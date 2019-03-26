《警告》发布终极预告。电影围绕着一个加油站旁的便利店展开，讲述了天才奥数学家约恩为了拯救在这里遭遇枪击的朋友努力寻求真相的故事。





在追查案件凶手的过程中，约恩发现了这个便利店每个一段时间就会发生枪击凶杀案。在收集了近百年间的案件信息后，他根据数学规律推算出了十年后将有一个十岁的小男孩遭遇同样的“诅咒”，而将要杀死他的正是这些有规律的“数字”。海报右侧出现在反光镜上的弹孔也烘托出不安之感。





《警告》保持了西班牙悬疑电影一贯的水准，并采用了平行时空的叙事手法。今日发布的终极预告以一场枪击凶杀案切入，在主人公约恩的寻踪下，有人向他提起了多年前的另一起案件，这两起事件中都有五个人在场，而且他们之中又都有一个10岁的男孩。但是，当镜头聚焦到十年后的小男孩尼科身上后，事情越发地不可控起来。作为校园暴力的受害者，他收到了一封“死亡倒计时”的匿名信。













另一方面，约恩的调查也处处受阻，被人劝阻不要追查下去。而当他发现事情出了差错后，周遭随之而来的质疑也令他几近崩溃。下一个受害者还没找到，越来越急迫的时间令他更加疯狂；同时，小男孩尼科的生命也危在旦夕。滴答不停的时钟声和最后“还会再次发生”的预警不断回响，让人想要揭开真相。





《警告》由西班牙导演丹尼尔·卡尔帕索罗执导、著名演员劳尔·阿雷瓦洛、奥拉·加里多等主演，将于3月29日全国公映。



