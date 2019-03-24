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2018年全球票房411亿美元创新高

北美119亿美元破纪录 中国领跑海外市场

2019-03-24 13:14:52 来源：Mtime时光网

北美和中国作为全球最大的两个电影市场，2018年发展健康，拉美、欧洲等海外市场则陷入泥淖。网络视频业务仍以远超票房增长的速度大踏步地发展，电影行业的好日子还有多长越来越难讲。
       时光网讯 日前，美国电影协会（MPAA）发布了2018年全球电影市场数据报告，并以北美影市数据为核心解析了去年全球电影市场的变化。

      北美和中国作为全球最大的两个电影市场，2018年发展健康，拉美、欧洲等海外市场则陷入泥淖。网络视频业务仍以远超票房增长的速度大踏步地发展，电影行业的好日子还有多长越来越难讲。

海外市场表现不佳，中国带动亚太一枝独秀

      数据显示，2018年全球票房达411亿美元，较2017年上升1%。其中北美票房119亿美元，较2017年上升7%；海外票房292亿美元，较2017年下降1%。

      值得一提的是，海外票房过去五年共增长了12%，而全球票房增长了13%。北美票房增速略高于海外票房增速。

      在海外市场中，亚太地区的表现仍是亮点，2018年贡献票房167亿美元，较上一年增长5%。亚太票房增长的核心动力无疑在中国，2018年中国票房年增长率达到了12%。

      欧洲、中东、非洲地区的电影市场在2018年表现不佳，票房较2017年下降3%。需要为此背锅的国家主要是德国和俄罗斯，两个国家2018年票房各下降了14%。

      拉丁美洲情况更加惨淡，2017年强势票房增长22%后，拉丁美洲2018年票房下降了22%。其中，巴西票房下降22%，阿根廷票房下降41%，墨西哥票房下降2%。

      2018年海外市场中票房表现最好的三个国家分别为中国（90亿美元）、日本（20亿美元）、英国（17亿美元）。马来西亚和阿联酋在过去一年取代阿根廷和土耳其，晋级年度海外票房榜前20。

      2018年，全球3D电影票房67亿美元，较2017年下降20%，全球票房占比仅16%。其中亚太地区3D电影票房下降14%，北美下降34%。

      截止2018年年底，全球银幕总数接近19万块，年增长率7%，亚太地区增长13%。

      2018年全球3D银幕数已超过10万5000块，年增长率13%。全球范围内，除了北美，3D银幕的数量都在增长。亚太地区仍是3D银幕占比最多的地区，超过3/4的数字银幕都是3D的。

北美票房创历史新高，网播业务猛增

      2018年北美票房119亿美元，创历史新高，较2017年增长7%，较曾经的“纪录保持者”2016年增长4%。2018年北美观影人次13亿，较2017年增长5%。

      2018年，美国数字银幕数量增长1%，占据99%份额。非3D数字银幕新增261块，增长1%，占据全部银幕61%的份额。3D数字银幕数基本与上一年持平。2018年北美平均票价9.15美元，按现在的汇率计算，约61.5元人民币。

      2018年，北美两岁以上的人口中，有75%（约2.63亿人）至少去过一次影院，与上一年数字接近。北美观众在2018年平均每人买过5张电影票，上一年是4.7张。

      12%的北美人口属于影迷型观众，每个月至少去一次电影院。2018年中49%的电影票都是这些观众消费的。53%的北美人口去影院的频率低于每月一次，高于每年一次，他们在2018年也消费了49%的电影票。10%北美人口在2018年只去了一次电影院，他们消费了2%的电影票。

      在票房增长的同时，北美在线视频业务也得到了长足的发展。2018年全美线上视频播放量1821亿次，较上一年上升24%。2018全美网上视频付费订阅用户达1亿8690万，较上一年增长17%。

   编辑：羊羊

关键词： 全球票房 北美票房 海外票房 美国电影协会 MPAA
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