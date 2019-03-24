时光网特稿 王小帅
执导的电影《地久天长》
正在影院热映，咏梅
和王景春
凭借此片包揽第69届柏林电影节影后影帝大奖，这是中国电影人首次在“三大”国际电影节上同时包揽最佳男女主两项大奖。当获奖的消息从德国柏林传到中国时，大部分观众都对咏梅这位新晋影后知之甚少，很多人甚至连她的名字都是第一次听说。
今年刚过49岁的咏梅拍戏已经超过20年，但在《地久天长》
中她才是第一次担当电影女主角。细细了解才逐渐知晓，她背后多的是大家不知道的疯狂故事，总结起来简直可以称之为“宝藏”影后。
咏梅年轻时爱摇滚爱骑重机车，当过“黑豹乐队”名曲MV的女主角，她曾经和痴迷马术的丈夫栾树，在马场里的小屋生活过七八年。如今她心平气和酷爱练瑜伽，把手机设成只接短信不接电话的“呼叫转移”模式很多年，从不担心错过什么大红大紫的机会。
在《地久天长》
上映之前，咏梅接受了来自时光网的独家专访。不过在奉上采访内容之前，我们先总结了关于咏梅的20个日常小故事，关于她的新片，关于她的生活与工作，关于她的过去与未来。
2、
咏梅和《地久天长》
男主角王景春
同为水瓶座，两人的生日只差一天，之前他们并不认识。咏梅曾经看过王景春演的《白日焰火》
，但只对这部电影有印象，并不知道王景春的名字，刚开拍时甚至嫌他“长得不太好看”。
开拍之后，咏梅形容两人的默契是，“一见面没有磨合，我们属于一拍即合。王景春是一个表演细腻的演员，我们两个的方向是一样的。”
3、
第69届柏林电影节评委会主席朱丽叶·比诺什
评价说，“从未在银幕上看到像咏梅和王景春那样自然的夫妻。”
在《地久天长》
中，咏梅饰演的妻子“丽云”，相对于丈夫“耀军”来说是个“跟随者”的角色，她的人生充满苦难与隐忍，是中国妻子的典型形象，咏梅的表演非常内敛节制。
4、
王景春觉得他能拿下影帝大奖，少不了女主角咏梅的功劳，“我不喜欢飚戏这个词，戏不是飚出来的，是互相搭、互相抬，互相接受，互相给予的。”
王景春和咏梅拍摄的第一场戏是在公园拍全家福照片，咏梅刚开始还对两人的合作有所疑虑，但那场戏让她一下子放心了，“就是他在整理衣服，让我看看他的扣子扣没扣好，这是生活中的丈夫和妻子经常要做的事情，那种默契感非常真实，之后我们的合作非常顺利。”
5、全片最艰难的一场戏是王景春抱着咏梅奔跑，因为夜晚光线的问题，王景春拍了整整五天，最后拍到手臂拉伤，人也快虚脱了。拍这场戏咏梅同样非常辛苦，因为要演出全身瘫软、身体完全失去知觉的样子，两个人必须要完全地信任对方。
6、咏梅在读《地久天长》剧本的时候感触很深，“眼泪几乎要流干”，所以在电影首映的时候，她并没有哭出来。
咏梅觉得这部电影“够催泪”，“因为它的情感很充沛，故事足够跌宕起伏，只不过是表达方式是克制的，但它还是有暗流在里面，人人都能感受到，这就是艺术和电影的魅力，小帅导演把握得非常好。”
7、王小帅导演此前考虑过比咏梅年轻的演员，但又觉得化了老年妆后，很难演出老年人的状态，也考虑过其他更知名、更有阅历的女演员。
最后选择咏梅，因为她更符合人物的质感，而且“大家见了觉得脸熟，但叫不出名字，这样更容易融入到电影的故事里。”
8、咏梅在现实中没有孩子，为了体会人物内心的挣扎，在拍摄前她和一位失独母亲足足聊了七个小时。为了还原那种痛彻心扉的感觉，她还自己加了一场戏，错把别人家孩子认成自己儿子，很遗憾那场戏并没有用。
咏梅在接受《GQ杂志》采访时说：“我没有孩子，这是我的选择。但这个话题，如果不可能深入谈的话，就先别谈。这会给人一个印象，或者一种引导——你看咏梅，49岁拿了奖，人家不要孩子，结婚很晚，还过得很好。这不是绝对的，不是每一个人都这样。”
9、电影上映后，咏梅手抄了一封“丽云”尝试自杀前写给“耀军”的信。这对夫妻在片中失去了唯一的孩子“星星”，而养子虽然和“星星”相似，却始终无法取代儿子在他们心中的位置。人到中年，他们自我放逐到闭塞的小渔村生活，原本以为日子就这样过下去了，两人的感情又面临新的考验。
