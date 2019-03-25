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于谦新片《老师好》首周超8000万

《悲伤故事》破8亿蝉联周冠《惊奇队长》本周冲击10亿

2019-03-25 10:34:38 来源：Mtime时光网

台湾爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》上周共报收票房4.76亿，累计票房8.08亿。《惊奇队长》再收票房9700万，蝉联周票房亚军，累计票房9.83亿。
      时光网讯 上周，内地票房报收8.78亿，较上上周9.02亿的成绩微跌2.7%。3月票房成绩仍比去年同期低17%左右，并且这种差距有进一步拉大的趋势。



      上上周票房冠军《比悲伤更悲伤的故事》无悬念蝉联周票房冠军。《惊奇队长》蝉联周票房亚军。新片《老师·好》《波西米亚狂想曲》拿下周票房季军和第五名。《绿皮书》由周票房季军滑落至第四名。



      台湾爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》上周共报收票房4.76亿，以绝对优势蝉联周票房冠军（上周内地影市唯一票房过亿的电影），累计票房8.08亿。

      在2019年内地首映的电影中，《比悲伤更悲伤的故事》票房暂居第七名，紧追《阿丽塔：战斗天使》。这一成绩早已大幅刷新《我的少女时代》（3.59亿）保持的台湾电影内地票房纪录。

      随着上映时间越来越久，《比悲伤更悲伤的故事》票房增速逐渐放缓，上周日票房成绩甚至比周五还低。不过，其单日票房冠军的位置暂时尚无人能动摇。



      今日是《惊奇队长》内地上映的第18天，上周该片再收票房9700万，蝉联周票房亚军，累计票房9.83亿。

      虽然票房增速已十分缓慢，《惊奇队长》仍有望在本周突破10亿票房大关。

      在《惊奇队长》之前，内地票房破10亿的超级英雄电影有《复仇者联盟3》（23.89亿）、《海王》（20.12亿）、《毒液》（18.7亿）、《复仇者联盟2》（14.22亿）、《美国队长3》（12.46亿）。

      目前《惊奇队长》全球票房9.1亿美元，北美票房3.22亿美元。



      于谦主演的电影《老师·好》上周五首映，首周票房8460万，位居周票房季军。

      值得一提的是《老师·好》上周六、周日票房成绩基本持平，走势稳健，未来还有一定的票房增长空间。

      演员于谦参演的票房最高的电影无疑是《战狼2》，而于谦任男一号的电影中，尚没有票房成绩很好的作品，《老师·好》有望成为于谦的电影代表作。



      奥斯卡最佳影片《绿皮书》今日内地上映第25天，该片上周再收4910万票房，位居周票房第四名，累计票房4.57亿。

      在2019年内地上映的进口片中，《绿皮书》票房成绩暂居第四名。同时，该片目前已在全球取得2.94亿美元的票房，其中北美8388万美元。



      获得奥斯卡最佳男演员等多个奖项的音乐传记电影《波西米亚狂想曲》上周五内地首映，首周票房4420万。

      上一届奥斯卡最佳男演员获奖电影《至暗时刻》也曾在内地上映，票房3730万，相比之下，《波西米亚狂想曲》成绩高出不少。

      目前，《波西米亚狂想曲》全球票房已达8.89亿美元，北美票房2.16亿美元。该片票房最高的海外市场为日本，票房高达1.12亿美元，是去年日本电影市场票房冠军。

      荷兰惊悚片《狂暴凶狮》上周五首映，首周票房3535万。

      拿下柏林电影节最佳男女演员双料大奖的电影《地久天长》上周五首映，首周票房2540万，加上点映票房，累计2900万。

      《乐高大电影2》上周五首映，首周票房1540万。

      本周内地上映的新片有《海市蜃楼》《小飞象》《人间·喜剧》等，内地影市的票房表现短时间内很难有大的起色。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 一周内地票房综述 比悲伤更悲伤的故事 惊奇队长 老师·好 绿皮书 波西米亚狂想曲
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