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2019-03-21 15:32:46 来源：Mtime时光网

独家专访王小帅导演

《地久天长》拍到泪奔但不煽情

两家人30年跌宕起伏

涵盖对人性命运和时间的理解

王景春咏梅获影帝影后

演员就像种子，在泥土里自然生长

王小帅谈市场与票房

600亿里给我1%的空间就很好

对电影永怀恭敬之心

扶植新导演五味杂陈 初衷非赚钱

《地久天长》不仅包揽柏林电影节最佳男女演员双银熊大奖，更重要的是它承载了王小帅对于人性、对于命运、对于时间的理解。作为导演，他愿意把电影深深扎到泥土里，这样长出来的东西才有生命力。
       时光网特稿《地久天长》是一部让王小帅导演拍到泪奔的电影。
       
       那是在影片的结尾处，男女主角“耀军”与“丽云”年岁已高，正在扫墓上坟，饰演他们的王景春咏梅的台词并不多，表演冷静而克制，这条戏拍了足有20分钟，大部分的情节由两位演员即兴发挥。王小帅静静地盯着监视器，任泪水流淌，“当时我的泪就喷了，那一条20分钟就没停过。”

王小帅导演与斩获柏林电影节最佳男女演员的王景春、咏梅

       《地久天长》包揽第69届柏林电影节最佳男女演员双银熊大奖，更重要的是它承载了王小帅对于人性、对于命运、对于时间的理解。即使无数次在提前放映时让观众泪流满面，王小帅也并不愿意承认这是一部煽情的电影。“不是催泪，我们在非常隐忍地表达情感，还原真实的生活，只有最真实的生活和角色，才能让观众产生共鸣。”

       《地久天长》讲述了两个家庭的普通人，在三十年时代缩影下跌宕起伏的故事。爱人和朋友在年轻时总说一辈子不分离，历经命运捉弄和时代变故，时间像一把生锈的刀子慢慢割裂彼此，最后真的能“地久天长”吗？

《地久天长》讲述两个家庭三十年的故事

       “任何故事当时间的跨度足够了，人生的无常就会自动显现出来。”在王小帅眼里，“这个故事强度很大、人物的命运也很起伏，你会觉得三个小时过去，好像飞逝如电，又像过了几十年的人生，很有沉浸感。”

       

《地久天长》终极预告片

《地久天长》更像是王小帅导演与时间的漫长和解。

       1966年他出生在上海，两个多月大时因为父母支援“三线建设”前往贵州，13岁又随全家搬去武汉。1981年王小帅凭借绘画特长，考到北京中央美术学院附中，大学从北京电影学院导演系毕业后，又被分配到了福建电影制片厂，但并没有获得任何拍片机会，于是他独自回到北京开始“北漂”。

       1993年借钱拍了电影处女作《冬春的日子》后，王小帅从此成为“第六代”的重要一员。后来他的《十七岁的单车》以及《左右》分别获得柏林电影节评委会大奖、最佳新演员奖和最佳编剧银熊奖。

       早年王小帅的电影充满了戾气和残酷，与时代的对抗往往都是无解的结局。随后的“三线建设三部曲”——《青红》《我十一》《闯入者》，描绘了在“三线建设”的历史大背景下不同人物的命运，这是一段不被大众熟悉的历史，也是基于王小帅个人的亲身经历。

《青红》《我十一》《闯入者》——三线建设三部曲

       拍完“三线三部曲”，《地久天长》成为王小帅“家园三部曲”的开篇之作。他想把摄影机转过来，面对中国的老百姓，面对每个人在这个社会里的遭遇和经验，“不管社会再怎么变化，我们都会看到善良的人，把善良的中国人的一面留在电影里，这就是我的愿望。”

       

《地久天长》导演特辑

决定拍“家园三部曲”时，王小帅刚好五十岁了，“很多感觉是需要由时间来沉淀下来的，没有十年二十年的沉淀，根本体会不到这些。我愿意把电影扎到泥土里，有了滋养之后，长出来的东西才有生命力。”

       他的聚焦点不仅仅局限于“三线”故事，而是放宽到和他年纪相仿的五六十年代的人们，如何在时代洪流里生存下来。他用计划生育大背景下的“失独”故事作为切入口，失去孩子对于一个家庭来说，无疑是灭顶之灾，按照女主角丽云的话来说，“时间早就停止了，剩下的他们就在等着慢慢变老。”这是让王小帅印象至深的一句台词。

       《地久天长》像一坛酝酿了几十年的老酒终于开封，主演王景春咏梅凭借在影片中的出色表现，在第69届柏林国际电影节拿下影帝影后双银熊大奖，创下了中国电影史上前所未有的辉煌战绩。对于这部电影的票房表现，王小帅认为600亿市场里能有1%的空间就很好了。

《地久天长》主演王景春、咏梅

       提起这两位影帝影后，导演有自己的理解：“我不会等待他们的情绪怎么爆发，他们好像就生活在这个场景里和故事里。这就像我们在培土一样，把土培好了，演员就像种子放进去，他们自身就长大了，最后就长成了在片中这一对不可分割的、真实感极强的夫妻。”

       王小帅过去的作品经常充满愤怒的抗争，但他现在明白，“经历多了以后，会发现很多事情其实有复杂的面。”在采访快结束时，他回应了关于扶植新导演令人五味杂陈的感受。

       “我不会因为我去监制或者制片一个年轻导演的电影，就变成非得让他给我挣钱，这就改变了初衷。一个导演不光光是写剧本，不光是拍电影展示才华，人品很重要，人很重要，人的性格的建立很重要。总结下来，有好的经验，但是也有不好的经验，这都过去了，随着时间大家慢慢会了解，而不是像现在人云亦云。”



       刚刚过完50岁生日的时候，王小帅觉得作为导演，在电影面前他还是个小学生。拍《地久天长》时他更愿意说：“希望一切都归零，一切都回到土里面，一切都重新来。”

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：张梦依 关键词： 地久天长 王小帅 王景春 王源 咏梅 时光对话

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