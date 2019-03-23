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漫威《复仇者联盟4》曝香港版海报

4月24日全球最早开画 幸存复联成员全集结

2019-03-23 11:00:32 来源：Mtime时光网

海报上赫然写着“4月24日（三）最后集结”的字样，香港观众将成为全球最早看到《复仇者联盟4》的观众，令人羡慕不已。
      时光网讯 日前，漫威超级英雄电影《复仇者联盟4》曝光一款港版海报。海报中，在灭霸响指下幸存下来的的复联成员们全部集结。

      海报上赫然写着“4月24日（三）最后集结”的字样，香港观众将成为全球最早看到《复仇者联盟4》的观众，令人羡慕不已。

      《复仇者联盟4》中，经历灭霸响指这一毁灭性事件过后，宇宙变得满目疮痍。无论前方将遭遇怎样的后果，复仇者联盟都必须在剩余盟友的帮助下再一次集结，以逆转灭霸的所作所为，彻底恢复宇宙的秩序。

      据悉，《复仇者联盟4》将于4月26日北美上映，国内定档何时尚不确定。

   编辑：羊羊

关键词： 复仇者联盟4 香港
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