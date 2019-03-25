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《正义联盟》原始剧本吓人，华纳没让拍！

扎导揭秘当初剧情设计 关键片尾伏笔遭废弃

2019-03-25 21:17:01 来源：Mtime时光网

扎克·施奈德亲口披露他对《正义联盟》系列的宏伟构想，提到《正义联盟》删除的片尾彩蛋伏笔内容，以及他为该系列规划的结局，《蝙超》的“剧情坑”原本计划在《正义联盟》（下）填好。

　　时光网讯 导演扎克·施奈德在一场《蝙蝠侠大战超人》放映会上谈到他对《正义联盟》系列的宏伟构想，向粉丝们透露了被《正义联盟》删除的片尾彩蛋伏笔，以及他为该系列规划的结局，原本《蝙超》的剧情“坑”是希望能在《正义联盟》（上&下）填好。

　　扎导表示“蝙超”公映后两极分化的口碑刺激到制片方华纳兄弟，导致片方对接下来的《正义联盟》有所干预。

　　“克里斯（编剧）和我写的原始《正义联盟》剧本，我们根本没拍......那个想法，很硬核，很吓人的想法，我们从来都没机会拍摄，因为片方觉得‘那是疯了’”，施奈德说他和搭档们因为《蝙蝠侠大战超人》的反响，所以觉得有不安全感。

蝙蝠侠的梦魇场景

　　“这是一个很长的故事，真相是电影里出现的梦魇场景是我长久以来的想法，最终会被解释清楚的......我们会来到遥远的未来，那时达克赛德已经接管地球，超人已经服从于反生命方程式......仅有几位正义联盟幸存下来还在继续反抗。蝙蝠侠与钢骨因为发生的事件决裂。他们在研究用一个方程式把闪电侠送回过去警告布鲁斯。”

“蝙超”中闪电侠巴里·艾伦穿越登场
 
　　扎导提到《蝙超》中闪电侠客串告诉蝙蝠侠‘露易丝是关键’的场景，该内容在《正义联盟》电影中被舍弃了。《正义联盟》成片同时删掉了扎导设计的一处呼应这场戏的彩蛋。

露易丝是超人剧情线索的关键

　　“布鲁斯说‘巴里·艾伦告诉我，他说露易丝·莱恩是关键（key）’，然后神奇女侠说‘她对超人来说就是如此，每一颗心都有一把对应的钥匙（key拥有另一层含义“钥匙”）’。接着布鲁斯说‘我觉得不只是这样，还有更黑暗的东西’”，扎导解释说：“如果露易丝死了，超人就会屈服于反生命方程式。如果超人知道保护露易丝是蝙蝠侠负责的，那他就会在《蝙超》里对他发飙暴怒。那就是他说出‘她是我的全世界，你却把她从我身边夺走’这句台词的原因。”

（害死露易丝，你妈妈叫玛莎也没用）

　　扎导构想的结局是钢骨将闪电侠送回过去，改变了在《蝙超》里看到的原本计划。闪电侠巴里·艾伦跑去蝙蝠洞救下了差点被达克赛德杀死的露易丝·莱恩。

　　扎导表示华纳兄弟总体来说认同他想说的故事大纲，但是对于正义联盟如何以及为何决裂的细节构想感到紧张，认为需要修改。可惜的是，影迷在也等不到扎导构思拍摄出来的了，他的“正联大计”已经被扼杀在迈出的第一步。

   编辑：Joker

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关键词： 正义联盟 扎克·施奈德
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正义联盟 (2017)

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扎克·施奈德

扎克·施奈德

Zack Snyder

职业：导演 | 制作人

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