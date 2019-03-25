网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《人间·喜剧》艾伦跪榴莲向王智表真心

终极预告曝光 鲁诺潘斌龙吃柠檬“心里酸”

2019-03-25 08:46:15 来源：Mtime时光网

《人间·喜剧》将于3月29日全国上映，电影今日曝光终极预告、海报。
　　时光网讯  孙周执导，艾伦王智鲁诺领衔主演，任达华、金士杰、潘斌龙主演的喜剧电影《人间·喜剧》将于3月29日全国上映，电影今日曝光终极预告、海报。

　　影片也于3月24日举办了“生活不易，人间有戏”主题发布会，首演夫妻的艾伦王智默契十足，现场玩起“捆绑play”，艾伦当场被逼“跪榴莲”，鲁诺和大潘则生吞柠檬“心里酸”。

　　发布会最大亮点莫过于游戏挑战失败的艾伦，受罚被逼“跪榴莲”，曾经只在玩笑里出现的梗终于被兑现了一次。而已经是二度合作的艾伦王智，二人不仅现场上演“捆绑play”，还互相吹起“彩虹屁”。

　　艾伦表示和王智合作演夫妻是一直以来的梦想，王智也将“三高”的评价送给艾伦：个子高，人品高，颜值高。戏里戏外都火花不断的二人，虽是首演夫妻，但已默契十足。







　　还有吃下一整片酸柠檬的鲁诺和潘斌龙，柠檬再酸也强装镇定，生吞咽下。电影中扮演了一名神偷的潘斌龙在现场透露，影片中自己偷走了一个“人人都有，人人都会有”的宝贝，引起好奇。

　　发布会还策划了一出“民生新闻”播报环节，艾伦王智化身新闻当事人。虽然新闻内容均改编自电影剧情，但接地气的播报形式，显示了《人间·喜剧》独特的喜剧风格。
 
　　《人间·喜剧》发布会的合影板堪称“脑洞大开”，不仅将片名“人间·喜剧”中的点挖空做成墙洞，让艾伦还原电影中的经典一幕，合影板上还有多条形如弹幕的文案：密码六位数，存款两位数；爱豆被爆已婚十年……被卡在墙上的艾伦，被这些烦恼困扰。最终，三主演将艾伦从洞中拉出。电影将生活的无奈包裹在喜剧外衣中，想让每一个普通人找到自己的影子。

   编辑：hello王小羊

关键词： 人间喜剧 终极预告
关注时光网微信

相关电影/影人

艾伦

艾伦

Allen Ai

职业：演员

查看影人作品  >

王智

王智

Zhi Wang

职业：演员

查看影人作品  >

人间·喜剧

人间·喜剧 (2019)

0.0

导演：孙周

主演：艾伦 王智

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
2

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
3

《叶问4》首曝预告甄子丹过招美军

最新海报同时曝光 有望今年暑期上映

甄子丹主演《叶问4》曝光首款预告，最新海报同时曝光。
4

《出租车》女演员被判38年监禁148次鞭刑

身为人权律师，她为女性而战做错了什么？

伊朗人权女律师、女性平权运动倡导者纳斯林·索图德(Nas..
5

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..

查看更多