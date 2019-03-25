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"心迷宫"导演助力《看不见的客人》导演新作

保罗执导《海市蜃楼》首映：悬疑烧脑再升级

2019-03-25 15:27:51 来源：Mtime时光网

男主最后的神秘一笑是不是意味着还有没说完的故事？保罗导演表示：“很喜欢大家在和电影一起积极地思考而不是被动地接受，这也是留下开放结尾的原因。”

“虚实反转”预告

　　时光网讯  《看不见的客人》导演奥利奥尔·保罗的悬疑新片《海市蜃楼》昨日在京首映。和保罗惺惺相惜的《心迷宫》导演忻钰坤也在映后交流中来到现场，并盛赞电影：“从悬疑片编剧出发，看到了类型片的拓展和融合，在悬疑之中还用到了时空反转、蝴蝶效应等元素来加强情节递进、不断反转，呈现效果特别好。”

　　首映礼一开始，保罗就大秀中文，不仅用中文说到“大家好，我是导演保罗”，还亲切地问到：“吃了吗？”逗笑全场。和“萌萌的”导演形成鲜明对比的，是《海市蜃楼》更加烧脑的剧情。时空反转、蝴蝶效应，15小时限时营救等设定调动着观众情绪。

　　首映礼观影结束后，观众举手示意要与保罗导演探讨影片烧脑情节和疑惑。从剧本创作到幕后故事，观众不断抛出各式刁钻问题，保罗导演赞叹：“非常喜欢观众在看完之后能讨论思考其中的细节问题，两年不见，发现中国观众变得更加聪明了！”



　　领略过《看不见的客人》的层层反转，全新升级的《海市蜃楼》被观众提及最多的关键词便是“烧脑”。而在首映礼上，还有一位影迷献上了亲手书写有“烧脑王”的书法卷轴赠与保罗导演，得知其含义的保罗表示：“非常感谢中国观众的认可，也希望有更多人能走进影院观看这部作品”。

　　除了烧脑设定，还有一位眼尖的观众发现一个隐藏彩蛋——《看不见的客人》中的女律师，“我还以为是自己脸盲了，原来真的是”，观众说道。保罗导演对此表示：“自己每一部新作都隐藏有和前一部影片相关的内容，这也是带给观众的‘little trick’。”

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　　影片《看不见的客人》中，在“剥洋葱式”地解谜后，展现出了亲情这一强大内核。此次，“母爱”这一主题延续到《海市蜃楼》中，寻找“失踪”的女儿不仅成为了剧情推动力，不少情节的设置也都将“母爱”升华。

　　对此，保罗解释道：“因为我喜欢坚强的女性带来的那种力量。”而在谈及女主的情感选择时，忻钰坤导演则表示：“本片展开的是一场特殊的冒险，需要在爱情、事业、家庭中做选择，是一种很特殊的体验。”

　　在海量细节铺垫下，保罗导演将各种复杂的情感融合进悬疑片。有位“红了眼圈”的观众表示“看过很多类似影片，但这部却把悬念暗埋于爱情，让人十分动容，感觉眼泪就在眼眶中打转。而影片中男主最后的神秘一笑是不是意味着还有没说完的故事？”

　　保罗导演开心地表示：“很喜欢大家在和电影一起积极地思考而不是被动地接受，这也是留下开放结尾的原因，至于会二人究竟会发生什么还是需要观众们发挥想象力，去发掘出不同维度的人生故事。”电影将于3月28日在全国上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 海市蜃楼 看不见的客人 忻钰坤
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