电影里最让咏梅最难受的台词，正是这段戏里的一句话，“如果我再失去了你，我还活得下去吗？”
10、
咏梅是原黑豹乐队键盘手及主唱栾树的妻子，在黑豹乐队90年代的知名歌曲《Don't Break My Heart》大陆版MV中，刚刚20出头的咏梅出演女主角，她白衣飘飘，引人注目。 此后，咏梅嫁给了栾树，两人恩爱至今。
很多摇滚歌迷对栾树印象深刻，他集创作、编曲、制作、演奏为一体，是90年代初引领中国摇滚乐的急先锋。另外还有一个小八卦，王菲在与窦唯结婚前，栾树曾是她的初恋男友。
电影《地久天长》出品人王兵也曾是中国摇滚乐的先驱之一，上世界90年代曾南下海口组建乐队，对咏梅也以嫂子相称。
11、
1994年栾树离开了黑豹乐队，投入到他热爱的马术事业之中。1997年9月栾树在全国第八届运动会马术比赛中，以业余身份获得场地障碍个人赛第8名。
后来为了马术事业，栾树在北京石景山盖起了一个马场，他和咏梅在马场里的两间小屋里生活了接近十年，房子建在山坡上，过起了传说中的“喂马劈柴、周游世界”的生活，直到2013年两人才领证结婚。
12、咏梅曾经是重机车爱好者。2000年左右，她花了二十多万“巨款”，买了一辆进口的黑色“高尔夫”机车，发动机巨大的轰鸣声让她异常兴奋。
从北京到老家呼和浩特，咏梅曾骑着这辆重机车在国道上一路狂奔，飞速超过一辆又一辆大货车。这段路程普通货车司机要开六到八个小时，而咏梅一心只想用五个半小时到达，可以说是相当硬核了。
13、
和摇滚乐和重机车相比，咏梅如今的爱好柔和舒缓了许多，她成为了瑜伽爱好者。当了柏林影后，她最担心是不是别的，而是没法再去平时的地方练瑜伽。
“我回来之后上了一堂课，发现自己想太多了，没人太关注我。瑜珈它是涉及身心灵的一种运动，会让你的身体达到非常舒适的状态，心里头也是这样，所以我很喜欢瑜珈，它能让我的状态变年轻。”咏梅说。
14、咏梅毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，这个专业跟表演没有半点关系。
她因为追随丈夫栾树从深圳来到北京，起初和娱乐圈的交集，仅限于业余拍拍广告，后来她被介绍进主持人许戈辉的工作室。
1995年，电视剧《牧云的男人》剧组正在寻找女主角，许戈辉觉得咏梅的气质蛮符合剧中的要求，就把她推荐给了导演，自此开始演艺事业。
2004年电视剧《中国式离婚》
爆红，关注咏梅的人也迅速变多，这让她觉得很不适应。后来她把手机调成“呼叫转移”模式，常年不接电话，找到她只能通过发短信，一直到现在仍然如此。
16、这段日子成为了咏梅演艺生涯的转折点，咏梅给自己的生活踩了踩刹车，她尝试让节奏慢下来，她觉得：“被关注多了以后，不太能面对各种事情，好多变化来了你一下子应付不了，又害怕那种被改变的状态，所以就选择了关机，安安静静地想清楚、看清楚，当然现在已经从容多了。”
笔者忍不住问她，一直不接电话，难度不怕错过机会吗？咏梅反问说：“你觉得我有什么损失吗？”
17、
七年前，42岁的咏梅开始演妈妈，在刘杰导演的《青春派》
中她演一位18岁孩子的妈妈，戏份不算太多，她已经演腻了电视剧，非常渴望向电影方向转型。
兜兜转转，咏梅似乎一直在演“妻子”“母亲”的角色，即使在获奖的《地久天长》中，她演的仍然是传统的中国式妻子，似乎被套进了某种模式化的角色形象里。
咏梅自己也想过这个问题，但是她觉得一个写得很好的人物，就算它是重复的，只要能打动人就OK了，“不用去想太多，能把一个类型常演常新，常常能打动人，也是一件好事。”
18、
咏梅是蒙古族人，她的爸爸是满蒙混血，妈妈是汉族人，她还有个好听的蒙古名字叫“森吉德玛”，这个名字来源于藏语，是“仙女”的意思，蒙古名是她家里面给取的，只在家里才会叫。
“咏梅”则是她的本名，“我从小到大只有一个名字就是咏梅，不是艺名，也不是后来取的。”
2013年和14年，咏梅挚爱的双亲相继去世，巨大的痛苦让她无法承受，随后四年里她没有接过一部戏，只是慢慢沉淀自己，直到《刺客聂隐娘》
后，她才逐渐回归电影事业。
