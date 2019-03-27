网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

有你好看！2019~2020香港电影猛片如云

《紧急救援》《明日战记》《贼王》一决高下

2019~2020年香港大片看什么？《紧急救援》《明日战记》《扫毒2》每一部都是星光熠熠……

2019-03-27 07:01:55 来源：Mtime时光网

有你好看！2019~2020香港电影猛片如云

《紧急救援》《明日战记》《贼王》一决高下

2019-03-27 07:01:55 来源：Mtime时光网

1 / 31

2019~2020香港电影展望

时光网特稿 香港商业电影未来两年的势头非常猛，当下的香港电影早已经过了和内地电影的磨合期，大制作电影会首先与内地合作，未来两年香港电影人参与制作的电影，不乏投资上亿港币的作品，《紧急救援》《寻秦记》《扫毒2》《叶问4》《明日战记》，在投资规模和概念主题方面都是国际化水准。


另一方面，扎根于香港本地的现实题材在未来两年也有不少力作面市，《骄阳岁月》《花椒之味》《鸡蛋仔》都是走温情暖心路线的作品。虽然和1990年代的黄金岁月难以比拟，但香港电影的顽强生长仍然值得瞩目，接下来，让我们看看未来两年有哪些重磅作品值得关注。

类型：动作/灾难/悬疑/犯罪

《紧急救援》
导演：林超贤

主演：彭于晏、辛芷蕾


看点介绍：《紧急救援》是发生在内地的故事，不过幕后投资和主创很大一部分来自于香港。林超贤导演宣称，《紧急救援》这部海上救援大片投资高达7亿，没有这么多钱，拍不出好的效果，在此，拭目以待。林超贤执导的前作《红海行动》《湄公河行动》都是票房与口碑双赢的佳作。《紧急救援》正在福州紧张地拍摄中，预计2019年公映。

刘德华、古天乐《扫毒2》

《扫毒2》
导演：邱礼涛

主演：刘德华、古天乐


看点介绍：故事和第一部《扫毒》没有什么关联，主演阵容保留了古天乐（古仔真的很忙啊），新加入了刘德华、苗侨伟、林嘉欣。从预告片来看，刘德华和古天乐针锋相对，双雄之争，火爆异常。

《拆弹专家2》

《拆弹专家2》
导演：邱礼涛

主演：刘德华、刘青云、倪妮


看点介绍：上一部刘德华的角色已经光荣牺牲了，第二部会讲述什么故事？邱礼涛导演新作也真不少。现在来看，香港电影目前的状况是商业大片在制作和上映方面都比较有保障，只有投资较小的现实题材在制作和档期方面会遇到各种难题。

Hello！叶师傅，《叶问4》

《叶问4》
导演：叶伟信

主演：甄子丹


看点介绍：叶问宗师踏上美国，身手依然矫健，咏春拳在这里会有怎样的传奇？叶问将要和美国海军陆战队比武，还能一个打十个吗？

风格化警匪巨制《风林火山》

《风林火山》

导演：麦浚龙

主演：刘青云、金城武、高圆圆

看点介绍：2018年初，《风林火山》宣告杀青，这都已经2019年了，影片还未定档。一个全明星阵容，还有青年导演麦浚龙凭借《僵尸》一战成名。从制作特辑来看，《风林火山》是一部极具风格化的警匪大片，影片在内地和香港取景拍摄，剧情未有过多透露，希望今年能看到。

猫鼠游戏《限期破案》

《限期破案》
导演：刘浩良

主演：吴彦祖、王千源


看点介绍：一个犯罪团伙手中握有强火力枪械，十年间作案不断，刑警们将要如何剿灭他们？看吴彦祖和王千源的银幕对决。

头脑风暴《神探大战》

《神探大战》
导演：韦家辉

主演：刘青云、林峯


看点介绍：杜琪峯和韦家辉当年执导的《神探》从心理学角度切入，展现了令人叹为观止的叙事风格（务必要看粤语版），这部韦家辉执导的《神探大战》显然是另起炉灶的故事，但韦家辉和刘青云的组合，能不期待吗？

黑暗暴力《智齿》

《智齿》
导演：郑保瑞

主演：林家栋


看点介绍：以连环凶杀案为切入点，《狗咬狗》导演郑保瑞回归暗黑暴力的作品，李家栋主演，看海报就知道是触目惊心的风格。

悍匪遭遇法医《沉默的证人》

导演：雷尼.哈林
主演：张家辉、杨紫、任贤齐
看点介绍：影片讲述了法医陈嘉豪（张家辉饰）与实习生法医乔琳（杨紫饰）在一晚无意间与Santa（任贤齐饰）带领的三名悍匪展开一连串生死博弈的故事。

韩庚打拳击《我们永不言弃》

导演：周显扬
主演：韩庚
看点介绍：电影讲述了一位昔日拳击手（韩庚饰）为了自己最爱的家人，遭受挫折并经过魔鬼般的地狱式训练后，重新回到擂台夺得拳王的励志感人故事。韩庚说，为了演好这个角色，脸上挨了1000多拳。

