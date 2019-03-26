《欲念游戏》郭涛范伟上演影帝对决，该片将于2019年4月12日烧脑上映。





此前，根据片方已曝光的“无人可信”版预告中得知，范伟饰演的商圈大佬查叔欲从郭实（郭涛饰）处夺得“化蝶”系统。这套由郭实自主研发的先进科技市值3000亿，一经问世便能撼动世界，利字当头的老查不惜使用非常手段也要逼迫郭实交出“化蝶”系统。





在谈及片中老查与郭实间的关系时，范伟表示：“工作上我俩是最佳拍档，生活中我俩更是以兄弟相称，只不过因为一些‘误会’，让我们之间产生分歧，看起来好像是我背信弃义一样”，这段真相不明的解读不禁让人联想到影片“眼见为虚”的宣传语，难道老查与幕后黑手并无关联？谜底将在影片上映时为大家揭晓。









编辑：隐饮