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基努里维斯《疾速追杀3》成最后一战

新预告与"旧情人"哈莉贝瑞挑战杀手集团

2019-03-22 08:34:24 来源：Mtime时光网

《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终一战，他是生是死？成为悬念。
　　时光网讯 动作片《疾速追杀3》发布最新版预告片，曝光了不少新镜头，依旧是基努·里维斯饰演的约翰·威克一路狂杀，遇神杀神，势不可挡。

　　哈莉·贝瑞饰演的索菲亚是约翰的旧情人，索菲亚见面就给了约翰一枪，算是问候。索菲亚养了几条猛犬，两人并肩挑战杀手集团的时候，猛犬发挥了助攻的作用。

　　据悉，《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终一战，他是生是死？成为悬念。影片定于今年5月17日北美公映，前两部中国内地都未曾引进，第三部估计也是无望了。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 疾速追杀3 预告片 视频 基努·里维斯 哈莉·贝瑞
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