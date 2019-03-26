



他凭什么当让DC新团宠？

四十岁型男内心仍是中二少年









影片的主人公少年比利·巴特森意外获得天赐神力，他只要大喊“沙赞”就可从正太秒变猛男，飞天遁地释放电力，勇斗反派希瓦纳博士威不可挡，只不过在成长为真正合格的超级英雄之前，沙赞经历种种超能力挑战，花式搞笑颠覆认知……





奔四十的扎克瑞表演起十四岁少年似乎没有多少难度，笑称自己内心还是个孩子。“为了演沙赞我准备了一年半，每天只吃鸡肉和西兰花，连续四个月一周健身六天。我觉得演中二少年反而是最简单的部分，因为我已经拒绝长大很多年了，内心还是个孩子”。





电影中的两位少年搭档也给扎克瑞提供不少灵感：“我也会观察一起合作的两个年轻演员，我跟亚瑟（扮演少年比利）演的是同一个人，所以我们俩很少一起拍戏，但杰克（比利的好朋友弗莱迪）跟我经常同框，他是天生的喜剧演员。”





沙赞本赞喊话华纳：





电影中作为“天选之人”喜获神力、加入DC超级英雄大家庭，扎克瑞欣喜不已，自称是超人、蝙蝠侠、绿灯侠、神奇女侠等DC“前辈们”的忠实粉丝。甚至在发布会上喊话华纳，请求继续拍摄《正义联盟》。“我希望华纳继续拍《正义联盟》，让我也去演一回吧，拜托了！上帝保佑我能加入。”





当被问及若是选一位DC英雄比拼的话，“沙赞”会选谁？扎克瑞现场点名要跟闪电侠和超人比赛，说《正义联盟》结尾超人和闪电侠的小彩蛋让他记忆犹新，接着继续cue正联：“我觉得如果沙赞进了正义联盟，超人也会搭着沙赞的肩膀，对他说’欢迎加入我们，孩子’。”





温子仁第二？恐怖片导演又把DC拍火了

家人未必来自原生家庭，你爱的人才是家













当晚，媒体与影迷抢先观看到《雷霆沙赞！》的正片片段。放映会上笑称几乎不间断，令粉丝们更加期待早日看到这部DC难得一见的喜剧电影。





“这个电影中我们会看到很多常见的超级英雄电影元素，比如说有梦想成真的少年，有正义与邪恶的斗争”，扎克瑞谈到喜剧元素虽然是影片的主打风格，但“家庭”才是将这部电影凝聚起来的内核。





“比如说像14岁的少年比利的家庭，包括希瓦纳博士的家庭也都有描绘。提到14岁的少年比利，他本来在寻找自己的生父生母，但又发现自己又到了一个寄养家庭当中，有很多细节。比如说在这个寄养家庭当中非常地多元，你能够看到不同的种族，你能够看到一个残疾的儿童，你能看到很多包容的元素。在这当中他领悟到了一个很深刻的结论，就是说你的家庭，你最爱的和最爱你的家庭并不一定是你生下来就发现的那个家庭，而是你去寻找，并且找到你的那个家庭，有可能是最爱你的那个家庭。”



