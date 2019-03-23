海报上赫然写着“4月24日（三）最后集结”的字样，香港观众将成为全球最早看到《复仇者联盟4》的观众，令人羡慕不已。





海报上赫然写着“4月24日（三）最后集结”的字样，香港观众将成为全球最早看到《复仇者联盟4》的观众，令人羡慕不已。





《复仇者联盟4》中，经历灭霸响指这一毁灭性事件过后，宇宙变得满目疮痍。无论前方将遭遇怎样的后果，复仇者联盟都必须在剩余盟友的帮助下再一次集结，以逆转灭霸的所作所为，彻底恢复宇宙的秩序。





据悉，《复仇者联盟4》将于4月26日北美上映，国内定档何时尚不确定。

编辑：羊羊