谁是幕后真凶？《犯罪现场》

《犯罪现场》
导演：冯志强

主演：古天乐


看点介绍：一宗抢劫案的通缉犯死了，但案件却越来越复杂了。古天乐真的是新时代劳模。

步步惊心《圣荷西谋杀案》

导演：潘源良
主演：郑秀文、佟大为、蔡卓妍
看点介绍：故事以郑秀文与佟大为分别饰演Ling与Tang这对已移民圣荷西州的夫妇开始，在蔡卓妍饰演的Ling儿是好友Sammy突然到访暂住，不过却出现暗涌，更揭发一宗谋杀案来。

重磅警匪大片《怒火》

《怒火》
导演：陈木胜
主演：甄子丹、谢霆锋
看点介绍：陈木胜当年凭借《冲锋队之怒火街头》俘获无数影迷，新片《怒火》联合了甄子丹和谢霆锋，火爆升级。

三大贼王覆灭记《追龙：贼王》

《追龙：贼王》
导演：王晶
主演：梁家辉、古天乐、任达华、林家栋
看点介绍：凭借《追龙》的势头，《追龙：贼王》面市，故事以当年轰动香港的三大贼王故事为原型，梁家辉、古天乐、任达华、李家栋这四大影帝汇集，可以期待一下。

郑中基导演《阿龙》

《阿龙》
导演：郑中基、胡耀辉
主演：郑中基、周秀娜、姜皓文
看点介绍：一个战斗力强悍的父亲为了女儿低调为人处世，但是女儿的不幸，让他再度爆发。

四大探长传奇《风再起时》

《风再起时》
导演：翁子光
主演：梁朝伟、郭富城、谭耀文、许冠文
看点介绍：以香港“四大探长”为原型的电影，影帝汇集，看廉政公署成立前的香港黑暗岁月角逐。

好胖的甄子丹《肥龙过江》

《肥龙过江》
导演：王晶
主演：甄子丹
看点介绍：甄子丹转型动作喜剧，用化妆技术增肥，这次能打出什么新花样？

不要睡着！《催眠·裁决》

《催眠·裁决》
导演：黎兆钧
主演：张家辉、张翰
看点介绍：张家辉这次要挑战催眠师的角色，剧情设定他要在法庭之上，并且在众目睽睽之下，不用专业工具隐秘地催眠至少4个人。

类型：科幻/奇幻

《明日战记》
导演：吴炫辉
主演：古天乐、刘青云、刘嘉玲、张家辉
看点介绍：耗资上亿港币，古天乐也参与了投资，堪称近年来香港制作最大的科幻片，也是野心最大的。《流浪地球》《疯狂的外星人》的成功，似乎给中国科幻片打开了市场，《明日战记》制作近三年，目前仍然在后期当中，2019年能看到吗？

漫画作者亲自导演《风云》

《风云》
导演：马荣成
主演：古天乐
看点介绍：《风云之雄霸天下》《风云2》之后，《风云》这个香港漫画大IP居然偃旗息鼓了。现在，原著作者马荣成终于按捺不住，亲自出任导演，《风云》系列再起，还要排成3D，古天乐出演断浪一角。目前没有影片开机讯息，坐等。

古天乐率领原班人马《寻秦记》

《寻秦记》
导演：黎震龙
主演：古天乐、宣萱、林峯
看点介绍：在《寻秦记》刚刚举行的香港发布会上，主演古天乐宣布，《寻秦记》电视剧的主演全阵容回归，影片预计近期在内地开机，按照这个制作流程，预计2020年能看到。

类型：剧情/传记

《悬崖之上》
导演：张艺谋
看点介绍：有香港公司参与的项目，目前只有概念海报曝光，没有剧情梗概。张艺谋导演的《一秒钟》还未上映，新项目看来已经启动。

芳华绝代《梅艳芳》

《梅艳芳》
导演：梁乐民
看点介绍：《梅艳芳》也是运作了多年的电影项目，目前还没有开机消息。

周润发再战文艺《骄阳岁月》

《骄阳岁月》
导演：潘耀明
主演：周润发、袁咏仪、白只
看点介绍：周润发再度回归文艺路线，与演技派白只搭档出演一对父子。吊儿郎当的吹牛辉答应暂时照顾昔日恋人李夕的儿子，代价是十万。后来发现是他亲生子且患有自闭症。从此改变了一生。当父子感情递增之际，迎来了李病逝消息。辉决定扛起做父亲的责任带着儿子奔向人生新一页？

人生大起大落《麦路人》

《麦路人》
导演：黄庆勋
主演：郭富城、杨千嬅
看点介绍：男主角郭富城在片中饰演一个金融才俊，他在经历了一次人生挫败后被打落底层，他没有放弃希望，并借着帮助在沦落人生陌路上遇上的各式人物，为自己找到了救赎机会，并为身边的天涯沦落人，去寻回人生应有的梦想。

