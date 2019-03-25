《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔新作《我们》开画强势登顶，并创下仅次于《小丑回魂》《万圣节》的史上第三高R级恐怖片开局。漫威大片《惊奇队长》落至亚军，北美票房突破3亿美元。

作者：沉默的橄榄 编辑：SaSa

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