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冯小刚亮相哽咽落泪，他为什么哭了？

电影导演协会2018年度表彰 提名名单公布

2019-03-25 19:56:04 来源：Mtime时光网

冯小刚亮相活动哽咽落泪，回忆导演协会表彰大会十年来的点点滴滴，他感动流泪。第十届中国电影导演协会2018年度表彰今日正式公布提名名单，《我不是药神》等五部影片入选最佳影片。


      时光网讯 3月25日，第十届中国电影导演协会2018年度表彰提名发布会在京举行，冯小刚导演在现场激动哽咽落泪，他说：“电影是我们的信仰，在电影这件事儿上必须要有原则。”他提起电影导演协会十届表彰经历了不止十年的时间，胸怀很大，非常包容。回忆往届表彰大会的点点滴滴，冯小刚感触至深，没有说完就哽咽走下了台。

      在当天的活动众星云集，导演协会会长李少红，副会长冯小刚，以及张一白刘仪伟李玉尹力李少红王红卫谢飞忻钰坤唐高鹏蔡成杰等导演，以及演员王学兵张子枫曾美慧孜等众多电影人出席。当天公布了第十届中国电影导演协会2018年度表彰正式提名名单，包括《我不是药神》《红海行动》《江湖儿女》《影》《无名之辈》五部影片入选最佳影片。    

       中国电影导演协会年度表彰是一场由中国电影导演协会主办、中国大陆370多位电影导演积极参与的电影盛会。冯小刚说，“我觉得特别好的是最近三五年涌现了一大批优秀的导演，八仙过海风格不同，他们都在自己的领域非常有成绩。”

      回忆起导演协会年度表彰的历史，冯小刚很有感触：“从第一届我就说，导演协会的奖必须‘像回事儿’，第一届的场景布置得非常有味道，又很隆重，大家都穿着燕尾服，互相看看，一边在笑话对方，一边又觉得很牛X。当年拍《顽主》的米家山导演，听说导演协会要办自己的颁奖礼了，他自己跑到北京，申请当一个帮忙打工的。当时在亚洲大酒店，我们忙活了几个晚上，大家坐在地毯上一起忙活弄奖杯，说着笑着...”

       当天，青年演员张子枫上台和大家分享了她的体验和感受。张子枫说：“我很庆幸能在特定的年纪遇见这些角色，感谢电影这个窗口，有了可以不设限的交流，也让我对生活中的憾事多了好奇，今年我17岁，一直往前走的话也会慢慢背上更多的附属品，但我想这条路一定是个圆圈，走到最后还是会绕回原点，找到最原来的东西。就像电影一样，匠心也好，初心也好，最终都能方得始终。”
       
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度影片提名

《我不是药神》
《江湖儿女》
《红海行动》
《影》
《无名之辈》

第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度导演提名

文牧野 《我不是药神》
贾樟柯 《江湖儿女》
张艺谋    《影》
姜文《邪不压正》
吕乐《找到你》 

第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度编剧提名

韩家女 、钟伟、文牧野 《我不是药神》
贾樟柯 《江湖儿女》
姜文、李非、孙悦《邪不压正》
忻钰坤《暴裂无声》
扎西达娃 、松太加《阿拉姜色》

第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度青年导演提名

文牧野    《我不是药神》
忻钰坤    《暴裂无声》
饶晓志    《无名之辈》
苏伦       《超时空同居》
毕赣       《地球最后的夜晚》

第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度男演员提名

徐峥 饰 程勇《我不是药神》
廖凡 饰 斌哥《江湖儿女》
王传君 饰 吕受益《我不是药神》
章宇 饰 胡广生《无名之辈》
王学兵 饰 二勇《未择之路》 / 饰 王准《冥王星时刻》

第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度女演员提名

任素汐 饰 马嘉旗《无名之辈》
周冬雨 饰 方小晓《后来的我们》
马伊琍 饰 孙芳《找到你》
赵涛 饰 赵巧巧 《江湖儿女》
谭卓 饰 翠霞 《暴裂无声》 / 饰 刘思慧《我不是药神》

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 电影导演协会 冯小刚
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冯小刚

冯小刚

Xiaogang Feng

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 剪辑 | 艺术指导 | 美术设计

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