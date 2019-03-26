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“波西米亚”新片段揭摇滚传世之作诞生

佛莱迪"强迫症"式把控 罗杰泰勒一遍遍飚高音

2019-03-26 09:53:48 来源：Mtime时光网

视频中，皇后乐队成员们对音乐中每一个细节、每一个音符都精益求精、力求完美，甚至每一个配音都反复录制无数遍，以至于在录制完成后，母带部分地方磁粉已经薄到可以看穿的地步。
　　时光网讯  全球票房奖项口碑收割机《波西米亚狂想曲》正在全国艺术电影放映联盟3100家加盟影院热映，截至发稿时间，票房已突破5000万，并不断刷新全国艺联单日票房纪录。

　　今天，影片发布“飚高音”版片段，揭开《Bohemian Rhapsody》这部“摇滚歌剧”诞生背后有着诸多不为人知的故事，饰演皇后乐队鼓手罗杰·泰勒的本·哈迪一遍遍飚高音，佛莱迪对每个细节每个音符近乎“强迫症”式的把控，共同塑造了“摇滚圣经”《波西米亚狂想曲》。 



　　视频中，皇后乐队成员们对音乐中每一个细节、每一个音符都精益求精、力求完美，甚至每一个配音都反复录制无数遍，以至于在录制完成后，母带部分地方磁粉已经薄到可以看穿的地步。

　　《Bohemian rhapsody》这首将近6分钟的单曲最初版本收录在专辑《A Night at the Opera》中，单曲包括四个部分，一开始是佛莱迪·摩克瑞在钢琴伴奏下的痛苦倾诉，后来则是用歌剧咏叹调与背景歌剧合声的对唱，接下来是一段狂飙淋漓的重金属，最后又是佛莱迪·摩克瑞在钢琴伴奏下的倾诉。将近6分钟的时长、曲中无重复的副歌、融入了多种不同类型的音乐，这在当时的流行音乐中是不可思议的。

　　然而在其单曲化推出后，却得到了不寻常的巨大成功。本曲在英国单曲榜连续九周冠军，并在英国国内销售超过200万张，创下当时英国史上销售最高单曲纪录。这首歌在摇滚史上更被称作“摇滚歌剧”，也被视为皇后乐队最伟大的作品之一。后来在伦敦的多米尼奥剧院，《吉尼斯世界记录大全》一书宣布了“英国热门单曲”的前十名得主，名列榜首的就是皇后乐队的这首经典之作《Bohemian rhapsody》。

   编辑：hello王小羊

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关键词： 波西米亚狂想曲 预告
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波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

8.0

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

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