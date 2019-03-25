冯小刚亮相活动哽咽落泪，回忆导演协会表彰大会十年来的点点滴滴，他感动流泪。第十届中国电影导演协会2018年度表彰今日正式公布提名名单，《我不是药神》等五部影片入选最佳影片。















中国电影导演协会年度表彰是一场由中国电影导演协会主办、中国大陆370多位电影导演积极参与的电影盛会。冯小刚说，“我觉得特别好的是最近三五年涌现了一大批优秀的导演，八仙过海风格不同，他们都在自己的领域非常有成绩。”









当天，青年演员张子枫上台和大家分享了她的体验和感受。张子枫说：“我很庆幸能在特定的年纪遇见这些角色，感谢电影这个窗口，有了可以不设限的交流，也让我对生活中的憾事多了好奇，今年我17岁，一直往前走的话也会慢慢背上更多的附属品，但我想这条路一定是个圆圈，走到最后还是会绕回原点，找到最原来的东西。就像电影一样，匠心也好，初心也好，最终都能方得始终。”

第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度影片提名









第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度导演提名









第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度编剧提名









第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度青年导演提名









第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度男演员提名









第十届中国电影导演协会2018年度表彰 年度女演员提名



