网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

一部西班牙悬疑片如何上演“数字杀人”？

《警告》发终极海报预告 引爆“死亡倒计时”

2019-03-26 10:23:27 来源：Mtime时光网

《警告》发布终极预告。电影围绕着一个加油站旁的便利店展开，讲述了天才奥数学家约恩为了拯救在这里遭遇枪击的朋友努力寻求真相的故事。
　　时光网讯  西班牙悬疑惊悚电影《警告》今日发布了终极海报和预告片。电影《警告》围绕着一个加油站旁的便利店展开，讲述了天才奥数学家约恩为了拯救在这里遭遇枪击的朋友努力寻求真相的故事。

　　在追查案件凶手的过程中，约恩发现了这个便利店每个一段时间就会发生枪击凶杀案。在收集了近百年间的案件信息后，他根据数学规律推算出了十年后将有一个十岁的小男孩遭遇同样的“诅咒”，而将要杀死他的正是这些有规律的“数字”。海报右侧出现在反光镜上的弹孔也烘托出不安之感。

　　《警告》保持了西班牙悬疑电影一贯的水准，并采用了平行时空的叙事手法。今日发布的终极预告以一场枪击凶杀案切入，在主人公约恩的寻踪下，有人向他提起了多年前的另一起案件，这两起事件中都有五个人在场，而且他们之中又都有一个10岁的男孩。但是，当镜头聚焦到十年后的小男孩尼科身上后，事情越发地不可控起来。作为校园暴力的受害者，他收到了一封“死亡倒计时”的匿名信。




　　另一方面，约恩的调查也处处受阻，被人劝阻不要追查下去。而当他发现事情出了差错后，周遭随之而来的质疑也令他几近崩溃。下一个受害者还没找到，越来越急迫的时间令他更加疯狂；同时，小男孩尼科的生命也危在旦夕。滴答不停的时钟声和最后“还会再次发生”的预警不断回响，让人想要揭开真相。

　　《警告》由西班牙导演丹尼尔·卡尔帕索罗执导、著名演员劳尔·阿雷瓦洛、奥拉·加里多等主演，将于3月29日全国公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 警告 终极预告
关注时光网微信

相关电影/影人

警告

警告 (2018)

0.0

导演：丹尼尔·卡帕索罗

主演：劳尔·阿雷瓦罗

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
2

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..
3

凯文费奇宣布漫威电影宇宙阶段性完结

定名“无限传奇” 金刚狼死侍即将回归？

漫威电影已经上映的22部电影统一定名“无限传奇”，一个..
4

基努里维斯《疾速追杀3》成最后一战

新预告与"旧情人"哈莉贝瑞挑战杀手集团

《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终..
5

传《复仇者联盟4》时长3小时以上！

最长漫威宇宙电影诞生？ 院线称片长182分钟

有海外院线称接到迪士尼的通知，《复仇者联盟4》的放映..

查看更多