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"星爵"帕拉特：没有什么比自黑更好玩了

专访《乐高大电影2》主创 谈续集新亮点

2019-03-22 21:41:09 来源：Mtime时光网

时光网专访《乐高大电影2》众主创。
　　时光网洛杉矶讯 《乐高大电影2》已经于3月22日登陆内地大银幕。



　　在前作中，乐高世界超人、蝙蝠侠、神奇女侠和绿灯侠就曾惊喜现身，让不少DC超级英雄粉丝们激动不已。而在这次续作中，除了有这四位超级英雄之外，更有亚特兰斯蒂硬汉王者海王的激情加盟，超级英雄阵容空前强大，上演乐高版的“正义联萌”。

中文版预告片

　　作为《乐高大电影》系列的第二部，与上一部截然不同的是，在此次新作中采用了颠覆性的全新设定，使得整个乐高世界大变样。原本安静祥和的挚爱家园变成了荒凉的末日之城，剧情上更加入了宇宙探险部分，绚丽的西斯塔星系、各种形态的外星生物，在经过制作团队精心“调配”后，诠释出了不一样的乐高世界。

　　近日，时光网采访到影片主创，包括导演迈克·米歇尔、动画导演翠莎·古姆、编剧搭档菲尔·罗德&克里斯托弗·米勒、配音演员克里斯·帕拉特伊丽莎白·班克斯威尔·阿奈特斯蒂芬妮·比翠丝蒂芬妮·哈迪什，聊了聊第二部跟第一部比起来的新亮点。
乐高小人的升级版玩法

迈克·米歇尔:菲尔和克里斯找到我时，我就对他们说，续集拍不了，第一部《乐高大电影》是我最喜欢的电影，非常喜欢，结局很完美，你看到那个孩子和威尔法瑞尔打破父子隔阂，然后那个小妹妹走出来，我说这已经很完美了。但他们和我讲述了他们的设想，我说现在我一定要加入这部电影，这是对第一部电影的全方位进化。

菲尔·罗德:距离上一部电影已经过去五年，所以玩乐高的观众也长大了，更成熟一点，他们应该会对很多科幻的东西更感兴趣，所以我们加入了很多反乌托邦、太空探索、时间旅行之类的元素，让他感觉更像是一个青少年和一个八岁小孩共同创造的故事。

克里斯托弗·米勒:本篇故事直接衔接第一部的结尾，我们甚至使用了第一部电影的镜头作为本片开场，我觉得很有意思，而且这次多了一个小妹妹，我们可以打造她的世界，我觉得非常酷。

“星爵”领衔老角色回归  升级版与DC大咖同台



克里斯·帕拉特:第一部电影讲的是一个平凡无奇的人物变得不平凡，就在我参演《乐高大电影》的同时，我被选中参演《银河护卫队》，所以我的人生和艾米特这个平凡人物的人生是一样的，他也获得了崭露头角的机会，本片加入了雷克斯这个角色，他们向我介绍了这个角色，他们开始讨论如何塑造他。

我觉得只要按照我的人生去塑造他就好了，制造各种笑料，观众会有共鸣，因为他们知道我的故事，知道我演过迅猛龙驯兽员，演过银河护卫队，这里面可以做很多笑点，我很高兴他们这么做，没什么比自黑更好玩的了。



伊丽莎白·班克斯:我觉得很神奇的是，在第一部电影中，艾米特和露西只是克里斯米勒和菲尔罗德创作的新角色，现在却已经和绿灯侠、蝙蝠侠、神奇女侠同台共演了，你一点都不会觉得“这俩谁啊？他们怎么会在这里？”真的很神奇。



