时光网讯
上周北美市场迎来一部实力强劲的恐怖电影，市场热度也继续保持在历史同期较高水平。
由漫威影业出品的女性超级英雄电影《惊奇队长》
上周末维持在近4300家影院上映，周末三天再收3500万美元，退居周末票房亚军。影片较前一周末下跌近五成，北美累计票房已突破3亿美元，成为今年首部达此成绩的作品。
新片势单但力并不薄，周末市场大盘连续第三周超过去年同期。2019年第12个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.415亿美元，大盘环比上周回升9.9%，比《环太平洋2》
开画登顶的去年同期（大盘1.15亿美元）也大涨23%。
在《惊奇队长》
和《我们》
接连爆发加码下，3月北美累计票房已高达7.67亿美元，比去年同期大涨12%，连续两个月同比大跌的不良势头终于被遏制住。不过，2019年北美累计票房仅刚刚勉强突破22亿美元，比去年和前年同期均出现高达4.5亿美元的缺口。
北美周末票房前十名 2019. 03.22- 03.24（单位：万美元）
派拉蒙发行的动画电影《神奇乐园历险记》
次周末再收900万美元，较首周末下跌四成出头，退居周末票房季军。
狮门发行的催泪大作《五尺天涯》
次周末再进账875万美元，周末仅跌三成左右，以较小差距排在周末第四位。
梦工厂最新动画电影《驯龙高手3》
周末再收650余万美元，仍位列周末前五。影片周末仅跌不到三成，北美累计票房已超1.45亿美元。
华纳兄弟联合网络售票平台Fandango给DC漫画新作《雷霆沙赞！》
进行超前点映，周日在1200在影院限量放映，当天进账330万美元，点映成绩超过《海王》（290万美元）等片
。
奥斯卡影后朱丽安·摩尔和阿兰纳·乌巴奇主演爱情片《葛洛利亚·贝尔》
周末扩至654家影院中等规模上映，周末再收180万美元，升居周末榜第七名。由A24公司发行的这部影片较前一周末暴涨近四倍，扩映表现还算理想。
摩尔阿姨主演的奥斯卡获奖电影《依然爱丽丝》当年也采取逐步扩映的发行模式，该片最终票房达1875万美元。《葛洛利亚·贝尔》
的扩映策略要更加激进，目前其馆均成绩也已远不如《依然爱丽丝》
同期。虽然本片在烂番茄网站得到98%超高好评率，但其票房想要赶超《依然爱丽丝》
恐有难度。
Pantelion影业发行的西班牙语喜剧《学校整蛊联盟2》
（No Manches Frida 2）次周末维持472家影院的中小上映规模，三天再取178万美元，以极小劣势退居周末票房第八。
上映十日后，由原班人马回归的这部续集电影累计票房已达663万美元。《学校整蛊联盟》
系列根据德国喜剧系列《该死的歌德》
翻拍，讲述刚出狱的替补老师跟熊孩子学生斗智斗勇的故事。这部续集开画表现略高于前作，但其走势却要明显逊色，预计最终恐无望追平前作的1152万美元。
在内地大爆的中国台湾爱情《比悲伤更悲伤的故事》
上周扩至北美40家影院上映，周末三天再揽17万美元，北美累计票房已突破50万美元。影片虽然票房成绩远逊于国产科幻电影《流浪地球》
（累计585万美元），但依然是今年票房最高的华语电影之一。
艾米·汉莫和纳赞宁·波妮阿蒂主演的历史剧情片《孟买酒店》
上周末在北美4家影院点映收获8.65万美元，馆均成绩超过2万美元，表现为整个周末最佳。影片根据真实事件改编，讲述2008年11月印度孟买五星级酒店泰姬玛哈遭巴基斯坦恐怖分子袭击，共导致160余人丧生。