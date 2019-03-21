电影《素媛》中的变态强奸犯原型赵斗顺将于明年刑满出狱，最近的心理测试结果显示，他出狱后再犯案的可能性极高。





2008年12月，赵斗顺在京畿道绑架并性侵了当时只有8岁的受害人，2009年被判处12年有期徒刑。





韩国法务部2018年对赵斗顺进行了性犯罪治疗经过鉴定，结果是“性偏离性很高”。性偏离性是以确认性认知扭曲或错误性冲动为基准，与再次犯罪可能性有直接联系的要素。





在对未成年人感受到很强性欲望的“少儿性爱”分类中，赵斗顺被评定为“不安定”。综合结果来看，赵斗顺虽然服刑10年且接受了心理治疗课程，但他仍然属于“再犯危险群体”。





韩国现行的法律无法再给他增加刑期，因此法务部正考虑给其额外增加100小时的心理治疗课程。





在韩国民众中，反对赵斗顺出狱的请愿多次被上传至青瓦台官网，多例请愿人数超过了青瓦台答辩的标准20万人。





截止到去年11月，青瓦台请愿公告栏上针对“赵斗顺”的请愿共有6223件，请愿的主要内容为“公开长相”、“反对出狱”、“公开身份”、“化学阉割”等。





专家表示，离赵斗顺出狱日期越来越近或相同事件再次发生时，类似的国民请愿还会再次出现。甚至在民众中出现了要进行私人报复的过激反应。





据悉，赵斗顺出狱后将佩戴7年可追踪位置的电子脚镣，并在5年内通过“性犯罪者电子档案”公开相貌、身高、体重、姓名、年龄等个人信息。



