虽说Netflix最新推出的动画短片集《爱,死亡和机器人》缺乏主题方面的凝聚力,但它呈现出了一个最先进的动画产品应该有的样子,其中的很多故事都采用了最具有想象力的表现形式。

《爱死机》正式预告 时光网洛杉矶讯 客观来讲,短片集总是要面临毁誉参半的问题。因为对于这种每一集剧情都各自独立的作品来说,通常会出现其中某一集不是很好,另一集却非常出色的情况。按照这个评判标准, Netflix的最新成人动画短片集《爱,死亡和机器人》总体略高于平均水平。 客观来讲,短片集总是要面临毁誉参半的问题。因为对于这种每一集剧情都各自独立的作品来说,通常会出现其中某一集不是很好,另一集却非常出色的情况。按照这个评判标准,





这部长达18集,充斥着外星人、暴力、幽默元素的动画美剧由极具远见的电影制作人大卫·芬奇和蒂姆·米勒联合监制。 虽然这部剧缺乏一个强大、统一的主题,但内容和形式上的锐度使它成为了一部独特的作品。 无论是硬核动漫迷,还是对媒体革新感兴趣的观众,都值得一看。





维克多·马东纳多和他的联合导演阿尔弗雷多·托雷斯无疑是《爱,死亡和机器人》幕后最亮眼的明星,他们是整部剧集中仅有的两位电影导演,同时他们的三部短片也代表了这部剧最好的作品:





在《如果酸奶统治世界》中,人们开始探究世界被有了意识的早餐食品统所统治的假象历史;《另类脑洞史》中,也通过常见的“what if”的问题,讲述了一些有趣的假象历史:如果纳粹德国领导人阿道夫·希特勒在上台之前就被谋杀了,历史会是什么样子呢?短片列出了这一假象下的六种不同结果,每种结果都比前一种更加荒诞。







《如果酸奶统治世界》





马东纳多和托雷斯联合创作的《三个机器人》是《爱,死亡与机器人》中最好最有趣的剧集之一,一开场就恶搞了《终结者2:审判日》的画面(机器人的脚压碎人类的头骨)。故事讲述了三个幽默的机器人在世界末日后的城市闲逛、拍照、试着去了解人类的历史和电子游戏,甚至是人类拥有的生物性功能,比如吃饭。





虽然最开始这座城市看上去不存在任何活物,但机器人遇到了一只猫,然后就开始纠结于猫的呼噜声中了,这种奇怪的声音让机器人们很困惑。这一集的对话非常棒,节奏和镜头的选择也非常明智,而且充满了有趣的笑料。







《三个机器人》





其他比较精彩的剧集还包括《机动装甲》,这是一部类似《环太平洋》的短片,讲述了一个由乡村农民驾驶员组成的社区,通过机动装甲保护自己的土地不被一大群贪婪入侵的昆虫外星人摧毁。同时还有一集《古鱼复活》也非常华丽,这是一部充满魔力的超现实短片,讲述了两个在全国各地奔波的推销员被困在美国荒漠里过夜,却在夜晚发现这片充满尘土的大地在远古是一片巨大的海洋,而它看上去并没有表面上那么贫瘠。





另一部短片《证人》也非常惊艳。整部剧中只有两个故事没有基于已经存在的漫画或者小说,《证人》就是其中一部。这个短片讲述一个循环往复的追逐故事,一个年轻的舞女郎在酒店里见证了一场谋杀,然后迅速逃离了现场。后来她发现自己被凶手追杀,后者一直跟踪她到了她工作的地方。当女证人最终通过一把枪结束了这段纠缠后,事情又以一种有趣、恐怖的方式重新上演——结尾的反转让人联想到了《阴阳魔界》。







《证人》





蒂姆·米勒本人也执导了其中一集,叫做《冰河世纪》,这一集中由托弗·戈瑞斯和玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德出演的真人夫妻发现他们的冰箱中存在着一个微缩的文明世界,他们目睹了这个世界以飞快的速度经历了工业革命时代。这个短片拥有绝佳的创意,但故事没有得到深入挖掘,所以最后没能给人留下太深刻的印象。





除此以外,其他的故事更像是精简后的版本,像是拥有视觉特效的名片或者视频简历,而并非一部饱满、新鲜的叙事故事。最差的作品包括《噬魂者》,讲述的是一只考古队被远古的恶魔攻击;而最后一集《秘密战争》是一部真诚的年代动作短片,讲述了苏联红军追捕隐藏在西伯利亚森林中的僵尸和怪兽的故事。







《秘密战争》





这两个故事都重复了一些我们非常熟悉的故事,没有让人看到太多独特的个性。《盲点》讲述了一支机械人队伍抢劫运输卡车的故事,同样也是剧集中排名倒数的几部,但至少它的视觉风格很吸引人,画风有点像日本动漫《急速赛车手》。





《幸运13》是整部剧的一个例外,从技术层面讲,它是《爱,死亡和机器人》中的大赢家。这部由索尼影业动画工作室制作的短片讲述了一个简单甚至是无聊的故事(一个飞行员回忆她与一家老旧却出色的飞机共同执行任务的过程),整个故事没有有趣的反转或者层次。但是它的视觉非常突出,镜头也非常逼真写实。







《幸运13》





该短片由萨米拉·威利(《女子监狱》(Orange Is the New Black),《使女的故事》(the Handmaid’s Tale))主演,这一集完全可以当作真人短片,而不仅仅是动作捕捉。导演团队完美地完成了光影的呈现,以及人类皮肤的形态。影片里对皮肤的制作完全不比《蚁人》对迈克尔·道格拉斯和《惊奇队长》对塞缪尔·杰克逊所做的“减龄”要差。电影技术真的是在很短的时间可以让任何构想都成真,让每个演员能来到他们人生中的任何一个阶段。





有人评价《爱,死亡与机器人》说,它有点过于男性化,在呈现角色性别方面有些过时,总是会把女性描绘成受害者 ,比如《桑尼的优势》,比如《狩猎愉快》——这个发生在20年代初期中国的故事,讲述了一个男孩和狐狸精成了好朋友,同时也讲述与性有关的主题。所有这些故事中裸露和性的场面,基本和故事本身没有太多的关联。