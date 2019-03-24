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《雷霆沙赞！》烂番茄口碑解禁，暂列DC宇宙最高！

外媒评价：影片轻松活泼，莱维表演精彩

2019-03-24 09:42:05 来源：Mtime时光网

大多数外媒认为该片轻松活泼，主演扎克瑞·莱维的表演也堪称精彩，影片虽然未有大的突破，但堪称一部合格的娱乐电影。


      时光网讯 日前，DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》烂番茄口碑解禁，新鲜度暂时为95%，38鲜，2烂，均分7.88。Metacritic均分高达79，暂时超越《神奇女侠》（93%的新鲜度认证、均分7.65，MTC均分76分）成为DC电影宇宙最高，大都数外媒认为该片轻松活泼，主演扎克瑞·莱维的表演也堪称精彩，影片虽然未有大的突破，但堪称一部合格的娱乐电影。

      电影《雷霆沙赞！》中，年轻的比利巴特森发现他获得神秘巫师沙赞的能力，能对抗协恶势力，每当他喊出“沙赞”，就能变身为惊奇队长，拥有所罗门王的智慧、海格力斯的力气、泰坦神族阿特拉斯的耐力与宙斯操纵雷电的神威、阿基里斯的勇气、赫尔墨斯的速度。

      该片将于4月5日中美同步上映。

烂番茄上部分媒体的评价：

TheWrap：
      电影还原了原著漫画中活泼的英雄主义和略显疯癫的情节，用高超的技巧将1940年代的故事搬到了现代。

Entertainment Weekly：
      每当扎克瑞·莱维在银幕上现身，惊叹于自己刚刚得到的壮硕身材和超能力，电影立即让人嗨起来。

Screen International：
      《雷霆沙赞！》弥漫着一股孩子气。作为一部超级英雄起源电影，《雷霆沙赞！》讲述的是一个小男孩得到了远超他幼稚的心灵所能想象的超能力的故事。然而，这个DC最新的冒险故事像个大杂烩，效果也不怎么样。

We Live Entertainment：
      《雷霆沙赞！》不仅巩固了DC电影宇宙，还给了我们一部带有强烈漫画感的超级英雄电影，有深度，有人心。

Guardian：
      轻松活泼又朴实无华，《雷霆沙赞！》把目标定得比较低，它所期望的基本都做到了。电影的核心主题有点像《长大》和《超人》的结合，孩子们都能理解的欢乐情节应该能吸引到影片的目标受众。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷霆沙赞！ DC 超级英雄 烂番茄
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