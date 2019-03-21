于谦主演的《老师·好》举办首映观影，联想创始人柳传志第一个发言，表示对电影的赞赏。





“什么东西能够长久得留在我们老百姓心眼里面？那就是最真实、最贴近生活，而且能够拨动心弦，能够点亮我们心里面真善美的题材，《老师·好》就是这样的题材。”





柳传志还对影片带来的社会正能量进行盖章：“咱们国家将来要想傲然地屹立在世界民族之林，靠的不仅是实力，还真得有好的文化。从哪来呢？就得老师教，所以对老师不管怎么尊重都不过分。今天这个电影真的是悄悄地走到观众的心田里了。”























编辑：hello王小羊