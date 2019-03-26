时光网讯
由香港鬼才导演毕国智
执导，俞飞鸿
、大泽隆夫
领衔主演，日本元气少女木下彩音、人气小生前田公辉以及内地新晋小花卢洋洋联袂主演的电影《在乎你》
，今日发布“女人心”导演特辑，揭秘影片幕后。作为一位男性导演，为何要选择拍摄这样一部女性题材的作品？毕国智也首次给出答案。
导演毕国智为俞飞鸿说戏
前田公辉与卢洋洋似要共同面对烦恼
导演毕国智1967年出生于中国香港，2004年凭借导演处女作《海南鸡饭》
拿下第25届香港电影金像奖最佳新晋导演奖。此后的《战·鼓》《囡囡》《控制》
等作品更是受到各界好评。作为导演界的“多面手”，毕国智1998年还曾以音乐人的身份凭借《去年烟花特别多》
入围第18届香港电影金像奖最佳电影配乐奖。
相比于香港导演一贯比较擅长的强调自我实现、成败输赢概念的男性题材影片，毕国智却选择拍摄了《在乎你》这样一部讲述女性内心成长的作品：“我觉得女性题材会覆盖很多人性情感里面的矛盾，探讨这个东西就会非常有趣。”毕国智解释道。
影片的主题也非常丰富，涵盖了女性的成长与救赎、欲望与冲动、选择与错过等等，不是像很多男性题材电影那样简单地展现好与坏，而是要深度挖掘女性“很多方面、很多阶段的美”。
电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》。作为“北京电影学院新学院派创作计划”成员之一，影片以充满人文关怀的视角，聚焦当代都市女性的集体困惑，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人不断成长和自我救赎的故事。影片已定档4月12日全国上映。