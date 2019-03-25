时光网讯
由漫威影业出品的女性超级英雄电影《惊奇队长》
，本周末以8712万美元位列全球票房榜首位，不过它赢得并不轻松。美国黑人演员乔丹·皮尔的第二部导演作品《我们》
，开画首周影片全球首周票房高达8695万美元，以极其微弱的劣势屈居全球周末亚军。在内地票房大爆的中国台湾爱情片《比悲伤更悲伤的故事》
，周末报收2977万美元，闯进全球票房榜前三位。
《惊奇队长》
本周末在海外市场收获5210万美元，海外累计票房已高达5.89亿美元，其中我国内地市场已累计贡献1.46亿美元，北美市场报收3502万美元位居本周第二名。截止周日，该片全球累计票房已高达9.1亿美元，已超过《神奇女侠》
等同类题材电影，预计最终将成为继《黑豹》
（13.46亿美元）和《海王》
（11.46亿美元）后，第三部全球票房破10亿美元的超英起源电影。
惊悚片《我们》
上周在北美及海外47个市场同步开画，海外首周斩获票房1670万美元，海外表现远不如北美地区出彩。影片全球首周票房高达8695万美元，以微弱的劣势屈居全球周末亚军，开画首周票房便已高达制作成本的四倍以上。以其开画表现来看，《我们》
全球票房将轻松超过导演上部《逃出绝命镇》
2.55亿美元的全球总票房。
中国台湾爱情片《比悲伤更悲伤的故事》
上周末票房报收2977万美元，闯进全球票房榜前三位，累计票房已达1.36亿美元，大部分都是中国内地的功劳，该片在内地已经蝉联两周票房冠军，上周七天内地贡献了7085万美元（4.76亿人民币）的票房。该片上周扩至北美40家影院上映，周末三天再揽17万美元，北美累计票房已突破50万美元。
狮门发行的青春爱情片《五尺天涯》
上周末全球票房报收1495万，累计全球票房3276万，排名本周第四位。派拉蒙公司出品的动画新作《神奇乐园历险记》
，上周末全球票房1400万，累计全球票房3967万，这部由美国和西班牙合拍的这部CG动画，除北美外尚未登陆诸多海外市场，目前票房表现并不理想。