网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《金钱》首周登顶韩票房"惊队"居亚

本土三片自相残杀 "坏警察""偶像"恐难盈利

2019-03-25 19:32:19 来源：Mtime时光网

在《金钱》和《惊奇队长》的激烈博弈中，明星阵容领衔的《坏警察》和《偶像》惨成炮灰，恐难是实现盈利。

《金钱》首周登顶韩国票房榜


　　时光网讯 韩国本土三部中等规模的商业类型片《金钱》《坏警察》《偶像》于3月20日同日开画，虽然将占据榜首的《惊奇队长》拉下冠军宝座，但自相残杀的结果也十分惨烈。 

　　上周末试映上榜第三的《金钱》本周在1431块银幕正式开画，首周末动员111万观影人次，首周累计动员超过150万观影人次。该片讲述征战股市的工薪族面对巨大的阴谋的故事，由柳俊烈和刘智泰联袂主演。该片目前在NAVER的观众评分8.47，媒体评分5.5。

　　在《金钱》的冲击下，漫威超级英雄电影《惊奇队长》结束了长达三周的票房霸主地位，以38万观影人次的成绩落至亚军。影片目前累计观影人次已经达到523万，赶超《美女与野兽》创下韩国历年3月最高票房纪录。

　　在《金钱》和《惊奇队长》的激烈博弈中，《坏警察》和《偶像》惨成炮灰，虽然两部影片首周上榜三、四位，但首周末的观影人次仅有12万和8万。三部本土商业片同日上映，也引了发业内对于影片发行策略的质疑。三部影片的总制作费均在80亿-90亿韩币，赢利点在200万-260万人次，目前来看，除了《金钱》，其他两部作品要想实现盈利并不容易。


薛景求和李善均的新作恐难盈利

　　《坏警察》由李善均领衔主演，是一部以世越号惨案为素材的犯罪剧情片。该片目前NAVER的观众评分7.24，媒体评分4.29；而由薛景求、韩石圭和千禹熙强强联手、《韩公主》导演执导的戛纳参展片《偶像》则讲述了围绕一起意外致死事件，发生在三位主人公之间的悬疑惊悚故事，目前该片的观众评分6.81，媒体评分5.63。

《金钱》预告片

　　上周亚军《密室逃脱》本周末直落至票房榜第五位；排在本周末六、七位的是两部动画电影，分别是来自俄罗斯的《灵狼传奇》和日本的《命运之夜——天之杯2：失去之蝶》

　　奥斯卡最佳影片《绿皮书》依然坚挺，较上周还上升了一个位次来到第九。中国台湾电影《一吻定情》试映上榜位列第十，该片将于3月27日在韩国正式上映。

　　韩国开年的喜剧爆款《极限职业》首次退出周末榜单前十，位列第13位，累计观影人次1625万人次。

3月22日-3月24日（2018年第12周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)


本周新片上映：

　　本周，基努·里维斯领衔的犯罪惊悚片《西伯利亚》将于3月26日在韩国上映，随后乔丹·皮尔的口碑恐怖新作《我们》、蒂姆·伯顿的童话改编真人电影《小飞象》、以及王大陆和林允主演的《一吻定情》、凯拉·奈特莉领衔主演的《柯莱特》、洪常秀的新片《江边旅店》都将在3月27日上映。而重映单元则包括尼古拉斯·凯奇主演的《远离赌城》和史诗经典《宾虚》，两部影片都将在3月28日在韩国上映。



   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金钱 韩国票房 坏警察 偶像 惊奇队长
关注时光网微信

相关电影/影人

金钱

金钱 (2019)

0.0

导演：朴努力

主演：刘智泰 柳俊烈

在线播放

坏警察

坏警察 (2019)

-1.0

导演：李桢凡

主演：李善均 李宥英

在线播放

偶像

偶像 (2019)

0.0

导演：李秀镇

主演：千禹熙 薛景求

在线播放

惊奇队长

惊奇队长 (2019)

7.1

导演：安娜·波顿

主演：布丽·拉尔森

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
2

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
3

《叶问4》首曝预告甄子丹过招美军

最新海报同时曝光 有望今年暑期上映

甄子丹主演《叶问4》曝光首款预告，最新海报同时曝光。
4

《出租车》女演员被判38年监禁148次鞭刑

身为人权律师，她为女性而战做错了什么？

伊朗人权女律师、女性平权运动倡导者纳斯林·索图德(Nas..
5

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..

查看更多