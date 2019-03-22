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收购后唯一留下的X战警演员是"小贱贱"

2021之前不会在大银幕上看到其它X战警角色

2019-03-22 11:16:06 来源：Mtime时光网

迪士尼对于福斯的收购终于完成，打算在“黑凤凰”和“新变种人”之后重启X战警系列，而“小贱贱”瑞安·雷诺兹可能是唯一一位继续出演自己角色的X战警演员。


　　时光网讯　迪士尼和福斯的并购案正式生效前夕，“小贱贱”瑞安·雷诺兹在推特上发了一张颇具他风格的照片，“感觉就像死侍的第一天呢”，校车上的小贱贱还戴了米老鼠耳朵。“死侍”和其它X战警成员，以及“神奇四侠”中的超级英雄一样，随着收购的结束，都加入了迪士尼爸爸的怀抱。不过小贱贱当然有资格这么调侃，因为瑞安·雷诺兹很有可能是并购之后，唯一一位继续出演自己角色的X战警演员

　　此前许多年，漫威影业用手里漫画中的多个二线角色，活生生打造了自家的影视帝国。现在，他们终于可以围绕经典角色拍电影了。正是“神奇四侠”当年开启了漫威漫画的系列，而“X战警”则是近20年来卖得最好、也最具影响力的漫画系列之一。现在随着收购完成，这两个当年由于贫穷被卖给福斯的系列，也都“回归”迪士尼的怀抱。



　　现下，迪士尼从福斯接手了两个X战警项目，分别是6月7日公映的《X战警：黑凤凰》，与8月2日的《X战警：新变种人》。“黑凤凰”会是并购以来首次亮相的X战警电影，也是制片人西蒙·金伯格的导演处女作。而乔什·波恩自编自导的“新变种人”的命运，则要等到迪士尼高管看过片之后才能决定。

　　据《好莱坞报道者》的消息，“新变种人”可能会经历补拍，还有可能干脆不公映，直接上类似于Disney+或者Hulu这样的流媒体平台。在这两部电影之后，迪士尼有可能会重启整个X战警系列，除了雷诺兹以外的所有演员也都会被换掉


除了雷诺兹，其它X战警演员可能会全部被换掉

　　漫威影业目前还没有公布他们将如何把X战警和神奇四侠引入MCU的计划，不过据说影业CEO凯文·费奇已经为此开过好几次会，与相关人士碰过面了。而至少在2021年或者2022年之前，我们将不会在大银幕上看到其它X战警角色露面，除非从天上掉下来个完成度极高的剧本。

　　今年1月初，福斯为最后一批收购完成之前的电影项目开了绿灯，这些影片开始了各自的筹备工作，收购后由迪士尼来监管。根据同名原著小说改编的《惊险街道》几周前已经开拍，雷诺兹主演的《自由人》（不是演死侍）下个月开拍。

饭制图片，只是粉丝的美好愿望罢了

　　《精灵鼠小兵》是改编自漫画的动作捕捉动画系列，5月开拍；史蒂文·斯皮尔伯格的新版《西区故事》今年夏天开拍，而《东方快车谋杀案》的续集《尼罗河上的惨案》今年9月开始筹备，肯尼思·布拉纳继续出演大侦探菠萝，盖尔·加朵艾米·汉莫则是男女主角。

　　在《复联4》之后，漫威现下还有7月公映的《蜘蛛侠：英雄远征》，是与索尼影业合作。今年下半年，《黑寡妇》《永恒族》都会开拍，而《上气》希望也可以尽快加入拍摄日程。《黑豹2》《奇异博士2》与《银河护卫队3》，也都在不同的发展阶段。

　　而随着收购的完成，20世纪福斯电视（Twentieth Television）的主席Greg Meidel被辞。他自2009年开始就职于福斯电视，帮助谈成了与USA电视网（USA Network）合作美剧《摩登家庭》（福斯是出品方，在USA有线电视台上播出），以及与FX合作美剧《辛普森一家》

　　在电影方面，福斯也裁员不少，发行部门总监Chris Aronson与负责国际发行的Andrew Cripps都被辞。福斯负责全球院线市场部门的Pam Levine，与该部门的联合主席Kevin Campbell，首席内容官Tony Sella，全美公关部门执行副总裁Heather Phillips，产品策略与消费者商业发展部门主席Mike Dunn，与企业沟通部门的执行副总裁Dan Berger均被辞。


《窗里的女人》，艾米·亚当斯

　　此外，迪士尼也结束了“福斯2000”（Fox 2000）这个厂牌的使用，最后出品的一部电影是乔·赖特执导的《窗里的女人》，由艾米·亚当斯加里·奥德曼共同主演。迪士尼会完成该片的后期制作，但不知道福斯2000的主席Elizabeth Gabler和她的团队何去何从。

　　该收购会导致大概4000名员工被辞

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 福斯 小贱贱 死侍 漫威 MCU
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