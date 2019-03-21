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跨界！柳传志力荐于谦新片《老师·好》

电影举办首映 郭德纲直言“欠于谦一个影帝”

2019-03-21 15:12:02 来源：Mtime时光网

于谦主演的《老师·好》举办首映观影，联想创始人柳传志第一个发言，表示对电影的赞赏。
　　时光网讯  一场首映往往能窥探艺人们的“朋友圈”。比如昨天于谦主演的《老师·好》举办首映观影，联想创始人柳传志就第一个发言，表示对电影的赞赏。

　　“什么东西能够长久得留在我们老百姓心眼里面？那就是最真实、最贴近生活，而且能够拨动心弦，能够点亮我们心里面真善美的题材，《老师·好》就是这样的题材。”

　　柳传志还对影片带来的社会正能量进行盖章：“咱们国家将来要想傲然地屹立在世界民族之林，靠的不仅是实力，还真得有好的文化。从哪来呢？就得老师教，所以对老师不管怎么尊重都不过分。今天这个电影真的是悄悄地走到观众的心田里了。”



　　于谦的老搭档郭德纲则不改幽默本身，直言：“看这个电影很享受。我就想说一句话：我们真的欠谦老师一个影帝和一个自行车。”在片中客串了老师角色的何冰也大赞于谦演技：“谦儿哥，您这真有点不给我们留饭碗的意思了。”倪虹洁则说：“虽然和于谦老师特别熟悉，但是看这个电影的时候我感觉于谦老师消失了，取代他的就是苗宛秋老师。”

　　除了夸于谦演得好，现场还有不少明星回忆起难忘的老师。岳云鹏就说：“因为我上学的时候条件不好，穿的衣服很破烂，我就记得老师说不管你的衣服破烂不破烂，只要你的衣服是干净的，你就可以昂首挺胸走进学校。这句话对我的帮助非常大，让我每次走进学校都很开心。另外一位老师就是我的师父，他总是说只要你努力一天，你就离成功更近一步。我很感谢他们。”

　　在片中没有一句台词却有三场戏的乔杉说：“我觉得老师对我们的关怀一直让我受益到现在，刚才我也在卡片上认真地写上了给老师的一句话，我把我最尊敬的几位老师都写了，借谦哥的这个片子祝我的几位老师身体健康，万事如意。”

　　当天红毯上，郭德纲、何冰、潘长江、王学兵、蔡明、岳云鹏、乔杉、大鹏、马苏、马东等都现身支持。吴京的妻子谢楠还带着儿子吴所谓来给“师父”于谦捧场，此外，“雷神”徐锦江也带儿子徐菲支持电影。《老师·好》将于3月22日全国正式上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 于谦 柳传志 郭德纲 老师好
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