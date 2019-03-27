有你好看！2019~2020香港电影猛片如云
《紧急救援》《明日战记》《贼王》一决高下
2019~2020年香港大片看什么？《紧急救援》《明日战记》《扫毒2》每一部都是星光熠熠……→
2019-03-27 07:01:55 来源：Mtime时光网
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2019~2020香港电影展望
时光网特稿 香港商业电影未来两年的势头非常猛，当下的香港电影早已经过了和内地电影的磨合期，大制作电影会首先与内地合作，未来两年香港电影人参与制作的电影，不乏投资上亿港币的作品，《紧急救援》《寻秦记》《扫毒2》《叶问4》《明日战记》，在投资规模和概念主题方面都是国际化水准。
另一方面，扎根于香港本地的现实题材在未来两年也有不少力作面市，《骄阳岁月》《花椒之味》《鸡蛋仔》都是走温情暖心路线的作品。虽然和1990年代的黄金岁月难以比拟，但香港电影的顽强生长仍然值得瞩目，接下来，让我们看看未来两年有哪些重磅作品值得关注。
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类型：动作/灾难/悬疑/犯罪
《紧急救援》
导演：林超贤
主演：彭于晏、辛芷蕾
看点介绍：《紧急救援》是发生在内地的故事，不过幕后投资和主创很大一部分来自于香港。林超贤导演宣称，《紧急救援》这部海上救援大片投资高达7亿，没有这么多钱，拍不出好的效果，在此，拭目以待。林超贤执导的前作《红海行动》《湄公河行动》都是票房与口碑双赢的佳作。《紧急救援》正在福州紧张地拍摄中，预计2019年公映。
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刘德华、古天乐《扫毒2》
《扫毒2》
导演：邱礼涛
主演：刘德华、古天乐
看点介绍：故事和第一部《扫毒》没有什么关联，主演阵容保留了古天乐（古仔真的很忙啊），新加入了刘德华、苗侨伟、林嘉欣。从预告片来看，刘德华和古天乐针锋相对，双雄之争，火爆异常。
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《拆弹专家2》
《拆弹专家2》
导演：邱礼涛
主演：刘德华、刘青云、倪妮
看点介绍：上一部刘德华的角色已经光荣牺牲了，第二部会讲述什么故事？邱礼涛导演新作也真不少。现在来看，香港电影目前的状况是商业大片在制作和上映方面都比较有保障，只有投资较小的现实题材在制作和档期方面会遇到各种难题。
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Hello！叶师傅，《叶问4》
《叶问4》
导演：叶伟信
主演：甄子丹
看点介绍：叶问宗师踏上美国，身手依然矫健，咏春拳在这里会有怎样的传奇？叶问将要和美国海军陆战队比武，还能一个打十个吗？
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风格化警匪巨制《风林火山》
《风林火山》
导演：麦浚龙
主演：刘青云、金城武、高圆圆
看点介绍：2018年初，《风林火山》宣告杀青，这都已经2019年了，影片还未定档。一个全明星阵容，还有青年导演麦浚龙凭借《僵尸》一战成名。从制作特辑来看，《风林火山》是一部极具风格化的警匪大片，影片在内地和香港取景拍摄，剧情未有过多透露，希望今年能看到。
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猫鼠游戏《限期破案》
《限期破案》
导演：刘浩良
主演：吴彦祖、王千源
看点介绍：一个犯罪团伙手中握有强火力枪械，十年间作案不断，刑警们将要如何剿灭他们？看吴彦祖和王千源的银幕对决。
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头脑风暴《神探大战》
《神探大战》
导演：韦家辉
主演：刘青云、林峯
看点介绍：杜琪峯和韦家辉当年执导的《神探》从心理学角度切入，展现了令人叹为观止的叙事风格（务必要看粤语版），这部韦家辉执导的《神探大战》显然是另起炉灶的故事，但韦家辉和刘青云的组合，能不期待吗？
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黑暗暴力《智齿》
