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DC新英雄"沙赞"来华喊话:求加入正义联盟!

《雷霆沙赞！》搞笑之余，让人反思原生家庭

2019-03-26 10:40:16 来源：Mtime时光网

“沙赞本赞”扎克瑞·莱维帅气空降北京，出席DC新片《雷霆沙赞！》中国首映活动。影片中扮演了一位猛男身正太心超级英雄的扎克瑞也像一位大男孩，可帅可萌耍宝不停，魅力圈粉。
　　时光网讯 昨日，DC电影宇宙的最新超级英雄“沙赞本赞”扎克瑞·莱维帅气空降北京，出席华纳兄弟出品的全新DC大片《雷霆沙赞！》中国首映活动。影片中扮演了一位猛男身正太心的超级英雄，发布会与红毯上的扎克瑞也像一位大男孩，可帅可萌耍宝不停，魅力圈粉。

他凭什么当让DC新团宠？
四十岁型男内心仍是中二少年

中国红毯发布会精彩瞬间

　　作为DC宇宙继《海王》之后的新晋英雄，扎克瑞谈到沙赞这个角色让小时候的自己梦想成真。“沙赞是一个14岁的少年。当他被挑选成为那个“天选之人”的时候，他自己也不知道自己拥有什么样的神力，会发生什么样的事情，他内心里还是一个14岁的少年，这是跟其他的DC超级英雄不太一样的。他说他从小就想当一个超级英雄，现在长大了，还想当一个超级英雄。对他来讲，饰演沙赞这个角色把他小时候的梦想都一一勾上了，这是他特别幸福的一件事情。”

　　影片的主人公少年比利·巴特森意外获得天赐神力，他只要大喊“沙赞”就可从正太秒变猛男，飞天遁地释放电力，勇斗反派希瓦纳博士威不可挡，只不过在成长为真正合格的超级英雄之前，沙赞经历种种超能力挑战，花式搞笑颠覆认知……

　　奔四十的扎克瑞表演起十四岁少年似乎没有多少难度，笑称自己内心还是个孩子。“为了演沙赞我准备了一年半，每天只吃鸡肉和西兰花，连续四个月一周健身六天。我觉得演中二少年反而是最简单的部分，因为我已经拒绝长大很多年了，内心还是个孩子”。

　　电影中的两位少年搭档也给扎克瑞提供不少灵感：“我也会观察一起合作的两个年轻演员，我跟亚瑟（扮演少年比利）演的是同一个人，所以我们俩很少一起拍戏，但杰克（比利的好朋友弗莱迪）跟我经常同框，他是天生的喜剧演员。”

沙赞本赞喊话华纳：
“请让我加入《正义联盟》

　　电影中作为“天选之人”喜获神力、加入DC超级英雄大家庭，扎克瑞欣喜不已，自称是超人、蝙蝠侠、绿灯侠、神奇女侠等DC“前辈们”的忠实粉丝。甚至在发布会上喊话华纳，请求继续拍摄《正义联盟》。“我希望华纳继续拍《正义联盟》，让我也去演一回吧，拜托了！上帝保佑我能加入。”

　　当被问及若是选一位DC英雄比拼的话，“沙赞”会选谁？扎克瑞现场点名要跟闪电侠和超人比赛，说《正义联盟》结尾超人和闪电侠的小彩蛋让他记忆犹新，接着继续cue正联：“我觉得如果沙赞进了正义联盟，超人也会搭着沙赞的肩膀，对他说’欢迎加入我们，孩子’。”

温子仁第二？恐怖片导演又把DC拍火了
家人未必来自原生家庭，你爱的人才是家

　　《雷霆沙赞！》的导演大卫·F·桑德伯格与《海王》导演温子仁类似，加入DC之前最擅长拍摄恐怖电影，温子仁也是他此前两部导演作品的监制。

中文剧版预告片

　　扎克瑞认为能够把控恐怖题材正是导演能力的体现。“恐怖电影很多不是在剧本里的东西，需要塑造气氛，在剧本之外导演需要付出的很多，如何运镜，掌握节奏等等，都是考验导演平衡功力，也是喜剧电影需要借鉴的地方，所以他是拍摄《雷霆沙赞！》完美的选择。”影片先前海外媒体口碑解禁，甚至超越《神奇女侠》暂列DC宇宙最佳，这一次华纳又选对人了！

　　当晚，媒体与影迷抢先观看到《雷霆沙赞！》的正片片段。放映会上笑称几乎不间断，令粉丝们更加期待早日看到这部DC难得一见的喜剧电影。

　　 “这个电影中我们会看到很多常见的超级英雄电影元素，比如说有梦想成真的少年，有正义与邪恶的斗争”，扎克瑞谈到喜剧元素虽然是影片的主打风格，但“家庭”才是将这部电影凝聚起来的内核。

　　“比如说像14岁的少年比利的家庭，包括希瓦纳博士的家庭也都有描绘。提到14岁的少年比利，他本来在寻找自己的生父生母，但又发现自己又到了一个寄养家庭当中，有很多细节。比如说在这个寄养家庭当中非常地多元，你能够看到不同的种族，你能够看到一个残疾的儿童，你能看到很多包容的元素。在这当中他领悟到了一个很深刻的结论，就是说你的家庭，你最爱的和最爱你的家庭并不一定是你生下来就发现的那个家庭，而是你去寻找，并且找到你的那个家庭，有可能是最爱你的那个家庭。”

       《雷霆沙赞！》由《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、马克·斯特朗、杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演，电影将于4月5日与北美同步，在全国上映。

作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷霆沙赞 DC 首映 扎克瑞·莱维
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