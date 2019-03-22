时光网讯
“这部电影，一定会把我们老一辈人，重新拉回到电影院里。”3月20日，备受观众期待的电影《地久天长》
再次回到拍摄地包头，为广大工人举办了一场观影活动。导演王小帅
与主演艾丽娅
、赵燕国彰
与观众热情交流，动情处泪洒现场。同时该片还曝光咏梅读信特辑，在片中她饰演的“丽云”有一封未公开的信，那会是写给谁的呢？
“今天大家的反响远超出我们的想象。”活动尾声时王小帅导演感慨道。虽然《地久天长》
此前已举办大规模点映，但此次活动与以往不同，完全展示出老一辈工人的观影热情。3个小时，千人大厅，观众时而爆发咯咯大笑，时而又响起无奈叹息。观影结束后，观众在没有任何人引导的情况下自觉鼓掌，原定20分钟的主创交流时间也延长了半个多小时，老工人抢着举手发言，对主创表达看完电影的感动。
一位包钢厂的职工含泪称赞“积压了半辈子的经历，终于有电影拍出来了，感觉得到了释放”。也有退休机械厂工人直言“写出了我们的心声，展现了我们的生活，带给了我们感动”。一位参与电影群演的工友表示“导演走进平凡的人群，展现平凡的人生，却创作了不平凡的作品”。
王小帅含泪感动表示，《地久天长》从更广、更宽的时间维度上，展示了我们中国工人阶层生活的转变，这就是一部为工人拍的电影——没有你们，就没有这部电影！主演艾丽娅说至动情处，也忍不住现场洒泪。
目前电影《地久天长》正在全国热映中，该片讲述了北方工厂的两家人本是挚友，但两家的孩子在水库嬉戏时遭遇意外，其中一家人的儿子意外死亡，因此改变了两家人的命运的故事。
编辑：隐饮