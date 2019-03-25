《人间·喜剧》将于3月29日全国上映，电影今日曝光终极预告、海报。





影片也于3月24日举办了“生活不易，人间有戏”主题发布会，首演夫妻的艾伦王智默契十足，现场玩起“捆绑play”，艾伦当场被逼“跪榴莲”，鲁诺和大潘则生吞柠檬“心里酸”。





发布会最大亮点莫过于游戏挑战失败的艾伦，受罚被逼“跪榴莲”，曾经只在玩笑里出现的梗终于被兑现了一次。而已经是二度合作的艾伦王智，二人不仅现场上演“捆绑play”，还互相吹起“彩虹屁”。





艾伦表示和王智合作演夫妻是一直以来的梦想，王智也将“三高”的评价送给艾伦：个子高，人品高，颜值高。戏里戏外都火花不断的二人，虽是首演夫妻，但已默契十足。

























还有吃下一整片酸柠檬的鲁诺和潘斌龙，柠檬再酸也强装镇定，生吞咽下。电影中扮演了一名神偷的潘斌龙在现场透露，影片中自己偷走了一个“人人都有，人人都会有”的宝贝，引起好奇。





发布会还策划了一出“民生新闻”播报环节，艾伦王智化身新闻当事人。虽然新闻内容均改编自电影剧情，但接地气的播报形式，显示了《人间·喜剧》独特的喜剧风格。

《人间·喜剧》发布会的合影板堪称“脑洞大开”，不仅将片名“人间·喜剧”中的点挖空做成墙洞，让艾伦还原电影中的经典一幕，合影板上还有多条形如弹幕的文案：密码六位数，存款两位数；爱豆被爆已婚十年……被卡在墙上的艾伦，被这些烦恼困扰。最终，三主演将艾伦从洞中拉出。电影将生活的无奈包裹在喜剧外衣中，想让每一个普通人找到自己的影子。



