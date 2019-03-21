此外，10年前因不堪经纪公司逼迫从事性服务而自杀的韩星张紫妍一案，近日来再次进入公众视野，案件当时以调查无果结案。据悉，张紫妍自杀后留下50余页遗书，详细列出自2005年开始被公司逼迫从事陪酒陪睡的时间地点和人物名单，遗书涉及多达31名高层人士，涵盖娱乐、新闻、财经、政治圈。

张紫妍

此次“胜利门”事件，也再次佐证了韩娱圈物化女性的事实，去年民众曾第三次要求重启张紫妍一案，该次重启至本月底结束，目击张紫妍被逼迫从事性服务的唯一证人张紫妍的师妹尹智吾已回国为张紫妍翻案。目前已有57万民众请愿。

张紫妍遗书

“胜利门”事件回顾：





揭露这个事件的导火线要追溯到今年的1月28日，李胜利名下的夜店发生了一起斗殴事件，夜店保安人员将涉事男子拉出店外进行殴打，该男子在网络上曝光了该夜店存在下药性侵女性的嫌疑。而随后据夜店回应该质疑的视频上，眼尖的网友发现了迷奸药水。而在另外一则曝光该夜店的监控视频画面上，一名女生被安保强行拖着去了vip房间。





箭头指向女生陷入无力状态被迅速拖走



韩国媒体介入跟进施压，2月2日，李胜利发文致歉，并试图撇清自己与夜店的实际运营关系。随后让韩国娱乐圈闻风丧胆的D社介入，获取了夜店经理的聊天记录，坐实李胜利夜店偷拍互相传播女性不雅视频事实，同时也侧证了李胜利亲自管理夜店的运营者身份——不仅于此，李胜利经常督促执导员工下属进行不法行为。









２月中，又有该夜店vip客户向韩媒透露，该夜店工作人员曾给过其白色药丸类毒品。连锁反应越演欲烈，随后又曝出李胜利利用夜店便利向外国投资者进行性贿赂，3月初，韩媒继续揭露李胜利曾想辖区警方金钱贿赂合12万元人民币。警方正式介入查证，同时该店也存在偷税漏税行为。10日警方据聊天记录调查结果，正是李胜利夜店性招待属实。





此外多名光顾该夜店的女客人被偷拍非法视频，视频中的她们大多数处于醉酒等无意识状态。SBS媒体报道，涉及被偷拍视频的受害人超过10人，并公开了聊天记录。此外也涉及到非法赌博等。被害人身份多为娱乐圈女团从业艺人或练习生。涉及李胜利多家韩国娱乐公司包括YG,SM,JP等股价大跌。













3月13日，YG娱乐公司宣布与李胜利解约。李胜利宣布退出演艺圈。韩国演艺界开始排查与李胜利有关的自家公司艺人，从聊天群众牵扯到的明星艺人包括崔忠勋，龙俊亨，少女时代成员yuri等人。有媒体判断，李胜利或将面对７年以上牢狱之灾。







韩国男团bigbang

3月15日，李胜利连夜审讯16小时后申请延期入伍遭到官方拒绝。此前，中国人包括陈柏霖、王大陆、房祖名、柯震东等人被曝出曾光顾李胜利夜店。已有相关艺人对此事作出声明。



















3月16日，车太贤金俊浩被曝出同在李胜利聊天群中，二人涉嫌非法赌球被警方问话，金额涉数百万韩元。20日车太贤向公众道歉，并退出相关综艺节目。