《智齿》
导演：郑保瑞
主演：林家栋
看点介绍：以连环凶杀案为切入点，《狗咬狗》导演郑保瑞回归暗黑暴力的作品，李家栋主演，看海报就知道是触目惊心的风格。
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悍匪遭遇法医《沉默的证人》
导演：雷尼.哈林
主演：张家辉、杨紫、任贤齐
看点介绍：影片讲述了法医陈嘉豪（张家辉饰）与实习生法医乔琳（杨紫饰）在一晚无意间与Santa（任贤齐饰）带领的三名悍匪展开一连串生死博弈的故事。
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韩庚打拳击《我们永不言弃》
导演：周显扬
主演：韩庚
看点介绍：电影讲述了一位昔日拳击手（韩庚饰）为了自己最爱的家人，遭受挫折并经过魔鬼般的地狱式训练后，重新回到擂台夺得拳王的励志感人故事。韩庚说，为了演好这个角色，脸上挨了1000多拳。
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谁是幕后真凶？《犯罪现场》
《犯罪现场》
导演：冯志强
主演：古天乐
看点介绍：一宗抢劫案的通缉犯死了，但案件却越来越复杂了。古天乐真的是新时代劳模。
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步步惊心《圣荷西谋杀案》
导演：潘源良
主演：郑秀文、佟大为、蔡卓妍
看点介绍：故事以郑秀文与佟大为分别饰演Ling与Tang这对已移民圣荷西州的夫妇开始，在蔡卓妍饰演的Ling儿是好友Sammy突然到访暂住，不过却出现暗涌，更揭发一宗谋杀案来。
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重磅警匪大片《怒火》
《怒火》
导演：陈木胜
主演：甄子丹、谢霆锋
看点介绍：陈木胜当年凭借《冲锋队之怒火街头》俘获无数影迷，新片《怒火》联合了甄子丹和谢霆锋，火爆升级。
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三大贼王覆灭记《追龙：贼王》
《追龙：贼王》
导演：王晶
主演：梁家辉、古天乐、任达华、林家栋
看点介绍：凭借《追龙》的势头，《追龙：贼王》面市，故事以当年轰动香港的三大贼王故事为原型，梁家辉、古天乐、任达华、李家栋这四大影帝汇集，可以期待一下。
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郑中基导演《阿龙》
《阿龙》
导演：郑中基、胡耀辉
主演：郑中基、周秀娜、姜皓文
看点介绍：一个战斗力强悍的父亲为了女儿低调为人处世，但是女儿的不幸，让他再度爆发。
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四大探长传奇《风再起时》
《风再起时》
导演：翁子光
主演：梁朝伟、郭富城、谭耀文、许冠文
看点介绍：以香港“四大探长”为原型的电影，影帝汇集，看廉政公署成立前的香港黑暗岁月角逐。
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好胖的甄子丹《肥龙过江》
《肥龙过江》
导演：王晶
主演：甄子丹
看点介绍：甄子丹转型动作喜剧，用化妆技术增肥，这次能打出什么新花样？
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不要睡着！《催眠·裁决》
《催眠·裁决》
导演：黎兆钧
主演：张家辉、张翰
看点介绍：张家辉这次要挑战催眠师的角色，剧情设定他要在法庭之上，并且在众目睽睽之下，不用专业工具隐秘地催眠至少4个人。
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类型：科幻/奇幻
《明日战记》
导演：吴炫辉
主演：古天乐、刘青云、刘嘉玲、张家辉
看点介绍：耗资上亿港币，古天乐也参与了投资，堪称近年来香港制作最大的科幻片，也是野心最大的。《流浪地球》《疯狂的外星人》
的成功，似乎给中国科幻片打开了市场，《明日战记》
制作近三年，目前仍然在后期当中，2019年能看到吗？
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漫画作者亲自导演《风云》
《风云》
导演：马荣成
主演：古天乐
