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蒂姆波顿让迪士尼童话不会甜腻到齁

专访《小飞象》主创 "蝙蝠侠归来"三巨头重聚

2019-03-26 16:11:57 来源：Mtime时光网

鬼才导演蒂姆·波顿为迪士尼打造的真人版《小飞象》虽然有着甜蜜内核，但主演柯林·法瑞尔表示波顿的把控“让电影不会甜到齁。有多少甜蜜幸福，就会有多少阴暗邪恶。”

迪士尼重拍经典停不下来

　　时光网特稿 迪士尼真人改编电影新片《小飞象》即将登陆内地大银幕，影片由鬼才导演蒂姆·波顿倾力打造，波顿在此片中不仅沿用了《爱丽丝梦游仙境》系列的幕后班底，台前明星也大打“亲友牌”。

　　影片主演阵容汇集了与波顿合作过《蝙蝠侠归来》的前“蝙蝠侠”迈克尔·基顿和“企鹅人”丹尼·德维托，担纲《佩小姐的奇幻城堡》女主角的爱娃·格林，同时“波顿家族”喜迎两位新成员柯林·法瑞尔与奥斯卡影帝艾伦·阿金

　　近日，制作人贾斯汀·斯普林格卡特莉·弗劳恩菲尔德，以及演员柯林·法瑞尔、丹尼·德维托就坐下来与时光网一起聊了聊《小飞象》的拍摄工作。

　　真人版《小飞象》讲述的故事与动画版保持一致。在马戏团老板麦克斯·美第奇（丹尼·德维托饰）雇佣下，过气马戏明星霍尔特·法瑞尔（柯林·法瑞尔饰）与儿女米莉（妮可·帕克饰）和乔（芬利·霍宾斯饰）一起，照顾刚出生就因耳朵巨大而受到嘲笑的小飞象。当三人发现小飞象真的会飞时，原本苦苦挣扎的马戏团重获新生，也招来企业家V.A.范德维尔（迈克尔·基顿饰）的注意，邀请小飞象加入他旗下不同凡响的游乐设施，梦想王国。在那里，小飞象与迷人的空中杂技演员柯蕾特·马尔尚（爱娃·格林饰）一起展翅高飞，但霍尔特却发现梦想王国光鲜的外表之下，藏着无数黑暗的秘密。。

中国定档预告

　　刚开始，制作人贾斯汀·斯普林格分享道为什么现在是将真人版《小飞象》搬上大银幕的最佳时机：“因为现在的视效可以创造出一个真实可信的小飞象，能够传达它内心所包含所有情感，满足它所有需求，”斯普林格继续解释道，“我们做的就是找一个适合迪士尼的主题，融入到电影中。所有的一切都显示，现在是重归《小飞象》最理想的时候。庆幸的是，这不是一个委托拍摄的项目，而是在对的时间出现在对的地方，特别是波顿加入后，电影一下子突飞猛进。” 

波顿式童话总是苦中带甜

　　作为蒂姆·波顿长期以来的制作伙伴，卡特莉·弗劳恩菲尔德向我们解释了这位久负盛名的导演想要改编《小飞象》的原因。“这部电影蕴含了波顿作为一个电影制作人的一切。首先他非常喜欢《小飞象》；其次，这个故事是关于局外人，关于为他们赢得空间，和他们一起找到家；另外，《小飞象》及其中的世界展示了波顿作为动画人的一面。所以，真心想要和演员将内心热爱的原版电影，‘小飞象’的世界拍出来，他是不二人选。最大的挑战就是，如何在保留原片情感的同时，创造出一个适应当代的新世界，如何将原来的一切以及与‘小飞象’的联系融合为真人世界。我觉得波顿就是那种天生对角色有魔法的人，他也喜欢和迈克尔·基顿、丹尼、爱娃合作，并平衡统筹他们与像柯林这样的新卡司。众多出色演员在波顿的导演下，保持自己的本色，又能融为一家人。”

　　《小飞象》是柯林·法瑞尔与蒂姆·波顿合作的第一部电影，法瑞尔谈到波顿赞不绝口：“他真的很厉害。我看他拍摄的第一部电影时《剪刀手爱德华》，自那以后就变成他的粉丝。能和他一起合作感觉很美妙，仿佛能看到他每个细胞都充满了创造的活力。他对故事的投入程度也让我惊讶，只要能够投入到他那样的程度，以及兴奋的状态，升腾出的力量极具感染力。对天发誓，每天来这儿拍摄都很开心，是一种享受。”

法瑞尔与爱娃格林

　　“虽然这部电影适合所有观众，但其中涉及一些沉重的话题，例如丧妻、孩子被他人抚养、贪婪、死亡和疾病，”法瑞尔继续道，“我所饰演的角色磨难颇多，左臂被截、痛失至亲 ，战争不仅给我带来创伤，还让我身陷贫穷。面对这些种种，并没有变成懦夫，而是保有尊严地和广大观众分享这些经历。这个故事有一个甜蜜的内核，关于包容、爱，以及接纳开起来不一样的存在，好在蒂姆注意把控力度，让电影不会甜到齁。有多少甜蜜幸福，就会有多少阴暗邪恶。话说回来，能和蒂姆合作非常开心。在片场，他会把台词读给你听，不是侮辱的那种，他知道那样不好也没想要我们模仿。相反，他的行为，借肢体语言表达出他想要的表演，演员一下子就能心领神会。只要在片场和他一起，就能发现自己，我已经找到了。”

“蝙蝠侠”与“企鹅人”重聚《小飞象》

　　迈克尔·基顿在片中饰演大反派，他的加入让《小飞象》变成《蝙蝠侠归来》中三巨头基顿、 德维托、波顿重逢。

　　当我们询问德维托是否与基顿有对手戏，以及这么多年后再次和波顿合作有什么感受时，他回答道：“我和迈克尔·基顿确实有对手戏，只是有点奇怪，除了我不再救人、不耍杂技或住在笼子里，我俩的角色像是调换了一下。除了其他各种，《小飞象》里的迈克尔和《蝙蝠侠归来》完全不一样，是个坏蛋。这些年来，我们一直保持联系，所以并没感觉离上次他身披斗篷过去很久。” 

　　《小飞象》将于本周五登陆内地大银幕。

作者：Jami Philbrick   编辑：oh

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小飞象 专访 迪士尼
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