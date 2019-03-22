2019-03-22 08:34:24 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：查德·斯塔尔斯基
主演：基努·里维斯
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Keanu Reeves
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Halle Berry
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黑眼圈rock80
54秒前
感觉这系列有点被高估，也就是一个比较出色的动作电影，还不错，但没到被这些影迷吹爆的地步
京都十三少爷
24分钟前
美国战狼，美分们嗨起来！
HDZIMU电影字幕
30分钟前
约翰·威克肯定不会死的，因为按照电影公司的套路，某天也许又会重启的，只需要换个演员即可。
俺是猴子喊来打架滴
46分钟前
这个片子名气到底是怎么来的？一个很普通的动作片而已，现在吹得好像比黑客帝国还牛一样
想长胖27分钟前
完全不同类型，你怎么弄到一起来的？
匿名4分钟前
极简风格的动作片，而且对动作电影的拍摄方式做了革新
芝麻酱拌红糖
Guns, lots of guns. 熟悉的台词。
岛马
52分钟前
云端见吧，上了也是阉割版。
有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识
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