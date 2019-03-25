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"绝命镇"导演恐怖新作强势登顶北美票房

"惊奇队长"落至次位 "沙赞"点映超"海王"

2019-03-25 08:00:27 来源：Mtime时光网

《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔新作《我们》开画强势登顶，并创下仅次于《小丑回魂》《万圣节》的史上第三高R级恐怖片开局。漫威大片《惊奇队长》落至亚军，北美票房突破3亿美元。


　　时光网讯 上周北美市场迎来一部实力强劲的恐怖电影，市场热度也继续保持在历史同期较高水平。

　　由《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔推出的新作《我们》首周末在3700多家影院震撼登场，开画三天进账7000余万美元，轻松将卫冕冠军《惊奇队长》拉下马来。影片成为2019年开画最高的恐怖电影，开画表现仅次于《小丑回魂》和去年的《万圣节》创下R级恐怖片历史第三高开局



　　由漫威影业出品的女性超级英雄电影《惊奇队长》上周末维持在近4300家影院上映，周末三天再收3500万美元，退居周末票房亚军。影片较前一周末下跌近五成，北美累计票房已突破3亿美元，成为今年首部达此成绩的作品。

　　新片势单但力并不薄，周末市场大盘连续第三周超过去年同期。2019年第12个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.415亿美元，大盘环比上周回升9.9%，比《环太平洋2》开画登顶的去年同期（大盘1.15亿美元）也大涨23%。

　　在《惊奇队长》《我们》接连爆发加码下，3月北美累计票房已高达7.67亿美元，比去年同期大涨12%，连续两个月同比大跌的不良势头终于被遏制住。不过，2019年北美累计票房仅刚刚勉强突破22亿美元，比去年和前年同期均出现高达4.5亿美元的缺口。 

北美周末票房前十名 2019. 03.22- 03.24（单位：万美元）



　　派拉蒙发行的动画电影《神奇乐园历险记》次周末再收900万美元，较首周末下跌四成出头，退居周末票房季军。

《五尺天涯》

　　狮门发行的催泪大作《五尺天涯》次周末再进账875万美元，周末仅跌三成左右，以较小差距排在周末第四位。

　　梦工厂最新动画电影《驯龙高手3》周末再收650余万美元，仍位列周末前五。影片周末仅跌不到三成，北美累计票房已超1.45亿美元。

　　华纳兄弟联合网络售票平台Fandango给DC漫画新作《雷霆沙赞！》进行超前点映，周日在1200在影院限量放映，当天进账330万美元，点映成绩超过《海王》（290万美元）等片

　　奥斯卡影后朱丽安·摩尔和阿兰纳·乌巴奇主演爱情片《葛洛利亚·贝尔》周末扩至654家影院中等规模上映，周末再收180万美元，升居周末榜第七名。由A24公司发行的这部影片较前一周末暴涨近四倍，扩映表现还算理想。

　　摩尔阿姨主演的奥斯卡获奖电影《依然爱丽丝》当年也采取逐步扩映的发行模式，该片最终票房达1875万美元。《葛洛利亚·贝尔》的扩映策略要更加激进，目前其馆均成绩也已远不如《依然爱丽丝》同期。虽然本片在烂番茄网站得到98%超高好评率，但其票房想要赶超《依然爱丽丝》恐有难度。

《学校整蛊联盟2》

　　Pantelion影业发行的西班牙语喜剧《学校整蛊联盟2》（No Manches Frida 2）次周末维持472家影院的中小上映规模，三天再取178万美元，以极小劣势退居周末票房第八。

　　上映十日后，由原班人马回归的这部续集电影累计票房已达663万美元。《学校整蛊联盟》系列根据德国喜剧系列《该死的歌德》翻拍，讲述刚出狱的替补老师跟熊孩子学生斗智斗勇的故事。这部续集开画表现略高于前作，但其走势却要明显逊色，预计最终恐无望追平前作的1152万美元。

　　在内地大爆的中国台湾爱情《比悲伤更悲伤的故事》上周扩至北美40家影院上映，周末三天再揽17万美元，北美累计票房已突破50万美元。影片虽然票房成绩远逊于国产科幻电影《流浪地球》（累计585万美元），但依然是今年票房最高的华语电影之一。

　　艾米·汉莫和纳赞宁·波妮阿蒂主演的历史剧情片《孟买酒店》上周末在北美4家影院点映收获8.65万美元，馆均成绩超过2万美元，表现为整个周末最佳。影片根据真实事件改编，讲述2008年11月印度孟买五星级酒店泰姬玛哈遭巴基斯坦恐怖分子袭击，共导致160余人丧生。

作者：沉默的橄榄   编辑：SaSa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 北美周末票房

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