网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《惊奇队长》全球票房8712万险胜夺冠

"我们"8695万屈居第二 "悲伤故事"闯入前三

2019-03-25 11:27:54 来源：Mtime时光网

《惊奇队长》全球票房8712万险胜夺冠，惊悚片《我们》全球首周票房8695万美元，以极其微弱的劣势屈居第二，《比悲伤更悲伤的故事》内地票房大爆，闯进全球票房榜前三位。
       

《惊奇队长》

时光网讯 由漫威影业出品的女性超级英雄电影《惊奇队长》，本周末以8712万美元位列全球票房榜首位，不过它赢得并不轻松。美国黑人演员乔丹·皮尔的第二部导演作品《我们》，开画首周影片全球首周票房高达8695万美元，以极其微弱的劣势屈居全球周末亚军。在内地票房大爆的中国台湾爱情片《比悲伤更悲伤的故事》，周末报收2977万美元，闯进全球票房榜前三位。

       《惊奇队长》本周末在海外市场收获5210万美元，海外累计票房已高达5.89亿美元，其中我国内地市场已累计贡献1.46亿美元，北美市场报收3502万美元位居本周第二名。截止周日，该片全球累计票房已高达9.1亿美元，已超过《神奇女侠》等同类题材电影，预计最终将成为继《黑豹》（13.46亿美元）和《海王》（11.46亿美元）后，第三部全球票房破10亿美元的超英起源电影。

       惊悚片《我们》上周在北美及海外47个市场同步开画，海外首周斩获票房1670万美元，海外表现远不如北美地区出彩。影片全球首周票房高达8695万美元，以微弱的劣势屈居全球周末亚军，开画首周票房便已高达制作成本的四倍以上。以其开画表现来看，《我们》全球票房将轻松超过导演上部《逃出绝命镇》2.55亿美元的全球总票房。

《我们》

       中国台湾爱情片《比悲伤更悲伤的故事》上周末票房报收2977万美元，闯进全球票房榜前三位，累计票房已达1.36亿美元，大部分都是中国内地的功劳，该片在内地已经蝉联两周票房冠军，上周七天内地贡献了7085万美元（4.76亿人民币）的票房。该片上周扩至北美40家影院上映，周末三天再揽17万美元，北美累计票房已突破50万美元。

       狮门发行的青春爱情片《五尺天涯》上周末全球票房报收1495万，累计全球票房3276万，排名本周第四位。派拉蒙公司出品的动画新作《神奇乐园历险记》，上周末全球票房1400万，累计全球票房3967万，这部由美国和西班牙合拍的这部CG动画，除北美外尚未登陆诸多海外市场，目前票房表现并不理想。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 全球票房 惊奇队长 我们 比悲伤更悲伤的故事
关注时光网微信

相关电影/影人

惊奇队长

惊奇队长 (2019)

7.1

导演：安娜·波顿

主演：布丽·拉尔森

在线播放

我们

我们 (2019)

-1.0

导演：乔丹·皮尔

主演：露皮塔·尼永奥

在线播放

比悲伤更悲伤的故事

比悲伤更悲伤的故事 (2018)

6.2

导演：林孝谦

主演：陈意涵 刘以豪

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
2

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
3

《叶问4》首曝预告甄子丹过招美军

最新海报同时曝光 有望今年暑期上映

甄子丹主演《叶问4》曝光首款预告，最新海报同时曝光。
4

《出租车》女演员被判38年监禁148次鞭刑

身为人权律师，她为女性而战做错了什么？

伊朗人权女律师、女性平权运动倡导者纳斯林·索图德(Nas..
5

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..

查看更多