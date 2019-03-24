咏梅年轻时热爱摇滚热爱骑重机车，当过“黑豹乐队”名曲MV的女主角，49岁时凭借《地久天长》拿下柏林影后。我们总结了关于咏梅的20个日常小故事，关于她的生活与工作，她的过去与未来。















咏梅亮相柏林电影节 咏梅年轻时爱摇滚爱骑重机车，当过“黑豹乐队”名曲MV的女主角，她曾经和痴迷马术的丈夫栾树，在马场里的小屋生活过七八年。如今她心平气和酷爱练瑜伽，把手机设成只接短信不接电话的“呼叫转移”模式很多年，从不担心错过什么大红大紫的机会。





7、 王小帅导演此前考虑过比咏梅年轻的演员，但又觉得化了老年妆后，很难演出老年人的状态，也考虑过其他更知名、更有阅历的女演员。

最后选择咏梅，因为她更符合人物的质感，而且“大家见了觉得脸熟，但叫不出名字，这样更容易融入到电影的故事里。”



8、 咏梅在现实中没有孩子，为了体会人物内心的挣扎，在拍摄前她和一位失独母亲足足聊了七个小时。为了还原那种痛彻心扉的感觉，她还自己加了一场戏，错把别人家孩子认成自己儿子，很遗憾那场戏并没有用。

咏梅手写片中“丽云”给“耀军”的绝笔信 咏梅在接受《GQ杂志》采访时说：“我没有孩子，这是我的选择。但这个话题，如果不可能深入谈的话，就先别谈。这会给人一个印象，或者一种引导——你看咏梅，49岁拿了奖，人家不要孩子，结婚很晚，还过得很好。这不是绝对的，不是每一个人都这样。” 9、 电影上映后，咏梅手抄了一封“丽云”尝试自杀前写给“耀军”的信。这对夫妻在片中失去了唯一的孩子“星星”，而养子虽然和“星星”相似，却始终无法取代儿子在他们心中的位置。人到中年，他们自我放逐到闭塞的小渔村生活，原本以为日子就这样过下去了，两人的感情又面临新的考验。

电影里最让咏梅最难受的台词，正是这段戏里的一句话，“如果我再失去了你，我还活得下去吗？” 咏梅出演黑豹乐队《Don't Break My Heart》MV 10、 咏梅是原黑豹乐队键盘手及主唱栾树的妻子，在黑豹乐队90年代的知名歌曲《Don't Break My Heart》大陆版MV中，刚刚20出头的咏梅出演女主角，她白衣飘飘，引人注目。 此后，咏梅嫁给了栾树，两人恩爱至今。 咏梅是原黑豹乐队键盘手及主唱栾树的妻子，在黑豹乐队90年代的知名歌曲《Don't Break My Heart》大陆版MV中，刚刚20出头的咏梅出演女主角，她白衣飘飘，引人注目。 此后，咏梅嫁给了栾树，两人恩爱至今。

很多摇滚歌迷对栾树印象深刻，他集创作、编曲、制作、演奏为一体，是90年代初引领中国摇滚乐的急先锋。另外还有一个小八卦，王菲在与窦唯结婚前，栾树曾是她的初恋男友。

电影《地久天长》出品人王兵也曾是中国摇滚乐的先驱之一，上世界90年代曾南下海口组建乐队，对咏梅也以嫂子相称。

咏梅与丈夫栾树 11、 1994年栾树离开了黑豹乐队，投入到他热爱的马术事业之中。1997年9月栾树在全国第八届运动会马术比赛中，以业余身份获得场地障碍个人赛第8名。 1994年栾树离开了黑豹乐队，投入到他热爱的马术事业之中。1997年9月栾树在全国第八届运动会马术比赛中，以业余身份获得场地障碍个人赛第8名。

后来为了马术事业，栾树在北京石景山盖起了一个马场，他和咏梅在马场里的两间小屋里生活了接近十年，房子建在山坡上，过起了传说中的“喂马劈柴、周游世界”的生活，直到2013年两人才领证结婚。 12、 咏梅曾经是重机车爱好者。2000年左右，她花了二十多万“巨款”，买了一辆进口的黑色“高尔夫”机车，发动机巨大的轰鸣声让她异常兴奋。

从北京到老家呼和浩特，咏梅曾骑着这辆重机车在国道上一路狂奔，飞速超过一辆又一辆大货车。这段路程普通货车司机要开六到八个小时，而咏梅一心只想用五个半小时到达，可以说是相当硬核了。 咏梅 13、 和摇滚乐和重机车相比，咏梅如今的爱好柔和舒缓了许多，她成为了瑜伽爱好者。当了柏林影后，她最担心是不是别的，而是没法再去平时的地方练瑜伽。 和摇滚乐和重机车相比，咏梅如今的爱好柔和舒缓了许多，她成为了瑜伽爱好者。当了柏林影后，她最担心是不是别的，而是没法再去平时的地方练瑜伽。

“我回来之后上了一堂课，发现自己想太多了，没人太关注我。瑜珈它是涉及身心灵的一种运动，会让你的身体达到非常舒适的状态，心里头也是这样，所以我很喜欢瑜珈，它能让我的状态变年轻。”咏梅说。 14、 咏梅毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，这个专业跟表演没有半点关系。

她因为追随丈夫栾树从深圳来到北京，起初和娱乐圈的交集，仅限于业余拍拍广告，后来她被介绍进主持人许戈辉的工作室。

1995年，电视剧《牧云的男人》剧组正在寻找女主角，许戈辉觉得咏梅的气质蛮符合剧中的要求，就把她推荐给了导演，自此开始演艺事业。

时光网独家对话柏林影后咏梅



时光网：《地久天长》是你跟王小帅导演第一次合作，感受如何？