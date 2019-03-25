时光网特稿
“前所未有的味道，他们究竟是警察还是炸鸡店店员？”
借用电影《极限职业》
中缉毒组高班长（柳承龙
饰）灵光乍现脱口而出的排骨炸鸡店广告语来形容《极限职业》这部电影，再合适不过了。（原本的台词是“前所未有的味道，这是排骨还是炸鸡？”）
“警察”和“炸鸡”，当完全不沾边的两个概念被扯到一起，热爱挖掘一切奇怪情境的编剧裴世英，和即便讨厌一切类型元素但依然被这种异质感激发出创作欲的李炳宪
导演都被吸引了。
已经是二度合作的两人此番可谓珠联璧合，将韩国观众久违了的“纯喜剧”烹饪出了“前所未有的味道”。
也正是这种“新鲜感”最终动员到了韩国本土超过1600万观众走进影院，这一成绩在韩国影史票房榜上位列第二，仅次于1700万观影人次的《鸣梁海战》
，但在票房数据上，《极限职业》已然超越了《鸣梁海战》登顶韩国影史票房冠军。
更值得一提的是，这是继六年前上映的《七号房的礼物》
（同样由柳承龙主演）之后，韩国喜剧片再次跨过千万人次大关。而作为一部没有催泪元素的纯喜剧片，以及一部相比《鸣梁海战》，没有什么宏大主题和巨额投资的中小制作，《极限职业》的成功更显意义重大。
更有意思的事，就在《极限职业》在韩国上映的半年前，与之脱胎于同一个剧本初稿的中国电影《龙虾刑警》
也登陆了内地大银幕，该片最终仅收获6800万人民币票房，而《极限职业》在韩国的总票房换算成人民币接近8亿。
一个故事两个版本，如此悬殊的票房差距，又究竟差在了哪里呢？
制作缘起：将搞笑进行到底
不同于《极限职业》，《龙虾刑警》的缉毒组只有四位队员，
这与初稿剧本的设定一致
《极限职业》的初稿剧本（编剧文忠日）是在2015年“中韩故事共同开发项目”中的“一本多用（OSMU, One Source Multi Use）”选拔中脱颖而出的。版权方Haegrimm将剧本同时卖给了中国和韩国的两个公司进行分别开发。
后来就有了2018年6月22日在内地上映的中国电影《龙虾刑警》（王千源主演，李昕芸执导）和较之晚了半年于今年1月23日在韩国正式上映的《极限职业》。
在拿到剧本版权后，《极限职业》的制作公司About Film代表金成焕找到曾经在《超速绯闻》
时有过合作的李炳宪导演，一碗冷面的功夫，后者就动了心。
李导演形容当时的想法是“这个点子绝对不能让给别人，只有我来导演才能讲出有趣的故事，而这部电影也会证明我自己。”
李炳宪导演此前曾参与过《超速绯闻》（2008），《阳光姐妹淘》
（2011）的剧本改编，通过独立喜剧片《加油，炳宪》作为导演出道，执导过口碑喜剧片《二十》
（2015）等多部喜剧作品，凭借其鬼马灵动的喜剧风格在韩国影坛小有名气。
对于《极限职业》，金成焕代表和李炳宪导演有着十分一致的想法。金代表坦言他们最初就没有很大野心，只是下定决心“将搞笑进行到底”，做一部决不“煽情”的纯喜剧。
“纯喜剧”也恰恰是李导演最擅长的。只是相比导演此前执导的多部聚焦生活日常的小品类剧情长片，《极限职业》的制作规模还是首次。
为了增加保险系数，金代表还找来了与李炳宪导演有过一次合作的编剧裴世英，当时裴编剧执笔的翻拍喜剧《完美的他人》
刚刚票房大卖，在业内成为“将正在死去的角色和台词救活的名医”。
然而她与李炳宪导演首次合作的影片《风风风》
（2018）票房和口碑却并不理想，但也许正是这次不算成功的合作，为《极限职业》的成功奠定了基础——毕竟《风风风》是李炳宪执导的首个非自己编剧的商业项目，要如何与编剧进行有效的配合，也需要时间磨合与学习。
李炳宪导演曾在采访中谈到：“《风风风》是我最喜欢的作品之一，也是拍的很辛苦的一部作品，当时我就觉得下部作品要有变化，要让包括我在内的所有人都能发笑，后来就接到了《极限职业》的剧本。”