威尔·阿奈特:我很喜欢每一部的蝙蝠侠都有一些改变，编剧菲尔和克里斯总会给他加一些新的元素，给整个故事加入新元素，很有意思，这部电影很好玩，她也说了配音也很开心，编剧非常棒，他们都是很有创意的一群人，感觉根本不像是工作，你只是去那里玩个几小时，几个月去一次，配个好几年，这是一个漫长的过程。但真的有趣，因为你可以反复回去修改，拍摄真人电影，拍好了就不能改，但动画直到最后一刻都可以不断修改，我很喜欢这一点。

翠莎·古姆：是的，但我喜欢这些电影的原因在于，我是做定格动画出身，我们把影片打造的很有定格动画的感觉，对我来说这很简单，这些都是我熟悉的东西，而本片的精彩之处在于，我们保留了第一部乐高电影的魅力，比如乐高积木的移动方式，然后更加大胆，加入更多创意，因为这次涉及到小女孩的世界，我们加入了布料动画、千纸鹤、2D动画。

新角色加盟称惊喜彩蛋  “海王”为乐高版本本尊献声

时光网:你是如何说服布鲁斯威利斯来演他自己？将来是否会推出布鲁斯威利斯的乐高人仔？

菲尔·罗德:我当然希望啦。

克里斯托弗·米勒:最好是出，不然他会去丹麦揍他们。

菲尔·罗德:是这样的，我们想到了一个很好笑的桥段，我们觉得可以请他来演，结果他就答应了，我们说真的吗，那太好了，真的很棒。

克里斯托弗·米勒:我们都想了很多后备计划。

菲尔·罗德:没错，但谢天谢地他答应了，非常有意思，他也很和善，我们还送了很多乐高积木向他致谢，制作这种电影真的很好玩，一切皆有可能，只要你能想到就能实现，这就是这些电影最酷的地方。

时光网:你们是如何请到杰森莫玛的？

菲尔·罗德:他真的很有个性，所以我们想，要是把海王也加进来该多好玩，我们就直接问了，同样，他也很高兴参演。

克里斯托弗·米勒:我们在漫展上和他见面，他是一个很正能量的人，和这部电影非常搭，我们很喜欢他们一家，我们还和他的继女佐伊合作过，我们很喜欢他们一家人。

乐高大IP粉丝量众多  即兴创作幕后乐趣多

斯蒂芬妮·比翠丝:我有很多侄女特别喜欢乐高玩具，我很多朋友的小孩也都是超级乐高迷，这个圣诞节我给他们买了很多乐高friends系列玩具。

我发现女孩尤其喜欢这些角色，她们很喜欢这些角色的造型，可能是因为它们在场景中移动起来很方便，而不是像其他人仔一样，插在玩具上作为模型的一部分，很多时候这些角色是用来互动和讲故事的，和电影中的情况差不多，而且我注意到很多小女孩会把自己投射在这些角色身上，通常超级英雄系列是销量最好的，也是女孩子们最喜欢的，我很高兴能成为其中的一员。

威尔·阿奈特:参与乐高大电影系列，和这些人合作，让我获得了我职业生涯中最棒的体验，我从来没有笑得这么开心，参演第一部《乐高大电影》时，是我这辈子笑得第二开心的一次，是这辈子，还不是职业生涯中。

蒂芬妮·哈迪什:我很高兴能加入这个系列，扮演这个精彩的角色，我扮演的就是卡通版的自己。他们并没有给我完整剧本，我都不知道这是什么故事，他们可能怕我泄漏剧情，所以他们只是介绍了一下角色，我感觉听上去很像我，我也觉得自己无所不能，所以我就加入了，他们会给我看我要配的部分，然后我准备一下，就开始配音，配的很开心。

斯蒂芬妮·比翠丝:有的，肯定有的，配这么久时间，肯定会有一些即兴的东西，我们对一些临时想出来的点子也进行了深挖，因为剧本从头到尾一直处在变化之中，所以非常酷，参与本片的每个人都有即兴表演，你的声音就是你的指纹，我觉得所有人都在本片中留下了自己的印记，打造出一群性格各异的角色。




   编辑：飒飒

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关键词： 乐高大电影2 专访
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