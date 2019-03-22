此前许多年，漫威影业用手里漫画中的多个二线角色，活生生打造了自家的影视帝国。现在，他们终于可以围绕经典角色拍电影了。正是“神奇四侠”当年开启了漫威漫画的系列，而“X战警”则是近20年来卖得最好、也最具影响力的漫画系列之一。现在随着收购完成，这两个当年由于贫穷被卖给福斯的系列，也都“回归”迪士尼的怀抱。















据《好莱坞报道者》的消息，“新变种人”可能会经历补拍，还有可能干脆不公映，直接上类似于Disney+或者Hulu这样的流媒体平台。在这两部电影之后，迪士尼有可能会重启整个X战警系列，除了雷诺兹以外的所有演员也都会被换掉。







除了雷诺兹，其它X战警演员可能会全部被换掉

























在电影方面，福斯也裁员不少，发行部门总监Chris Aronson与负责国际发行的Andrew Cripps都被辞。福斯负责全球院线市场部门的Pam Levine，与该部门的联合主席Kevin Campbell，首席内容官Tony Sella，全美公关部门执行副总裁Heather Phillips，产品策略与消费者商业发展部门主席Mike Dunn，与企业沟通部门的执行副总裁Dan Berger均被辞。













该收购会导致大概4000名员工被辞。