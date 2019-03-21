西班牙悬疑惊悚电影《警告》于今日发布了一组“数字诅咒”主题剧照。

约恩寻找案件关联

约恩模拟死亡现场

谜一样的死亡数列

尼科破解数学迷题





这组剧照中，主演劳尔·阿雷瓦洛面对铺满墙面的线索眉头紧皱，若有所思，试图运用数学推理演绎出这个“被诅咒”便利店的案发规律。该片采用了平行时空叙事结构，创意新颖，悬念迭起，定于3月29日全国公映。





电影《警告》讲述了一个加油站旁的便利店每隔一段时间就会发生凶杀案。某天雨夜，男主角约恩的朋友在此被袭，为了找出凶手，约恩收集了这个地方的相关信息。然而，他却逐渐发现，看似随机的事件却存在惊人的巧合性。电影《警告》贯穿了“数字杀人”的高概念，在今天发布的“数字诅咒”剧照中，天才奥数学家约恩在昏暗的房间里盯着满墙的线索陷入沉思。





此外，电影《警告》采用了平行时空叙事的结构，男主约恩和小男孩尼科两条故事线同时进行。在约恩运用数学推理演绎出这个“被诅咒”便利店的案发规律的同时，一个生活在十年后时空里的小男孩尼科却一直受到学校里坏孩子们的霸凌。直到有一天，尼科从便利店回家后发现自己收到了一张警告意味浓重的“恐吓信”，这便成了他生活中的“定时炸弹”。





双时空故事并行的方式使得影片作为悬疑惊悚类型片的节奏感更为突出。且小男孩尼科在布满数学题解析的黑板上执笔计算，冥冥之中也在某一程度上和天才奥数学家约恩的研究动作产生着关联。约恩推算的下一个受害者和尼科之间有何特殊关联也让观者产生了很大的疑问和兴趣。