虽然也有一些亮点和看点，4月内地电影市场总体仍显萧索。所幸时间还早，也许未来一段时间还会有大片定档4月，比如《地狱男爵：血皇后崛起》，比如那部几乎所有人都在期待的“终局之战”。

时光网特稿 3月内地影市有些萧条，从片单来看，4月影市仍然压力山大。





DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》无疑是4月的头号种子选手。3月漫威《惊奇队长》刚刚在内地拿到了10亿左右的票房，另一位“惊奇队长”（Captain Marvel这个名字最早是属于沙赞的）就接踵而来，不得不说是一种缘分。











《雷霆沙赞！》之外，4月暂时没有好莱坞大片定档。4月26日北美上映的《复仇者联盟4》能否同步上映仍然充满悬念。





倒是两部小语种进口片《调音师》和《境·界》颇具看点。《调音师》堪称去年印度电影中观众口碑最好的作品之一，《境·界》则给中国观众带来了风格迥异于漫威和DC的漫改作品。





从数量上来说，4月的主菜还是国产片。国产商业片方面，“劳模”古天乐主演的《反贪风暴》系列迎来第四部作品，张震、倪妮等主演的警匪片《雪暴》看似风格强烈，或成为一匹黑马。











国产文艺片方面，娄烨导演的《风中有朵雨做的云》和万玛才旦导演的《撞死了一只羊》关注度最高。娄烨上一部作品是五年前的《推拿》，五年后终有新片上映，影迷自然期待。





虽然也有一些亮点和看点，4月内地电影市场总体仍显萧索。所幸时间还早，也许未来一段时间还会有大片定档4月，比如《地狱男爵：血皇后崛起》，比如那部几乎所有人都在期待的“终局之战”。