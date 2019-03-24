

导演蒂姆·波顿在片场





在影片中的故事发生地“Dreamland”里，夜幕降临了。这个令人惊叹的片场足有一个城区那么大，现在它灯火辉煌，就好像科尼岛一样。纽约这个著名的海边景点，是这一融合了游乐园、马戏团与世博会片场的主要灵感来源，它好像自带光环，提醒着人们，一部动画片即将变得超现实起来。从虚构角度说，此时应是1919年，娱乐行业的未来则被数千个灯泡点亮。









在现实中，这是2017年9月6日，蒂姆·波顿导演站在Dreamland顶端中心的巨型斗兽场入口。那是个片场中的片场，波顿正开心地用一支维多利亚时期的痒痒挠指挥着一大群人，痒痒挠上有个小小的黄铜爪子，他去哪儿都会带着。踏入这个超现实的片场，就像进入这位伟大导演广袤的想象世界冒险，这让时光网感到无比激动。



























波顿执导过《剪刀手爱德华》这样哥特风的作品





拍到第三遍的时候，波顿似乎满意了，然后一个相当于喷气象鼻那么大的微型大象模型被摆到了场景中——特效组需要以此来校准飞行轨道和规模。这部电影的主角将完全由CGI特效制作，这跟波顿脑中的情感细节有很大关系。这是真人版《小飞象》拍摄的第19周，这部电影也是迪士尼将自己旗下的动画经典系列“带入现实”的最新力作。













真人版《灰姑娘》与原作有着较大不同









“对于所有这些迪士尼电影，我们都要有个刻度表，来展现70年后重拍的话，你有多少内容是需要对原作进行还原的，” 坐在一间墙上挂满了为这部新作设计的新奇玩意儿和戏服的办公室里，斯普林格接着说， “在这部电影中，我们肯定选用了故事的情感核心，表现了小飞象与母亲骨肉分离的情节。但当我们决定拍摄真人版时，我们就得到了扩充人类戏份的机会。”



