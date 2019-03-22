《地久天长》曝光咏梅"未公开的一封信",她饰演的“丽云”会把这封信写给谁呢？《地久天长》回到拍摄地包头，导演王小帅与主演艾丽娅、赵燕国彰与观众热情交流。









一位包钢厂的职工含泪称赞“积压了半辈子的经历，终于有电影拍出来了，感觉得到了释放”。也有退休机械厂工人直言“写出了我们的心声，展现了我们的生活，带给了我们感动”。一位参与电影群演的工友表示“导演走进平凡的人群，展现平凡的人生，却创作了不平凡的作品”。





王小帅含泪感动表示，《地久天长》从更广、更宽的时间维度上，展示了我们中国工人阶层生活的转变，这就是一部为工人拍的电影——没有你们，就没有这部电影！主演艾丽娅说至动情处，也忍不住现场洒泪。





目前电影《地久天长》正在全国热映中，该片讲述了北方工厂的两家人本是挚友，但两家的孩子在水库嬉戏时遭遇意外，其中一家人的儿子意外死亡，因此改变了两家人的命运的故事。

编辑：隐饮