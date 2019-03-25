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惊喜多！《狗眼看人心》首曝角色海报

闫妮与《武林外传》"白佟CP"沙溢再携手

2019-03-25 10:18:47 来源：Mtime时光网

《狗眼看人心》首曝角色海报，曾经在《武林外传》中与闫妮塑造了经典“白佟CP”的沙溢，此番在片中饰演为闫妮一家调解纠纷的民警，而沙溢的儿子安吉则摇身一变，在戏里成为了黄磊闫妮的儿子。
       时光网讯黄磊闫妮韩童生崔新琴安吉领衔主演，丁嘉丽冯嘉怡沙溢果靖霖胡可特邀主演，汤唯友情客串，著名编剧吴楠自编自导的电影《狗眼看人心》于今日曝光一组“谢谢你”版角色海报和一款阵容海报。

       海报中，黄磊一句“抱歉有时嫌你太粘人，我忘了你整个白天，都在等我回家”，道尽狗狗对主人的无声守候；闫妮则与爱犬亲昵相拥，“你过完六岁生日，我才意识到，这已经是你的半辈子”，狗的一生都在爱人，却遗憾无法陪伴主人到老；沙溢则为爱犬戴上警帽，“别人眼里你是宠物，但我知道，你是永远的家人”，直戳泪点。

       《狗眼看人心》讲述了小狗妮蔻舍命救主，死里逃生的主人誓为爱犬讨回公道，彼此守护，暖化人心的故事。而黄磊家的小土狗乖乖，十年前也经历过同样的故事，感动无数网友。

       一位以“同样的爱狗人士”署名的网友，依照乖乖的旧照，用羊毛毡为黄磊制作了一只惟妙惟肖的“乖乖”公仔，并亲手写了一封信，讲述了与自家爱犬的感人故事。黄磊随即在社交平台上晒出了这份沉甸甸的心意：“心里特别暖，我会一直保存的。”两位养狗人士惺惺相惜的的暖心互动，引网友纷纷泪目：“乖乖在天上，会知道自己被很多人爱着的。”“感谢出现在我们生命里，像家人一样陪伴的小可爱们。”

       曾经在《武林外传》中与闫妮塑造了经典“白佟CP”的沙溢，此番在片中饰演为闫妮一家调解纠纷的民警，沙溢的儿子安吉则摇身一变，在戏里成为了黄磊闫妮的儿子。对于这段关系的意外“错位”，闫妮用“奇妙的缘分”来形容。沙溢则笑言：“挺好的，又多了个‘妈妈’疼爱安吉。”除此之外，胡可也参与了本片的出演，在片中特别出演动物医院的护士，与闫妮有精彩的对手戏。

       电影《狗眼看人心》，将于今年4月20日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 狗眼看人心
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狗眼看人心 (2019)

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导演：吴楠

主演：黄磊 闫妮

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