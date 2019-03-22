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《乐高大电影2》上演“宇宙嘉年华”

彩蛋高能密布惊喜多 星爵海王跨"纪元"合作

2019-03-22 09:30:53 来源：Mtime时光网

《乐高大电影2》今日上映曝光“宇宙嘉年华”MV，“超酷”的积木小人向经典致敬，上演乐高宇宙嘉年华
       

DC英雄欢乐歌唱

时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的动画《乐高大电影2》今日正式登陆全国院线，并同步曝光了”宇宙嘉年华“MV。全新的剧情设定创造了不一样的乐高世界，“超酷”的积木小人向经典致敬，上演乐高宇宙嘉年华！

       在前作中，乐高世界超人、蝙蝠侠、神奇女侠和绿灯侠就曾惊喜现身，让不少DC超级英雄粉丝们激动不已。而在这次续作中，除了有这四位超级英雄之外，更有亚特兰斯蒂硬汉王者海王的激情加盟，超级英雄阵容空前强大，上演乐高版的“正义联萌”。

     

艾米特露西欢喜回归

不仅如此，在《乐高大电影2》中，DC超级英雄们一改往日潇洒的英雄形象，在乐高世界中开启疯狂自嘲模式，加之在剧情上的前后反差“打脸”，为粉丝们还原了超级英雄们不拯救世界时的爆笑“生活日常”。

       作为《乐高大电影》系列的第二部，与上一部截然不同的是，在此次新作中采用了颠覆性的全新设定，使得整个乐高世界大变样。原本安静祥和的挚爱家园变成了荒凉的末日之城，剧情上更加入了宇宙探险部分，绚丽的西斯塔星系、各种形态的外星生物，在经过制作团队精心“调配”后，诠释出了不一样的乐高世界。

       

蝙蝠侠帅气矗立城市之巅

被网友称为“宝藏密布”的《乐高大电影2》不仅埋藏了《银河护卫队》、《豪勇七蛟龙》等诸多经典影视梗，更有超多彩蛋密布，资深影迷们的“天堂”。除此之外，影片中的音乐部分亦是本片的亮点之一，为这部《乐高大电影2》量身打造的潮流音乐和洗脑神曲，不仅给观众增加了剧情的代入感，更是为新作的好看程度大大加分！

       除了有奥斯卡级别的班底坐阵之外，《乐高大电影2》的卡司阵容也称得上是空前绝后，不仅有克里斯·帕拉特（《侏罗纪世界》、《银河护卫队》等）一人分配两角，为艾米特和雷克斯配音。最新加入的海王一角，亦是邀请了杰森·莫玛（《海王》、《正义联盟》等）本人亲自上阵配音。

   编辑：隐饮

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关键词： 乐高大电影2
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乐高大电影2 (2019)

7.1

导演：迈克·米歇尔

主演：克里斯·帕拉特

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