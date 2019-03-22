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龙妈拍摄“权游”差点死于脑动脉瘤

首次公布病情始末 宣传期间曾靠吗啡止痛

2019-03-22 16:18:31 来源：Mtime时光网

龙妈拍摄“权游”差点死于脑动脉瘤，她说自己好像经历了一场比丹妮莉丝更可怕的战争。宣传剧集期间，在采访间隙她还曾靠吗啡止痛。而治愈病情后，迎来《权力的游戏》最终季，这种激动无法比拟。


　　时光网讯   “龙妈”艾米莉亚·克拉克在《纽约客》发表文章，详细讲述了她在出演《权力的游戏》期间，差点死于脑动脉瘤的故事。

　　2011年初，龙妈刚拍完《权力的游戏》第一季。编剧大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯对她说，这个角色是拿破仑、圣女贞德和阿拉伯劳伦斯的混合体。虽然剧集受到关注，龙妈却害怕被关注，害怕成名带来的一切。她觉得自己在各个方面都暴露了自己。尤其是在第一集中，她就一丝不挂地出现了，从第一次媒体招待会开始，她总是被问到同样的问题：“你扮演了一个如此坚强的女人，但你却脱掉了衣服。为什么？”龙妈写道：“在我的脑海里，我会回答，‘我需要杀多少人才能证明我自己？’”

　　这只是外部压力。2月 11日的早晨，24岁的艾米莉亚正在伦敦北部一家健身房的更衣室里穿衣服，突然感到头痛欲坠，被救护车送进医院后做了核磁共振，被诊断得了脑动脉瘤，而大约三分之一的患者会死亡。而存活下来的病人，则需要紧急治疗来封住动脉瘤，因为二次出血的风险非常高，而且往往是致命的出血。

　　如果想活下来，必须紧急手术，签一份手术执行表。虽然当时的工作正忙得团团转，没有时间做脑外科手术，但最后，龙妈还是签了名，然后她就失去了知觉，在接下来的三个小时里，外科医生们开始修复她的大脑。她说：“这不会是我的最后一次手术，也不会是最糟糕的。”

　　龙妈回忆了自己的家庭和演艺经历。她在牛津长大，很少考虑自己的健康，“想的几乎都是演戏”。她的爸爸是一个声音设计师，妈妈是一名女商人，虽然并不算富裕，但她哥哥和她上的都是私立学校，“父母想把一切都给我们”。

　　龙妈写道，2010年春天，经纪人打来电话，说HBO的一部新剧正在伦敦试镜。《权力的游戏》的试播集有缺陷，他们想要重选丹妮莉丝和其他角色。这个角色需要一个超凡脱俗、金发碧眼、充满神秘感的女人，但龙妈觉得自己是一个矮矮的黑发英国女人，显然她对自己不太自信。



　　在拍摄的日子里，她认为自己很健康。有时有点头晕，因为她经常有低血压和低心率，所以也没觉得怎样。14岁的时候，她还得了偏头痛，在床上躺了几天……现在回想起来，那些可能都是身体发出的信号。

　　第一次手术被称为“微创手术”，意思是没有打开头骨。手术持续了三个小时。当她醒来时，疼痛难忍。四天之后，出重症监护室，医生说如果两周内无并发症，康复的机会就很大。

　　龙妈患上了失语症，这是大脑受到创伤的结果。在最糟糕的时候，她甚至请求医护人员让她死。因为演员的工作是以语言为中心，以交流为中心。没有这些，她就迷失了。

　　接下来，被送回重症监护室，大约一周后，她能说话了，一个月后，出院。再接下来几周，回到《权力的游戏》的拍摄现场。但在医院的时候，她被告知大脑的另一边有一个较小的动脉瘤，随时都可能“爆炸”。不过，医生们说，它很小，有可能会无限期地处于休眠状态，不会造成伤害，只要仔细观察就行了，而且恢复也不是一蹴而就的，仍然有疼痛需要处理，吗啡可以控制疼痛。

　　在“权游”开拍第二季之前，龙妈对自己非常不自信。她常常昏昏沉沉，虚弱不堪，以为自己要死了。在一次宣传行程中，住在伦敦的一家酒店，她清楚地记得无法思考，无法呼吸，更不用说努力让自己变得迷人了。她在采访间隙小口喝着吗啡，“那种疼痛让我历经了乘以一百万倍最严重的疲惫”。直到医生最终告诉她需要再次手术。

　　“当他们叫醒我时，我疼到尖叫。手术失败了，我大出血，医生很清楚地告诉我，如果他们不再给我动手术，我活下来的机会将很渺茫。这一次他们需要用老式的方法，穿过头骨来进入我的大脑。手术必须立即进行，恢复过程比第一次手术后还要痛苦。我看上去好像经历了一场比丹妮莉丝更可怕的战争。我从手术中出来时，头上插着管子，头盖骨被钛块代替了。如今已经看不到从头皮到耳朵处弯曲的伤疤。”

　　重要的是，医生一直担心龙妈认知或感官的丧失。是记忆？周边视觉？不知道。龙妈还开玩笑：“现在我告诉人们，它剥夺了我对男人的好品味。但是，当然，这些在当时看起来一点也不可笑。”

　　龙妈又在医院住了一个月，那是一段灰暗的日子。“我从小就没有说过‘这不公平’，我被教导要记住，总有比你更糟的人。但是，经历了第二次这样的经历，所有的希望都破灭了。我觉得自己像个躯壳。以致于我现在很难详细回忆起那些黑暗的日子。我的脑子已经把它们排除在外了。但我记得当时我确信自己活不下去了。”



　　当时生病的消息也被刊登到一家报纸上，但一位记者问这件事时，龙妈否认了。现在，经历多年沉默后，她选择公布真相。自从第二次手术后，她已彻底康复，还为脑损伤患者成立了慈善组织。

　　值得一提的是，龙妈的父亲2016年死于癌症，她感谢家人的爱护，“每一天，我都在想念我的父亲，我永远感谢他一直握着我的手直到生命尽头。”

　　龙妈说，《权力的游戏 第八季》迎来最终章，“有一种令人满足的、超越幸运的感觉。我很高兴能在这里看到这个故事的结局，以及接下来发生的一切。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 龙妈 艾米莉亚·克拉克 权力的游戏 脑动脉瘤
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