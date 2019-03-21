网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

迪士尼经典公主大电影将在北影节展映

惊喜彩蛋！真人版《阿拉丁》新预告贴片放映

2019-03-21 15:07:55 来源：Mtime时光网

迪士尼经典公主电影《美女与野兽》、《灰姑娘》、《沉睡魔咒》将在今年北京国际电影节“北京展映”单元展映，真人版《阿拉丁》的全球预告也将贴片放送，成为此次展映的“彩蛋”。
　　时光网讯 北京时间3月21日消息，迪士尼影业与第九届北京国际电影节组委会今日联合宣布，迪士尼经典公主电影《美女与野兽》(Beauty and the Beast)、《灰姑娘》(Cinderella)、《沉睡魔咒》(Maleficent)将在电影节“北京展映”单元展映，排片表同时曝光。

　　三部参展影片均改编自迪士尼经典公主动画，魅力恒久的经典爱情故事将再度璀璨绽放，为观众点燃浪漫四月观影季。此外，迪士尼最新真人浪漫奇幻巨制《阿拉丁》(Aladdin) 的全球预告也将贴片放送，成为此次展映的惊喜“彩蛋”。

　　第九届北京国际电影节将于2019年4月13日至4月20日在北京举行，“北京展映”单元将提前一周，于4月6日开启预映。

　　公主电影一直是迪士尼作品中的一抹亮色。在将近一个世纪的时间里，丰富多彩、浪漫唯美 的公主动画影响了全球几代观众，魅力恒久。近年来，迪士尼将经典的公主动画电影相继搬上大银幕，用真人形式再次演绎这些经典唯美的故事。公主们的故事也华丽升级，再度点亮全球银幕。此次参展的作品《美女与野兽》、《灰姑娘》、《沉睡魔咒》即是其中的佼佼者。

《美女与野兽》

　　真人版《美女与野兽》于2017年春季华美登场，好莱坞新生代巨星艾玛·沃森(Emma Watson)和丹·史蒂文斯(Dan Stevens)传神演绎浪漫唯美的经典爱情，更有华丽场景和动人旋律助力打造至美银幕体验。影片一经推出即风靡世界，以12.6亿美元勇夺全球年度票房榜亚军，是实至名归的新世纪经典。而动画版原作亦拥有非凡地位，是史上首部入围奥斯卡最佳影片奖的动画电影，同时还斩获奥斯卡最佳配乐和最佳原创歌曲两项大奖，同名主题曲传唱至今。

《灰姑娘》

　　真人版《灰姑娘》于2015年绽放大银幕，在全球收获票房口碑双丰收，反响强烈。影片制作精良，不惜工本，将耳熟能详的经典童话在大银幕上完美呈现。上万颗水晶点缀的梦幻公主裙让无数观众心水不已，顶级视觉特效技术将南瓜马车、灰姑娘变身等经典情节梦幻还原，更有“银幕女王”凯特·布兰切特(Cate Blanchett)压阵的主演阵容增光添彩。而1950年问世的动画版《灰姑娘》(Cinderella)也是灰姑娘故事最早和最经典的银幕呈现之一，是迪士尼公主电影中的璀璨明珠。

《沉睡魔咒》

　　2014年的《沉睡魔咒》改编自迪士尼1959年的经典动画《睡美人》(Sleeping Beauty)，是新世纪迪士尼公主动画真人化的首部作品，啼音初试即先声夺人。影片对睡美人童话的创新改编引发热烈反响，安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)主演的魔法仙子极具魅力，《阿凡达》(Avatar)班底打造的“暗黑系”仙境奇幻瑰丽，令人耳目一新。《沉睡魔咒》的成功不仅令更多公主动画真人化项目提速，续集《沉睡魔咒2》(Maleficent: Mistress of Evil)也将于今年10月归来，近年来已更多专注幕后的朱莉也倾情回归。

《阿拉丁》

　　值得一提的是，此次展映还为观众准备了特别惊喜：迪士尼最新一部公主动画真人版影片《阿拉丁》的全新预告将在三部展映影片前贴片放映。本片改编自曾获安妮奖最佳动画奖和奥斯卡最佳配乐、最佳原创歌曲的同名经典动画，奇才名导盖·里奇(Guy Ritchie)为经典故事注入更多新意，好莱坞巨星威尔·史密斯(Will Smith)化身神灯巨人一展喜剧天赋，阿拉丁和茉莉公主(Jasmine)的饰演者则是从超过两千名候选人中脱颖而出的明日之星。本片已定于5月24日在北美率先上映，充满异域风情和奇思妙想的传奇故事将是不容错过的大银幕体验。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 美女与野兽 灰姑娘 沉睡魔咒
关注时光网微信

相关电影/影人

美女与野兽

美女与野兽 (2017)

7.3

导演：比尔·康顿

主演：艾玛·沃森

在线播放

灰姑娘

灰姑娘 (2015)

7.2

导演：肯尼思·布拉纳

主演：莉莉·詹姆斯

在线播放

沉睡魔咒

沉睡魔咒 (2014)

7.1

导演：罗伯特·斯托姆..

主演：安吉丽娜·朱莉

在线播放

阿拉丁

阿拉丁 (2019)

0.0

导演：盖·里奇

主演：梅纳·马苏德

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
3

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。

查看更多