腾讯影业参与投资和出品的新版《终结者》将打造成三部曲，腾讯负责该片在中国大陆地区的市场工作。电影将于今年11月1日全美公映。









其中引人注目的项目包括《终结者2019》，腾讯影业参与投资和出品的新版《终结者》将打造成三部曲，腾讯负责该片在中国大陆地区的宣发推广工作。电影将于今年11月1日全美公映。







































程武透露，2018年腾讯影业参与出品和发行15部电影，参与出品6部剧集，还成立了全资子公司腾影发行公司，参与6部国内外作品的推广与发行工作。





三年来，腾讯影业致力于长线的内容布局和能力建设，从最早的参投、助力作品，到担任起更多主投主控、共同开发的角色，稳步成长。





据悉，在UP大会上，腾讯旗下影视、文学、动漫、音乐、电竞、游戏六大数字文化业务负责人，都基于新文创战略，依次进行了业务分享。这也是腾讯自去年9月，第三次战略升级和架构调整后，腾讯旗下新文创相关业务的集中亮相。





故宫博物院院长单霁翔，著名作家、编剧麦家，Supercell公司联合创始人兼CEO Ilkka Paananen，游戏应用价值研究领军人物、VSGI创始董事 Scott Martin和乐高集团创意玩乐实验室高级副总裁 Tom Donaldson等中外文创行业的嘉宾依次从不同维度进行了分享。