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《我们》周四提前场爆收740万美元

新特辑导演解读"分身灵" 致敬希区柯克"迷魂记"

2019-03-23 10:10:05 来源：Mtime时光网

《我们》的首周末票房预估在3800万－4500万美元之间，将轻松超越导演前作《逃出绝命镇》的首周末3300万美元。

《我们》海报

      时光网讯 乔丹·皮尔继《逃出绝命镇》后执导的第二部惊悚力作《我们》曝光一款全新制作特辑，解读“分身灵”主题。同时该片的周四提前场爆收740万美元，首周末票房预估将轻松超越《逃出绝命镇》。

     将于北美时间3月22日正式上映的《我们》周四提前场票房达到740万美元，超过了《修女》的540万美元、《寂静之地》的430万美元，接近去年《万圣节》的770万美元。同时这一成绩还高于漫威电影《雷神2》的710万美元和《蚁人》的640万美元的提前场票房数据。

      随着周末影片将进一步扩大上映，《我们》的首周末票房预估在3800万－4500万美元之间，也有声音表示这一数字可能要高达5000万美元，将轻松超越导演前作《逃出绝命镇》的首周末3300万美元和全美1.76亿票房。

      在今天曝光一只制作特辑中，导演亲自解读片中的重要概念“分身灵”，他谈到希区柯克的电影《迷魂记》就是一部关于分身灵的作品，而他一直很想拍这类主题的电影致敬经典。

《我们》烂番茄评分


《我们》meta评分

      《我们》讲述了一对夫妻带着孩子到海滨度假，经过了一天之后，丈夫的疑心病越来越重，甚至看到有四个人手拉手在行车道上站立，似乎有更多诡异的事情等待着他们。目前该片的烂番茄新鲜度高达95%，均分7.99，294鲜15烂，同时爆米花指数71%；而meta均分在81，53个媒体评分50个正面3个中立。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我们 特辑 票房
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