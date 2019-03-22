网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《地久天长》曝光咏梅"未公开的一封信"

工人观影场反响热烈 王小帅艾丽娅泪洒现场

2019-03-22 08:45:55 来源：Mtime时光网

《地久天长》曝光咏梅"未公开的一封信",她饰演的“丽云”会把这封信写给谁呢？《地久天长》回到拍摄地包头，导演王小帅与主演艾丽娅、赵燕国彰与观众热情交流。
       

《地久天长》咏梅读信特辑

时光网讯 “这部电影，一定会把我们老一辈人，重新拉回到电影院里。”3月20日，备受观众期待的电影《地久天长》再次回到拍摄地包头，为广大工人举办了一场观影活动。导演王小帅与主演艾丽娅赵燕国彰与观众热情交流，动情处泪洒现场。同时该片还曝光咏梅读信特辑，在片中她饰演的“丽云”有一封未公开的信，那会是写给谁的呢？

       “今天大家的反响远超出我们的想象。”活动尾声时王小帅导演感慨道。虽然《地久天长》此前已举办大规模点映，但此次活动与以往不同，完全展示出老一辈工人的观影热情。3个小时，千人大厅，观众时而爆发咯咯大笑，时而又响起无奈叹息。观影结束后，观众在没有任何人引导的情况下自觉鼓掌，原定20分钟的主创交流时间也延长了半个多小时，老工人抢着举手发言，对主创表达看完电影的感动。

       一位包钢厂的职工含泪称赞“积压了半辈子的经历，终于有电影拍出来了，感觉得到了释放”。也有退休机械厂工人直言“写出了我们的心声，展现了我们的生活，带给了我们感动”。一位参与电影群演的工友表示“导演走进平凡的人群，展现平凡的人生，却创作了不平凡的作品”。

      王小帅含泪感动表示，《地久天长》从更广、更宽的时间维度上，展示了我们中国工人阶层生活的转变，这就是一部为工人拍的电影——没有你们，就没有这部电影！主演艾丽娅说至动情处，也忍不住现场洒泪。

      目前电影《地久天长》正在全国热映中，该片讲述了北方工厂的两家人本是挚友，但两家的孩子在水库嬉戏时遭遇意外，其中一家人的儿子意外死亡，因此改变了两家人的命运的故事。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 地久天长
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

地久天长

地久天长 (2019)

8.1

导演：王小帅

主演：王景春 咏梅

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
3

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

《叶问4》首曝预告甄子丹过招美军

最新海报同时曝光 有望今年暑期上映

甄子丹主演《叶问4》曝光首款预告，最新海报同时曝光。

查看更多