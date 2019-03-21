网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

西班牙悬疑片《警告》发“数字诅咒”剧照

层叠数字串联谜团 揭秘“数字杀人”高概念

2019-03-21 16:28:21 来源：Mtime时光网

西班牙悬疑惊悚电影《警告》于今日发布了一组“数字诅咒”主题剧照。
约恩寻找案件关联
约恩模拟死亡现场
谜一样的死亡数列
尼科破解数学迷题

　　时光网讯  继《看不见的客人》后又一部引进内地的西班牙悬疑惊悚电影《警告》于今日发布了一组“数字诅咒”主题剧照。该片由丹尼尔·卡尓帕索罗执导，故事围绕着一个便利店展开，这里每隔一段时间就会发生一起枪击命案。

　　这组剧照中，主演劳尔·阿雷瓦洛面对铺满墙面的线索眉头紧皱，若有所思，试图运用数学推理演绎出这个“被诅咒”便利店的案发规律。该片采用了平行时空叙事结构，创意新颖，悬念迭起，定于3月29日全国公映。

　　电影《警告》讲述了一个加油站旁的便利店每隔一段时间就会发生凶杀案。某天雨夜，男主角约恩的朋友在此被袭，为了找出凶手，约恩收集了这个地方的相关信息。然而，他却逐渐发现，看似随机的事件却存在惊人的巧合性。电影《警告》贯穿了“数字杀人”的高概念，在今天发布的“数字诅咒”剧照中，天才奥数学家约恩在昏暗的房间里盯着满墙的线索陷入沉思。

　　此外，电影《警告》采用了平行时空叙事的结构，男主约恩和小男孩尼科两条故事线同时进行。在约恩运用数学推理演绎出这个“被诅咒”便利店的案发规律的同时，一个生活在十年后时空里的小男孩尼科却一直受到学校里坏孩子们的霸凌。直到有一天，尼科从便利店回家后发现自己收到了一张警告意味浓重的“恐吓信”，这便成了他生活中的“定时炸弹”。

　　双时空故事并行的方式使得影片作为悬疑惊悚类型片的节奏感更为突出。且小男孩尼科在布满数学题解析的黑板上执笔计算，冥冥之中也在某一程度上和天才奥数学家约恩的研究动作产生着关联。约恩推算的下一个受害者和尼科之间有何特殊关联也让观者产生了很大的疑问和兴趣。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 警告 剧照
关注时光网微信

相关电影/影人

看不见的客人

看不见的客人 (2016)

8.4

导演：奥利奥尔·保罗

主演：马里奥·卡萨斯

在线播放

警告

警告 (2018)

0.0

导演：丹尼尔·卡帕索罗

主演：劳尔·阿雷瓦罗

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
3

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。

查看更多