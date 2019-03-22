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刘青云《我的宠物是大象》定档4.12

四头大象的"爸爸"不好当！马戏团团长挑战多

2019-03-22 09:12:53 来源：Mtime时光网

《我的宠物是大象》定档4月12日上映，主演刘青云在片中饰演努力养活四头“大象儿子”的马戏团团长。
     

《我的宠物是大象》定档版预告

时光网讯刘青云尤靖茹孔维林雪潘粤明周知等主演的浪漫喜剧电影《我的宠物是大象》今日发布“让爱回家”版定档海报和定档预告，宣布4月12日全国上映。

      《我的宠物是大象》由刘青云主演，身为前夜总会老板、现大象表演队队长的他，他宛如一位失去王国的国王。仅存的唯一念想是努力靠自己养活他的四头“大象儿子”和“乡村宝莱坞”表演班底。另一位惊喜出演、演技颜值同时在线的实力派演员潘粤明，他饰演梦幻园的高管杨乐，他是老齐生活中的“敌手”和“绊脚石”，给老齐制造了不少难题，让老齐始终艰难应对。

      在发布的“让爱回家”版定档海报中，刘青云所饰演的老齐疲惫不堪地沉沉睡去，丝毫没有察觉身后的宝贝“大象儿子”正与尤靖茹所饰演的动物保护者杰西卡 “密谋出逃”；构图一左一右的对立，也在预示着这两个人物不同的立场和摩擦不断的局面。刘青云、尤靖茹这对欢喜冤家，面对沉重现实与无以逃遁的责任，站在不同的立场，望着相同的方向，却在一次次争执、对立中，不知不觉建立起心有灵犀的情感羁绊。

      《我的宠物是大象》讲述了一个笑中带泪，富有诗意内涵的故事：老齐，一个曾被生活捧上天，转而又被按在地上摩擦的中年男人，是四头大象的“爸爸”，是“全团的希望”。当梦想遭遇迫降告急，当生活遭遇现实暴击，他可以面目百变，口若悬河、身轻如燕，他可以高洁如殉道者，也可以卑微如逐利之徒；当面对生命无法承受之重时，他选择“让爱回家”。 

      《我的宠物是大象》将于4月12日在内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我的宠物是大象
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