时光网特稿 香港商业电影未来两年的势头非常猛，当下的香港电影早已经过了和内地电影的磨合期，大制作电影会首先与内地合作，未来两年香港电影人参与制作的电影，不乏投资上亿港币的作品，《紧急救援》《寻秦记》《扫毒2》《叶问4》《明日战记》，在投资规模和概念主题方面都是国际化水准。





另一方面，扎根于香港本地的现实题材在未来两年也有不少力作面市，《骄阳岁月》《花椒之味》《鸡蛋仔》都是走温情暖心路线的作品。虽然和1990年代的黄金岁月难以比拟，但香港电影的顽强生长仍然值得瞩目，接下来，让我们看看未来两年有哪些重磅作品值得关注。