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皇后乐队成员为中国粉丝录制专属视频

布莱恩梅用中文问候 罗杰泰勒称摇滚不死

2019-03-22 18:20:16 来源：Mtime时光网

最为惊喜的是，这支预告中包含了皇后乐队吉他手布赖恩·梅、鼓手罗杰·泰勒为中国粉丝录制的专属视频。
　　时光网讯  全球票房奖项口碑收割机《波西米亚狂想曲》今日上映，片方发布“震撼全场”版预告和歌词版海报。

　　预告以如同卡拉OK般的歌词呈现方式，不仅带观众领略皇后乐队的演唱会场面，还揭开皇后乐队经典歌曲《We Will Rock You》的创作灵感以及乐队成员集体协作创作出这一歌曲的过程。最为惊喜的是，这支预告中包含了皇后乐队吉他手布赖恩·梅、鼓手罗杰·泰勒为中国粉丝录制的专属视频。

　　皇后乐队吉他手布赖恩·梅用中文向广大观众打招呼，并称道：“这是一部现象级的电影，在全球引起了巨大轰动。”皇后乐队鼓手罗杰·泰勒说出了四字真言“摇滚不死”后，强势向中国观众“安利”道：“这部电影值得走进影院，配合着出色的音效，在大银幕上观赏。”

　　此外，影片于今日曝光一组爆燃歌词版海报，皇后乐队经典金曲的歌词背后，映衬着皇后乐队4位成员的形象，每一首金曲的背后都离不开每一个队员的创作灵感和极高参与度，每一个成员都在这个殿堂级乐队里扮演着不可或缺的角色。

　　影片的高度还原和片中主演们的精彩演绎也得到了布赖恩·梅本尊的认可：“他们四个对乐队的还原度，真的令人惊叹，他们完全走进了角色，成为了我们，一定会让你心潮澎湃，热血沸腾。”






   编辑：hello王小羊

关键词： 波西米亚狂想曲 预告
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