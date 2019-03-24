影片中的Dreamland
时光网特稿
迪士尼真人版《小飞象》
，将于3月29日中美同步公映。这部由蒂姆·波顿
执导，柯林·法瑞尔
、迈克尔·基顿
、丹尼·德维托
、爱娃·格林
与艾伦·阿金
等诸多巨星联袂主演的新作，剧情的基础是1941年的同名动画片原作。但与近80年前的动画片不同的是，这一次担任主角的不再是动物，故事的重心也转移到了人类身上。在影片拍摄期间，时光网来到了炫目的《小飞象》片场。
导演蒂姆·波顿在片场
在影片中的故事发生地“Dreamland”里，夜幕降临了。这个令人惊叹的片场足有一个城区那么大，现在它灯火辉煌，就好像科尼岛一样。纽约这个著名的海边景点，是这一融合了游乐园、马戏团与世博会片场的主要灵感来源，它好像自带光环，提醒着人们，一部动画片即将变得超现实起来。从虚构角度说，此时应是1919年，娱乐行业的未来则被数千个灯泡点亮。
在现实中，这是2017年9月6日，蒂姆·波顿导演站在Dreamland顶端中心的巨型斗兽场入口。那是个片场中的片场，波顿正开心地用一支维多利亚时期的痒痒挠指挥着一大群人，痒痒挠上有个小小的黄铜爪子，他去哪儿都会带着。踏入这个超现实的片场，就像进入这位伟大导演广袤的想象世界冒险，这让时光网感到无比激动。
在长长漫步道的沿途，是通往其它景点的一扇扇大门，像是《明日世界》
中异想天开的机器设备，就如同《蝙蝠侠归来》
和《火星人玩转地球》
中那些精密的仪器一样。Dreamland位于伦敦北部两小时车程的卡丁顿，搭建在一个曾经的飞机棚之中。这块850平方英尺的地方被充分利用了起来，其中竖起了高达8层楼的墙。
这位指导过众多像《甲壳虫汁》《剪刀手爱德华》《爱丽丝梦游仙境》
这样极具哥特风奇幻电影的导演，走回到监视器前，他在西装三件套中显得那样衣冠楚楚，却又那样奇怪。他站在那用扩音器向演员们喊话：“就位，大家准备，然后——走……”喘息声响起，代指头部的长臂伸向夜空，宛如一只隐形小象，飞到巨顶、短暂地接触漫步道、接着再次腾空。
波顿执导过《剪刀手爱德华》这样哥特风的作品
拍到第三遍的时候，波顿似乎满意了，然后一个相当于喷气象鼻那么大的微型大象模型被摆到了场景中——特效组需要以此来校准飞行轨道和规模。这部电影的主角将完全由CGI特效制作，这跟波顿脑中的情感细节有很大关系。这是真人版《小飞象》拍摄的第19周，这部电影也是迪士尼将自己旗下的动画经典系列“带入现实”的最新力作。
而这次充满实验性的尝试，现在正式成为了迪士尼制作计划的分水岭。此前，对于翻拍那些倍受喜爱的元老级经典作品，忠实的还原度从来都不是硬性要求，近来大获成功的真人版《灰姑娘》《奇幻森林》
和《美女与野兽》
都与原作有着相当大的不同。而对于这次的《小飞象》，制作人贾斯汀·斯普林格
解释说，我们应该把迪士尼那些经典看作“起始”点。
真人版《灰姑娘》与原作有着较大不同
许多代人都很喜爱这只长着即使对于大象来说，耳朵也过于大的小象的故事，它被残忍地与母亲分开，而后才奇迹般地学会飞翔。1941年版的动画版《小飞象》
基于Helen Pearl的儿童故事改编，虽然仅有64分钟，是迪士尼经典中片长最短的，却标志看迪士尼影业取得票房成功的重要一役
。此前，华特·迪士尼
更具实验性的《幻想曲》
，使影业财政遭受重创。
“对于所有这些迪士尼电影，我们都要有个刻度表，来展现70年后重拍的话，你有多少内容是需要对原作进行还原的，” 坐在一间墙上挂满了为这部新作设计的新奇玩意儿和戏服的办公室里，斯普林格接着说， “在这部电影中，我们肯定选用了故事的情感核心，表现了小飞象与母亲骨肉分离的情节。但当我们决定拍摄真人版时，我们就得到了扩充人类戏份的机会。”
《幻想曲》中的米奇本人