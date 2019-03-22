《雷霆沙赞！》曝光“DC新秀”版特辑，戏外有众主创匠心解读沙赞超强看点，戏内更有DC狂热粉丝弗雷迪为沙赞疯狂“安利”超英“圣物”。





热血崛起！非天生英雄成长超有代入感





此次特辑曝光的画面中，14岁少年比利接受神秘巫师的邀请，喊出“沙赞”二字后，声音和体型瞬间变身猛男令其手足无措，这一反差剧情让观众在爆笑之余又倍感真实。导演大卫·F·桑德伯格也揭秘到“他不是出生在氪星的外星人，也不会继承父母的亿万财富，他只是一个普通的孩子，变成了超级英雄”。不同于超人的天生外星血统、蝙蝠侠的天生有钱好命以及海王的天生王者基因等，沙赞原本就是一个普通的14岁少年，从此前曝光的预告来看，相较于以往的DC电影，本片将会展现更多普通人变成超级英雄后的反差爆笑反应。





此外，特辑还展现了这位幸运的14岁少年与DC宇宙的神奇渊源，男主角扎克瑞·莱维坦言：“我很激动能把很厉害的超级英雄带到生活中，沙赞有很疯狂的历史。”制片人皮特·赛夫兰补充到:“故事发生在同时还有超人、神奇女侠以及海王的DC宇宙。”饰演比利的少年演员亚瑟·安其则解读了沙赞的独特之处：“不像蝙蝠侠、神奇女侠以及其他那些超级英雄 ，比利只要喊出“沙赞”这个名字，就能变身成年人然后再变回小孩，这非常与众不同，和别人没有可比性 ”。





有燃有笑！非常规英雄遇上铁杆DC迷





此前本片海外口碑曝光，就有观众曾激动表示“电影里有超多让DC粉会激动到跳起来的彩蛋”。戏外粉丝激动不已，戏内片中也安排了一位特殊的角色，少年比利的死忠好友——铁杆DC迷弗雷迪。不少DC迷更是表示在弗雷迪身上看到了自己的影子，并且令粉丝疯狂羡慕的是，弗雷迪和超人、蝙蝠侠等一众超级英雄生活在同一个时代。





从特辑中曝光的画面来看，弗雷迪收藏了蝙蝠侠的蝙蝠镖、从超人胸口弹出的子弹等“圣物”，每一件都是粉丝爱而不得的超级藏品。最令人羡慕的，还是弗雷迪的死党是拥有六大神力的超级英雄沙赞。片中看似羸弱但拥有坚定幽默性格的弗雷迪，或将成为比利超级英雄路上不可或缺的精神支柱。与此同时，制片人皮特·赛夫兰揭示本片精髓：“大家会看到一个很经典的超级英雄片，有精彩的动作场面 ，和搞笑的喜剧元素”。扎克瑞·莱维和亚瑟·安其两位沙赞不同状态的扮演者则逗趣回应：“我们玩得很开心，因为我们只有14岁，管它呢”。



