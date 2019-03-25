《狗眼看人心》首曝角色海报，曾经在《武林外传》中与闫妮塑造了经典“白佟CP”的沙溢，此番在片中饰演为闫妮一家调解纠纷的民警，而沙溢的儿子安吉则摇身一变，在戏里成为了黄磊闫妮的儿子。





海报中，黄磊一句“抱歉有时嫌你太粘人，我忘了你整个白天，都在等我回家”，道尽狗狗对主人的无声守候；闫妮则与爱犬亲昵相拥，“你过完六岁生日，我才意识到，这已经是你的半辈子”，狗的一生都在爱人，却遗憾无法陪伴主人到老；沙溢则为爱犬戴上警帽，“别人眼里你是宠物，但我知道，你是永远的家人”，直戳泪点。









一位以“同样的爱狗人士”署名的网友，依照乖乖的旧照，用羊毛毡为黄磊制作了一只惟妙惟肖的“乖乖”公仔，并亲手写了一封信，讲述了与自家爱犬的感人故事。黄磊随即在社交平台上晒出了这份沉甸甸的心意：“心里特别暖，我会一直保存的。”两位养狗人士惺惺相惜的的暖心互动，引网友纷纷泪目：“乖乖在天上，会知道自己被很多人爱着的。”“感谢出现在我们生命里，像家人一样陪伴的小可爱们。”





曾经在《武林外传》中与闫妮塑造了经典“白佟CP”的沙溢，此番在片中饰演为闫妮一家调解纠纷的民警，沙溢的儿子安吉则摇身一变，在戏里成为了黄磊闫妮的儿子。对于这段关系的意外“错位”，闫妮用“奇妙的缘分”来形容。沙溢则笑言：“挺好的，又多了个‘妈妈’疼爱安吉。”除此之外，胡可也参与了本片的出演，在片中特别出演动物医院的护士，与闫妮有精彩的对手戏。





电影《狗眼看人心》，将于今年4月20日全国上映。

编辑：隐饮