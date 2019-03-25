“警察”和“炸鸡”，当完全不沾边的两个概念被扯到一起，韩国观众久违了的“纯喜剧”被烹饪出了“前所未有的味道”。

《极限职业》海报 时光网特稿 “前所未有的味道，他们究竟是警察还是炸鸡店店员？” “前所未有的味道，他们究竟是警察还是炸鸡店店员？”













已经是二度合作的两人此番可谓珠联璧合，将韩国观众久违了的“纯喜剧”烹饪出了“前所未有的味道”。











《极限职业》台版中字预告片





一个故事两个版本，如此悬殊的票房差距，又究竟差在了哪里呢？





制作缘起：将搞笑进行到底







不同于《极限职业》，《龙虾刑警》的缉毒组只有四位队员， 不同于《极限职业》，《龙虾刑警》的缉毒组只有四位队员，

这与初稿剧本的设定一致





《极限职业》的初稿剧本（编剧文忠日）是在2015年“中韩故事共同开发项目”中的“一本多用（OSMU, One Source Multi Use）”选拔中脱颖而出的。版权方Haegrimm将剧本同时卖给了中国和韩国的两个公司进行分别开发。





后来就有了2018年6月22日在内地上映的中国电影《龙虾刑警》（王千源主演，李昕芸执导）和较之晚了半年于今年1月23日在韩国正式上映的《极限职业》。





李炳宪导演在《极限职业》片场





李导演形容当时的想法是“这个点子绝对不能让给别人，只有我来导演才能讲出有趣的故事，而这部电影也会证明我自己。”









对于《极限职业》，金成焕代表和李炳宪导演有着十分一致的想法。金代表坦言他们最初就没有很大野心，只是下定决心“将搞笑进行到底”，做一部决不“煽情”的纯喜剧。





“纯喜剧”也恰恰是李导演最擅长的。只是相比导演此前执导的多部聚焦生活日常的小品类剧情长片，《极限职业》的制作规模还是首次。













李炳宪导演曾在采访中谈到：“《风风风》是我最喜欢的作品之一，也是拍的很辛苦的一部作品，当时我就觉得下部作品要有变化，要让包括我在内的所有人都能发笑，后来就接到了《极限职业》的剧本。”



