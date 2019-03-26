相比于香港导演一贯比较擅长的强调自我实现、成败输赢概念的男性题材影片，毕国智却选择拍摄了《在乎你》这样一部讲述女性内心成长的作品。







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相比于香港导演一贯比较擅长的强调自我实现、成败输赢概念的男性题材影片，毕国智却选择拍摄了《在乎你》这样一部讲述女性内心成长的作品：“我觉得女性题材会覆盖很多人性情感里面的矛盾，探讨这个东西就会非常有趣。”毕国智解释道。





影片的主题也非常丰富，涵盖了女性的成长与救赎、欲望与冲动、选择与错过等等，不是像很多男性题材电影那样简单地展现好与坏，而是要深度挖掘女性“很多方面、很多阶段的美”。





电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》。作为“北京电影学院新学院派创作计划”成员之一，影片以充满人文关怀的视角，聚焦当代都市女性的集体困惑，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人不断成长和自我救赎的故事。影片已定档4月12日全国上映。