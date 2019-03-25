在《金钱》和《惊奇队长》的激烈博弈中，明星阵容领衔的《坏警察》和《偶像》惨成炮灰，恐难是实现盈利。





上周末试映上榜第三的《金钱》本周在1431块银幕正式开画，首周末动员111万观影人次，首周累计动员超过150万观影人次。该片讲述征战股市的工薪族面对巨大的阴谋的故事，由柳俊烈和刘智泰联袂主演。该片目前在NAVER的观众评分8.47，媒体评分5.5。





在《金钱》的冲击下，漫威超级英雄电影《惊奇队长》结束了长达三周的票房霸主地位，以38万观影人次的成绩落至亚军。影片目前累计观影人次已经达到523万，赶超《美女与野兽》创下韩国历年3月最高票房纪录。





在《金钱》和《惊奇队长》的激烈博弈中，《坏警察》和《偶像》惨成炮灰，虽然两部影片首周上榜三、四位，但首周末的观影人次仅有12万和8万。三部本土商业片同日上映，也引了发业内对于影片发行策略的质疑。三部影片的总制作费均在80亿-90亿韩币，赢利点在200万-260万人次，目前来看，除了《金钱》，其他两部作品要想实现盈利并不容易。







薛景求和李善均的新作恐难盈利 薛景求和李善均的新作恐难盈利







《金钱》预告片





奥斯卡最佳影片《绿皮书》依然坚挺，较上周还上升了一个位次来到第九。中国台湾电影《一吻定情》试映上榜位列第十，该片将于3月27日在韩国正式上映。





韩国开年的喜剧爆款《极限职业》首次退出周末榜单前十，位列第13位，累计观影人次1625万人次。





3月22日-3月24日（2018年第12周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)







本周新片上映：





本周，基努·里维斯领衔的犯罪惊悚片《西伯利亚》将于3月26日在韩国上映，随后乔丹·皮尔的口碑恐怖新作《我们》、蒂姆·伯顿的童话改编真人电影《小飞象》、以及王大陆和林允主演的《一吻定情》、凯拉·奈特莉领衔主演的《柯莱特》、洪常秀的新片《江边旅店》都将在3月27日上映。而重映单元则包括尼古拉斯·凯奇主演的《远离赌城》和史诗经典《宾虚》，两部影片都将在3月28日在韩国上映。











