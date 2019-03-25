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腾讯影业负责《终结者2019》大陆市场工作

更新2019年片单 "八佰""藏地密码"位列其中

2019-03-25 09:37:30 来源：Mtime时光网

腾讯影业参与投资和出品的新版《终结者》将打造成三部曲，腾讯负责该片在中国大陆地区的市场工作。电影将于今年11月1日全美公映。


　　时光网讯  卡梅隆重启的新版《终结者2019》（《终结者：黑暗命运》）曝光新消息，腾讯影业将负责该片在中国大陆地区的市场工作。在昨日举办的“一花一世界”UP2019腾讯新文创生态大会上，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武也更新了2019最新片单。

　　其中引人注目的项目包括《终结者2019》，腾讯影业参与投资和出品的新版《终结者》将打造成三部曲，腾讯负责该片在中国大陆地区的宣发推广工作。电影将于今年11月1日全美公映。







　　此外，黄建新监制的电影版《藏地密码》剧本正在打磨中，原著小说一共10部，腾讯将系列化打造电影版和剧集；今年获得柏林电影节新生代单元国际评审团最佳影片的《第一次的离别》也更新进度，将于暑期上映；管虎导演的《八佰》此前曝光首支预告，备受关注，电影全片采用数字IMAX摄影机拍摄，创华语电影首例；此外，成龙的《狂怒沙暴》和薛晓路、汤唯再度合作的《吹哨人》也都是腾讯的重点项目。





　　程武透露，2018年腾讯影业参与出品和发行15部电影，参与出品6部剧集，还成立了全资子公司腾影发行公司，参与6部国内外作品的推广与发行工作。

　　三年来，腾讯影业致力于长线的内容布局和能力建设，从最早的参投、助力作品，到担任起更多主投主控、共同开发的角色，稳步成长。

　　据悉，在UP大会上，腾讯旗下影视、文学、动漫、音乐、电竞、游戏六大数字文化业务负责人，都基于新文创战略，依次进行了业务分享。这也是腾讯自去年9月，第三次战略升级和架构调整后，腾讯旗下新文创相关业务的集中亮相。

　　故宫博物院院长单霁翔，著名作家、编剧麦家，Supercell公司联合创始人兼CEO Ilkka Paananen，游戏应用价值研究领军人物、VSGI创始董事 Scott Martin和乐高集团创意玩乐实验室高级副总裁 Tom Donaldson等中外文创行业的嘉宾依次从不同维度进行了分享。

   编辑：hello王小羊

关键词： 终结者 卡梅隆 片单
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