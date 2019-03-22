《我的宠物是大象》定档4月12日上映，主演刘青云在片中饰演努力养活四头“大象儿子”的马戏团团长。









在发布的“让爱回家”版定档海报中，刘青云所饰演的老齐疲惫不堪地沉沉睡去，丝毫没有察觉身后的宝贝“大象儿子”正与尤靖茹所饰演的动物保护者杰西卡 “密谋出逃”；构图一左一右的对立，也在预示着这两个人物不同的立场和摩擦不断的局面。刘青云、尤靖茹这对欢喜冤家，面对沉重现实与无以逃遁的责任，站在不同的立场，望着相同的方向，却在一次次争执、对立中，不知不觉建立起心有灵犀的情感羁绊。





《我的宠物是大象》讲述了一个笑中带泪，富有诗意内涵的故事：老齐，一个曾被生活捧上天，转而又被按在地上摩擦的中年男人，是四头大象的“爸爸”，是“全团的希望”。当梦想遭遇迫降告急，当生活遭遇现实暴击，他可以面目百变，口若悬河、身轻如燕，他可以高洁如殉道者，也可以卑微如逐利之徒；当面对生命无法承受之重时，他选择“让爱回家”。





《我的宠物是大象》将于4月12日在内地上映。

编辑：隐饮