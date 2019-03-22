《乐高大电影2》今日上映曝光“宇宙嘉年华”MV，“超酷”的积木小人向经典致敬，上演乐高宇宙嘉年华

DC英雄欢乐歌唱 时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的动画 由华纳兄弟影片公司出品的动画 《乐高大电影2》 今日正式登陆全国院线，并同步曝光了”宇宙嘉年华“MV。全新的剧情设定创造了不一样的乐高世界，“超酷”的积木小人向经典致敬，上演乐高宇宙嘉年华！





在前作中，乐高世界超人、蝙蝠侠、神奇女侠和绿灯侠就曾惊喜现身，让不少DC超级英雄粉丝们激动不已。而在这次续作中，除了有这四位超级英雄之外，更有亚特兰斯蒂硬汉王者海王的激情加盟，超级英雄阵容空前强大，上演乐高版的“正义联萌”。

















除了有奥斯卡级别的班底坐阵之外，《乐高大电影2》的卡司阵容也称得上是空前绝后，不仅有克里斯·帕拉特（《侏罗纪世界》、《银河护卫队》等）一人分配两角，为艾米特和雷克斯配音。最新加入的海王一角，亦是邀请了杰森·莫玛（《海王》、《正义联盟》等）本人亲自上阵配音。