网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

小蜘蛛在欧洲玩嗨！《蜘蛛侠2》曝新海报

出征装备不能少 蜘蛛战袍搭配旅游指南

2019-03-25 21:54:27 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》（暂译）发最新海报，小蜘蛛出征欧洲三国玩嗨，身穿新款红黑战衣爬上伦敦眼俯瞰伦敦，倒吊叹息桥阅读旅游指南......
　　时光网讯 索尼影业与漫威联合打造的超级英雄大片《蜘蛛侠：英雄远征》（暂译）全球同步发布最新“征战欧洲”版系列海报，“荷兰弟”汤姆·赫兰德饰演的小蜘蛛走遍英国、意大利、德国，身穿新款红黑战衣爬上伦敦眼俯瞰伦敦，倒吊叹息桥阅读旅游指南......

　　影片将于2019年7月5日于北美上映，内地有望引进。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 英雄远征 海报
关注时光网微信

相关电影/影人

蜘蛛侠：英雄远征

蜘蛛侠：英雄远征 (2019)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
2

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
3

《叶问4》首曝预告甄子丹过招美军

最新海报同时曝光 有望今年暑期上映

甄子丹主演《叶问4》曝光首款预告，最新海报同时曝光。
4

《出租车》女演员被判38年监禁148次鞭刑

身为人权律师，她为女性而战做错了什么？

伊朗人权女律师、女性平权运动倡导者纳斯林·索图德(Nas..
5

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..

查看更多