19、在接受采访时，咏梅的声音不疾不徐，充满沉静而慢热的气质，而在工作上，她秉承的原则也是不争不抢。从刚开始演电视剧到如今，咏梅几乎没有主动争取过什么角色，都是剧组主动去找到她。
唯一一次主动争取，还是某部剧的一个职业女性的角色，但那部剧的导演简单生硬地拒绝了她，仅仅因为她和想象中的角色形象不符。
2017年4月，咏梅曾发过一条微博，“我在等那个属于我的角色，我不急你也别急。”从时间上来看，那时候她应该接到了《地久天长》的剧本。
至于未来想挑战什么角色，她回答得干脆利索：“没有，不去想，看缘份”。
20、
没什么工作的时候，咏梅就像所有普通的家庭主妇一样，买菜、做饭、做家务，如果还有空闲时间，她会练瑜伽和读书。
咏梅的丈夫栾树对《地久天长》的评价是，“这是一部伟大的电影，每位演员都完全没有表演痕迹，演员们都太棒了，感谢小帅导演。”
以前她喜欢一天看一部电影，因为最近工作太忙才顾不上看。提起最近喜欢的电影，咏梅的答案是：《绿皮书》、《地久天长》、《龙纹身的女孩》和《儿童法案》。她更喜欢文艺片多一点，好看的商业电影也会看。
时光网独家对话柏林影后咏梅
时光网：《地久天长》是你跟王小帅导演第一次合作，感受如何？
咏梅：他的创作一定是扎在泥土里，他对人对事很真诚，作品里有对人性的悲悯，对个体生命的关照。我们在创作过程中，他给到了演员很大的空间。
时光网：王小帅是一个严厉的导演吗？
咏梅：他不是一个严厉的导演，但他是一个非常有要求的导演。他是一个纯粹的艺术家，他对审美是有标准的、是有要求的。跟他工作其实蛮放心的，我不用担心，我也不用看回放，他说过了一定就是过了，很开心跟他在一起工作。
时光网：你在作品不多的状态下过了好几年，有没有着急想要追赶一下？
咏梅：年轻的时候有过那个阶段，我不太喜欢那种感受，着急啊、焦虑啊，压力啊什么的，所以就选择了一种比较舒适的生活，着急没用啊，所以就不要着急啊。
时光网：你是否觉得自己的银幕形象比较固定化？
咏梅：想过这个问题，但是我觉得一个好的作品，一个写得很好的人物，就算它重复，它也能打动人就OK了。所以就不用去想太多，能把一个类型常演常新，常常能打动人也是一件好事。
时光网：在电影《地久天长》里，丽云和耀军这两个人物非常善良，你会不会觉得有些太过善良了？
咏梅：但是这个善良，最终让这对夫妻能够笑着面对生活，这是生命的美好，这是可以带领他们达到美好彼岸的路途。“善”这个东西的确是中国人骨子里的东西，确实善有善报。我觉得这也是一种他们的自我救赎。
包括在片中他们漂泊到南方，他们选择了离开，选择把更好地生活留给别人，这是非常有善意的，这也是流浪和放逐。
时光网：你在片中饰演的妻子丽云，对“茉莉”这个角色的情感很微妙，您是怎么理解角色关系的？
咏梅：“茉莉”是一个非常有善意的妹妹，她是有善意的，在内心替自己的哥哥和嫂子背负一个债，一直不能释怀，她甚至都想要为耀军和丽云生一个孩子，这也是一个很大的善啊！因为她知道他们的痛，所以才会有这些想法。
时光网：但是观众可能会觉得“茉莉”是这对夫妻感情的破坏者？
咏梅：情感的发生、发展，这是人很难控制的东西，丽云其实也是能理解的，尽管她离不开耀军，她跟耀军讲了那样的话，“离开你我还能活下去吗？”这是她一直在想的事。
但是如果耀军真的不想跟丽云生活下去了，她还是选择会放开，所以她写了那封信。这个电影其实就是写人性的，就是写人性里最大的善，导演想传递的是这个东西。
时光网：很多网友最近才发现你以前是《Don't Break My Heart》MV的女主角，能不能聊聊当年的摇滚往事？
咏梅：那个时候国内的摇滚音乐突然一下子就冒出来了，大环境还蛮宽松的。之前大家都是听港台音乐，忽然有人介绍说我们内地有很棒的乐队，当时甚至对乐队的概念还不太了解。我说他们真的是国内的吗，后来发现他们就在北京啊，还有演出。
但是那个时候他们的演出都比较半地下的，没有公开的，只是会有熟悉的朋友带着去，然后就知道了原来北京还有这么一群人，这么有表达能力、这么有热情。
时光网：您现在还听摇滚吗？
咏梅：现在听得比较少，心脏受不了。但是也很喜欢，经常会拿出来听一下。