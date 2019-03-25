漫威为了严防剧透，要将媒体评论拖到最后一刻放出。





4月23日是《复仇者联盟4》全球最早的公映日期，北美公映日期定在两天后的4月26日。而上一部《复仇者联盟3》也是在北美公映日3天前的4月24日解禁的。



目前《复仇者联盟4：终局之战》内地上映时间尚未宣布。



