网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《素媛》中的强奸犯原型赵斗顺明年将出狱

心理测试结果显示：他再犯案的可能性极高

2019-03-21 21:31:53 来源：Mtime时光网

电影《素媛》中的变态强奸犯原型赵斗顺将于明年刑满出狱，最近的心理测试结果显示，他出狱后再犯案的可能性极高。

　　时光网讯  据韩媒等多家综合消息，电影《素媛》中的变态强奸犯原型赵斗顺将于明年刑满出狱，他在服刑期间一直接受心理治疗，但最近的心理测试结果显示，他出狱后再犯案的可能性极高。

　　2008年12月，赵斗顺在京畿道绑架并性侵了当时只有8岁的受害人，2009年被判处12年有期徒刑。

　　韩国法务部2018年对赵斗顺进行了性犯罪治疗经过鉴定，结果是“性偏离性很高”。性偏离性是以确认性认知扭曲或错误性冲动为基准，与再次犯罪可能性有直接联系的要素。

　　在对未成年人感受到很强性欲望的“少儿性爱”分类中，赵斗顺被评定为“不安定”。综合结果来看，赵斗顺虽然服刑10年且接受了心理治疗课程，但他仍然属于“再犯危险群体”。

　　韩国现行的法律无法再给他增加刑期，因此法务部正考虑给其额外增加100小时的心理治疗课程。

　　在韩国民众中，反对赵斗顺出狱的请愿多次被上传至青瓦台官网，多例请愿人数超过了青瓦台答辩的标准20万人。

　　截止到去年11月，青瓦台请愿公告栏上针对“赵斗顺”的请愿共有6223件，请愿的主要内容为“公开长相”、“反对出狱”、“公开身份”、“化学阉割”等。

　　专家表示，离赵斗顺出狱日期越来越近或相同事件再次发生时，类似的国民请愿还会再次出现。甚至在民众中出现了要进行私人报复的过激反应。

　　据悉，赵斗顺出狱后将佩戴7年可追踪位置的电子脚镣，并在5年内通过“性犯罪者电子档案”公开相貌、身高、体重、姓名、年龄等个人信息。

   编辑：hello王小羊

关键词： 素媛 强奸犯 原型 出狱
关注时光网微信

相关电影/影人

素媛

素媛 (2013)

8.2

导演：李濬益

主演：薛景求 严智媛

在线播放

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
3

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。

查看更多