银幕。此次参展的作品《美女与野兽》、《灰姑娘》、《沉睡魔咒》即是其中的佼佼者。





《美女与野兽》 真人版《美女与野兽》于2017年春季华美登场，好莱坞新生代巨星艾玛·沃森(Emma Watson)和丹·史蒂文斯(Dan Stevens)传神演绎浪漫唯美的经典爱情，更有华丽场景和动人旋律助力打造至美银幕体验。影片一经推出即风靡世界，以12.6亿美元勇夺全球年度票房榜亚军，是实至名归的新世纪经典。而动画版原作亦拥有非凡地位，是史上首部入围奥斯卡最佳影片奖的动画电影，同时还斩获奥斯卡最佳配乐和最佳原创歌曲两项大奖，同名主题曲传唱至今。





《灰姑娘》 真人版《灰姑娘》于2015年绽放大银幕，在全球收获票房口碑双丰收，反响强烈。影片制作精良，不惜工本，将耳熟能详的经典童话在大银幕上完美呈现。上万颗水晶点缀的梦幻公主裙让无数观众心水不已，顶级视觉特效技术将南瓜马车、灰姑娘变身等经典情节梦幻还原，更有“银幕女王”凯特·布兰切特(Cate Blanchett)压阵的主演阵容增光添彩。而1950年问世的动画版《灰姑娘》(Cinderella)也是灰姑娘故事最早和最经典的银幕呈现之一，是迪士尼公主电影中的璀璨明珠。





《沉睡魔咒》 2014年的《沉睡魔咒》改编自迪士尼1959年的经典动画《睡美人》(Sleeping Beauty)，是新世纪迪士尼公主动画真人化的首部作品，啼音初试即先声夺人。影片对睡美人童话的创新改编引发热烈反响，安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)主演的魔法仙子极具魅力，《阿凡达》(Avatar)班底打造的“暗黑系”仙境奇幻瑰丽，令人耳目一新。《沉睡魔咒》的成功不仅令更多公主动画真人化项目提速，续集《沉睡魔咒2》(Maleficent: Mistress of Evil)也将于今年10月归来，近年来已更多专注幕后的朱莉也倾情回归。





《阿拉丁》 值得一提的是，此次展映还为观众准备了特别惊喜：迪士尼最新一部公主动画真人版影片《阿拉丁》的全新预告将在三部展映影片前贴片放映。本片改编自曾获安妮奖最佳动画奖和奥斯卡最佳配乐、最佳原创歌曲的同名经典动画，奇才名导盖·里奇(Guy Ritchie)为经典故事注入更多新意，好莱坞巨星威尔·史密斯(Will Smith)化身神灯巨人一展喜剧天赋，阿拉丁和茉莉公主(Jasmine)的饰演者则是从超过两千名候选人中脱颖而出的明日之星。本片已定于5月24日在北美率先上映，充满异域风情和奇思妙想的传奇故事将是不容错过的大银幕体验。

编辑：Joker