《入殓师》导演《闻烟》

《闻烟》
导演：泷田洋二郎
主演：韩庚、张国立、许晴
看点介绍：《入殓师》导演泷田洋二郎首次执导华语片，讲述的是一个中国小镇上一个父亲（张国立饰）与儿子（韩庚饰）之间关于一门手艺的传承与承载中国特有的父子情感的故事。

女明星云集《女子监狱》

《女子监狱》
主演：钟欣潼、吴千语、周秀娜
看点介绍：监狱题材在香港电影中并不罕见，不过女子监狱确实许久没拍过，主演阵容包括了钟欣潼、吴千语、周秀娜，这样一群靓丽的明星来演绎囚犯，倒是非常大胆。

文艺的郑秀文《花椒之味》

《花椒之味》
导演：麦曦茵
主演：郑秀文、赖雅妍、刘德华
看点介绍：电影讲述了任职旅行社策划的如树（郑秀文饰），在得悉父亲（钟镇涛饰）突如其来的死讯的同时，发现原来自己在台北、重庆两地各有一个同父异母的妹妹如枝（赖雅妍饰）及如果（李晓峰饰）。纵然父亲一直与自己在香港生活，却是在父亲死后如树才开始真正认识父亲。

香港的美食和人情《鸡蛋仔》

《鸡蛋仔》
导演：罗耀辉
主演：古天乐、林家栋
看点介绍：一部有关美食和兄弟情的电影。

结语。

2019~2020的香港电影看起来是一片精彩纷呈，不过，香港电影的市场趋势是和内地市场紧密融合，大投资电影基本都要和内地电影公司合作出品，保证影片在内地公映。像《紧急救援》可以称之为内地电影了，只不过幕后主创很多来自于香港。


经过多年的磨合，香港的商业大片与内地合作也慢慢找到了感觉，不再是过去《无间道》《神探》那种生硬的剪辑来制作不同的版本。融合是大势所趋，香港电影大片与内地的合作也会越来越紧密。


另外一边，是《鸡蛋仔》《麦路人》这样的港产文艺片的坚守，投资小、回报压力低，不用考虑内地市场，这样的电影更具香港本地风味，港产片风格的延续，也就是在中小成本电影中得以实现。



作者：崔汀   编辑：汀 关键词： 香港电影 紧急救援 神探大战 扫毒2 拆弹专家2 风再起时

相关文章

会员评论 (7)

发表

相关电影/影人

紧急救援

紧急救援 (2019)

-1.0

导演：林超贤

主演：彭于晏 王彦霖

在线播放

扫毒2天地对决

扫毒2天地对决 (2019)

0.0

导演：邱礼涛

主演：刘德华 古天乐

在线播放

拆弹专家2

拆弹专家2 (2019)

-1.0

导演：邱礼涛

主演：刘德华

在线播放

叶问4

叶问4 (2019)

-1.0

导演：叶伟信

主演：甄子丹 陈国坤

在线播放

智齿

智齿 (2018)

0.0

导演：郑保瑞

主演：林家栋 刘雅瑟

在线播放

神探大战

神探大战 (2019)

-1.0

导演：韦家辉

主演：刘青云 林峯

在线播放

沉默的证人

沉默的证人 (2019)

-1.0

导演：雷尼·哈林

主演：张家辉 杨紫

在线播放

我们永不言弃

我们永不言弃 (2019)

0.0

导演：周显扬

主演：韩庚 邬君梅

在线播放

犯罪现场

犯罪现场 (2019)

0.0

导演：冯志强

主演：古天乐 张继聪

在线播放

圣荷西谋杀案

圣荷西谋杀案 (2018)

0.0

导演：潘源良

主演：郑秀文 佟大为

在线播放

肥龙过江

肥龙过江 (2018)

-1.0

导演：王晶

主演：甄子丹

在线播放

风再起时

风再起时 (2019)

-1.0

导演：翁子光

主演：梁朝伟 郭富城

在线播放

明日战记

明日战记 (2019)

-1.0

导演：吴炫辉

主演：古天乐 刘青云

在线播放

风云

风云 (2020)

-1.0

导演：马荣成

主演：古天乐

在线播放

寻秦记

寻秦记 (2019)

-1.0

导演：黎震龙

主演：古天乐 林峯

在线播放

非分熟女

非分熟女 (2019)

0.0

导演：曾翠珊

主演：蔡卓妍 吴慷仁

在线播放

纸皮婆婆

纸皮婆婆 (2019)

0.0

在线播放

电影痴汉

电影痴汉 (2019)

0.0

主演：姜皓文

在线播放

显示更多∨

本周热读

1

《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

15
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀..
2

《正义联盟》原始剧本吓人，华纳没让拍！

扎导揭秘当初剧情设计 关键片尾伏笔遭废弃

扎克·施奈德亲口披露他对《正义联盟》系列的宏伟构想，..
3

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..
4

传《复仇者联盟4》时长3小时以上！

最长漫威宇宙电影诞生？ 院线称片长182分钟

有海外院线称接到迪士尼的通知，《复仇者联盟4》的放映..
5

基努里维斯《疾速追杀3》成最后一战

新预告与"旧情人"哈莉贝瑞挑战杀手集团

《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终..

查看更多