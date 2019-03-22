《地狱男爵》原片片段曝光信息量巨大，展示了地狱男爵与布鲁姆教授两人早期的人物关系，躺在沙发上吃披萨的地狱男爵，还诠释了一把“北京瘫”。





这支片段展示了地狱男爵与布鲁姆教授两人早期的人物关系，以及地狱男爵前往欧西里斯会社的起点，短短30秒就透露出非常多的信息。





地狱男爵是被布鲁姆教授收养的孩子，教会他正直与善良的教授就像是他的父亲，对话中地狱男爵也显得轻松而惬意，然而在此前的预告中地狱男爵曾指责布鲁姆教授把他当枪使，这其中的转折引人好奇。





父子二人还聊到了欧西里斯会社(The Osiris Club)，这是一个与超自然力量有关的神秘组织，此前预告中出现的骑马小分队即为该组织成员。从对话中可以得知，地狱男爵所在的超自然调查防御局(B.P.R.D)与欧西里斯会社似乎交情很深，而布鲁姆教授正是希望地狱男爵和他们一起去解决“巨人”这个大麻烦，这与之前预告中地狱男爵大战巨人的场面不谋而合。





另外，在这支预告中，躺在沙发上吃披萨的地狱男爵诠释了一把“地狱瘫”，言谈举止间刻画出一个幽默有趣的英雄形象。





《地狱男爵》“日暮”版海报 新发布的这一组“日出日暮”版海报则展现了电影宏大史诗感的一面，同时融合了独有的漫画风格，令人耳目一新！





命名为“日出”的这张海报展现了一副战火正酣的地狱末日景象。地狱男爵的“毁灭之右手”紧握着拳头，仿佛想要大干一场！在另一张“日暮”海报中，长出双角、头顶皇冠的地狱男爵显得高大威猛，而张开双臂的血皇后仿佛意在操控世界，画面中漫天飞舞的蝙蝠、狰狞的怪物和红袍人更显神秘，一场巨大的阴谋似乎正在酝酿之中。



