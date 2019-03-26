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《欲念游戏》郭涛范伟上演影帝对决

郭涛转型导演首秀聚焦未来科技 4.12上映

2019-03-26 11:03:52 来源：Mtime时光网

《欲念游戏》郭涛范伟上演影帝对决，该片将于2019年4月12日烧脑上映。
       时光网讯 今日，由郭涛首执导筒，张子枫姜潮梅婷范伟联袂主演的电影《欲念游戏》发布一组“兄弟对决”版剧照，进一步揭露郭涛与范伟在电影中一触即发的紧张关系。照片中，范伟坚定的目光里透露着一丝狡诈，气定神闲的面容下是沉浮商海多年练就的老谋深算，而与之相比的郭涛则显得初出茅庐、任人鱼肉。

       此前，根据片方已曝光的“无人可信”版预告中得知，范伟饰演的商圈大佬查叔欲从郭实（郭涛饰）处夺得“化蝶”系统。这套由郭实自主研发的先进科技市值3000亿，一经问世便能撼动世界，利字当头的老查不惜使用非常手段也要逼迫郭实交出“化蝶”系统。

       在谈及片中老查与郭实间的关系时，范伟表示：“工作上我俩是最佳拍档，生活中我俩更是以兄弟相称，只不过因为一些‘误会’，让我们之间产生分歧，看起来好像是我背信弃义一样”，这段真相不明的解读不禁让人联想到影片“眼见为虚”的宣传语，难道老查与幕后黑手并无关联？谜底将在影片上映时为大家揭晓。

       值得一提的是，早在《我不是潘金莲》《黄金大劫案》等多部影视作品中，郭涛与范伟便有过合作，只不过私交甚好的俩人从未在一部作品中上演剑拔弩张的对手戏。此次加盟郭涛转型导演的首秀，范伟表示义不容辞，同时也十分期待这部充满未来感的作品问世。

      电影《欲念游戏》将于2019年4月12日烧脑上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 欲念游戏 郭涛 范伟
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欲念游戏

欲念游戏 (2019)

0.0

导演：郭涛

主演：郭涛 张子枫

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