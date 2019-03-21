《地久天长》不仅包揽柏林电影节最佳男女演员双银熊大奖，更重要的是它承载了王小帅对于人性、对于命运、对于时间的理解。作为导演，他愿意把电影深深扎到泥土里，这样长出来的东西才有生命力。





王小帅导演与斩获柏林电影节最佳男女演员的王景春、咏梅









《地久天长》讲述了两个家庭的普通人，在三十年时代缩影下跌宕起伏的故事。爱人和朋友在年轻时总说一辈子不分离，历经命运捉弄和时代变故，时间像一把生锈的刀子慢慢割裂彼此，最后真的能“地久天长”吗？





《地久天长》讲述两个家庭三十年的故事





“任何故事当时间的跨度足够了，人生的无常就会自动显现出来。”在王小帅眼里，“这个故事强度很大、人物的命运也很起伏，你会觉得三个小时过去，好像飞逝如电，又像过了几十年的人生，很有沉浸感。”





《地久天长》终极预告片 《地久天长》更像是王小帅导演与时间的漫长和解。





1966年他出生在上海，两个多月大时因为父母支援“三线建设”前往贵州，13岁又随全家搬去武汉。1981年王小帅凭借绘画特长，考到北京中央美术学院附中，大学从北京电影学院导演系毕业后，又被分配到了福建电影制片厂，但并没有获得任何拍片机会，于是他独自回到北京开始“北漂”。













《青红》《我十一》《闯入者》——三线建设三部曲









《地久天长》导演特辑 决定拍“家园三部曲”时，王小帅刚好五十岁了，“很多感觉是需要由时间来沉淀下来的，没有十年二十年的沉淀，根本体会不到这些。我愿意把电影扎到泥土里，有了滋养之后，长出来的东西才有生命力。”





他的聚焦点不仅仅局限于“三线”故事，而是放宽到和他年纪相仿的五六十年代的人们，如何在时代洪流里生存下来。他用计划生育大背景下的“失独”故事作为切入口，失去孩子对于一个家庭来说，无疑是灭顶之灾，按照女主角丽云的话来说，“时间早就停止了，剩下的他们就在等着慢慢变老。”这是让王小帅印象至深的一句台词。









《地久天长》主演王景春、咏梅





提起这两位影帝影后，导演有自己的理解：“我不会等待他们的情绪怎么爆发，他们好像就生活在这个场景里和故事里。这就像我们在培土一样，把土培好了，演员就像种子放进去，他们自身就长大了，最后就长成了在片中这一对不可分割的、真实感极强的夫妻。”





王小帅过去的作品经常充满愤怒的抗争，但他现在明白，“经历多了以后，会发现很多事情其实有复杂的面。”在采访快结束时，他回应了关于扶植新导演令人五味杂陈的感受。





“我不会因为我去监制或者制片一个年轻导演的电影，就变成非得让他给我挣钱，这就改变了初衷。一个导演不光光是写剧本，不光是拍电影展示才华，人品很重要，人很重要，人的性格的建立很重要。总结下来，有好的经验，但是也有不好的经验，这都过去了，随着时间大家慢慢会了解，而不是像现在人云亦云。”











刚刚过完50岁生日的时候，王小帅觉得作为导演，在电影面前他还是个小学生。拍《地久天长》时他更愿意说：“希望一切都归零，一切都回到土里面，一切都重新来。”