看点介绍：《风云之雄霸天下》《风云2》之后，《风云》这个香港漫画大IP居然偃旗息鼓了。现在，原著作者马荣成终于按捺不住，亲自出任导演，《风云》系列再起，还要排成3D，古天乐出演断浪一角。目前没有影片开机讯息，坐等。
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古天乐率领原班人马《寻秦记》
《寻秦记》
导演：黎震龙
主演：古天乐、宣萱、林峯
看点介绍：在《寻秦记》刚刚举行的香港发布会上，主演古天乐宣布，《寻秦记》电视剧的主演全阵容回归，影片预计近期在内地开机，按照这个制作流程，预计2020年能看到。
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类型：剧情/传记
《悬崖之上》
导演：张艺谋
看点介绍：有香港公司参与的项目，目前只有概念海报曝光，没有剧情梗概。张艺谋导演的《一秒钟》还未上映，新项目看来已经启动。
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芳华绝代《梅艳芳》
《梅艳芳》
导演：梁乐民
看点介绍：《梅艳芳》也是运作了多年的电影项目，目前还没有开机消息。
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周润发再战文艺《骄阳岁月》
《骄阳岁月》
导演：潘耀明
主演：周润发、袁咏仪、白只
看点介绍：周润发再度回归文艺路线，与演技派白只搭档出演一对父子。吊儿郎当的吹牛辉答应暂时照顾昔日恋人李夕的儿子，代价是十万。后来发现是他亲生子且患有自闭症。从此改变了一生。当父子感情递增之际，迎来了李病逝消息。辉决定扛起做父亲的责任带着儿子奔向人生新一页？
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人生大起大落《麦路人》
《麦路人》
导演：黄庆勋
主演：郭富城、杨千嬅
看点介绍：男主角郭富城在片中饰演一个金融才俊，他在经历了一次人生挫败后被打落底层，他没有放弃希望，并借着帮助在沦落人生陌路上遇上的各式人物，为自己找到了救赎机会，并为身边的天涯沦落人，去寻回人生应有的梦想。
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《入殓师》导演《闻烟》
《闻烟》
导演：泷田洋二郎
主演：韩庚、张国立、许晴
看点介绍：《入殓师》导演泷田洋二郎首次执导华语片，讲述的是一个中国小镇上一个父亲（张国立饰）与儿子（韩庚饰）之间关于一门手艺的传承与承载中国特有的父子情感的故事。
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女明星云集《女子监狱》
《女子监狱》
主演：钟欣潼、吴千语、周秀娜
看点介绍：监狱题材在香港电影中并不罕见，不过女子监狱确实许久没拍过，主演阵容包括了钟欣潼、吴千语、周秀娜，这样一群靓丽的明星来演绎囚犯，倒是非常大胆。
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文艺的郑秀文《花椒之味》
《花椒之味》
导演：麦曦茵
主演：郑秀文、赖雅妍、刘德华
看点介绍：电影讲述了任职旅行社策划的如树（郑秀文饰），在得悉父亲（钟镇涛饰）突如其来的死讯的同时，发现原来自己在台北、重庆两地各有一个同父异母的妹妹如枝（赖雅妍饰）及如果（李晓峰饰）。纵然父亲一直与自己在香港生活，却是在父亲死后如树才开始真正认识父亲。
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香港的美食和人情《鸡蛋仔》
《鸡蛋仔》
导演：罗耀辉
主演：古天乐、林家栋
看点介绍：一部有关美食和兄弟情的电影。
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结语。
2019~2020的香港电影看起来是一片精彩纷呈，不过，香港电影的市场趋势是和内地市场紧密融合，大投资电影基本都要和内地电影公司合作出品，保证影片在内地公映。像《紧急救援》可以称之为内地电影了，只不过幕后主创很多来自于香港。
经过多年的磨合，香港的商业大片与内地合作也慢慢找到了感觉，不再是过去《无间道》《神探》那种生硬的剪辑来制作不同的版本。融合是大势所趋，香港电影大片与内地的合作也会越来越紧密。
另外一边，是《鸡蛋仔》《麦路人》这样的港产文艺片的坚守，投资小、回报压力低，不用考虑内地市场，这样的电影更具香港本地风味，港产片风格的延续，也就是在中小成本电影中得以实现。