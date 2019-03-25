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《复联4》媒体口碑上映最后一刻解禁

全球最早4月23日公映 北美4月26日正式开画

2019-03-25 09:20:23 来源：Mtime时光网

漫威为了严防剧透，要将媒体评论拖到最后一刻放出。

　　时光网讯 据北美漫威宇宙信息站MCU Direct推特消息，《复仇者联盟4：终局之战》的媒体口碑将于北美4月23日下午3点正式解禁，也就是说漫威为了严防剧透，要将媒体评论拖到最后一刻放出。
　　
　　4月23日是《复仇者联盟4》全球最早的公映日期，北美公映日期定在两天后的4月26日。而上一部《复仇者联盟3》也是在北美公映日3天前的4月24日解禁的。

　　目前《复仇者联盟4：终局之战》内地上映时间尚未宣布。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 媒体口碑 接近
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