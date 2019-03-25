时光网讯
3月25日，第十届中国电影导演协会2018年度表彰提名发布会在京举行，冯小刚
导演在现场激动哽咽落泪，他说：“电影是我们的信仰，在电影这件事儿上必须要有原则。”他提起电影导演协会十届表彰经历了不止十年的时间，胸怀很大，非常包容。回忆往届表彰大会的点点滴滴，冯小刚感触至深，没有说完就哽咽走下了台。
中国电影导演协会年度表彰是一场由中国电影导演协会主办、中国大陆370多位电影导演积极参与的电影盛会。冯小刚说，“我觉得特别好的是最近三五年涌现了一大批优秀的导演，八仙过海风格不同，他们都在自己的领域非常有成绩。”
回忆起导演协会年度表彰的历史，冯小刚很有感触：“从第一届我就说，导演协会的奖必须‘像回事儿’，第一届的场景布置得非常有味道，又很隆重，大家都穿着燕尾服，互相看看，一边在笑话对方，一边又觉得很牛X。当年拍《顽主》
的米家山导演，听说导演协会要办自己的颁奖礼了，他自己跑到北京，申请当一个帮忙打工的。当时在亚洲大酒店，我们忙活了几个晚上，大家坐在地毯上一起忙活弄奖杯，说着笑着...”
当天，青年演员张子枫上台和大家分享了她的体验和感受。张子枫说：“我很庆幸能在特定的年纪遇见这些角色，感谢电影这个窗口，有了可以不设限的交流，也让我对生活中的憾事多了好奇，今年我17岁，一直往前走的话也会慢慢背上更多的附属品，但我想这条路一定是个圆圈，走到最后还是会绕回原点，找到最原来的东西。就像电影一样，匠心也好，初心也好，最终都能方得始终。”
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度影片提名
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度导演提名
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度编剧提名
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度青年导演提名
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度男演员提名
第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度女演员提名