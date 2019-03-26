《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀了，不过，《守望者》的导演剪辑版是186分钟，只是这个导演剪辑版没有在影院大范围公映过









IMDb上公布《复联4》片长182分钟（3月26日截图）

北美AMC院线，也曾显示过《复联4》182分钟的片长，不过现在删除了

















《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀了，不过，《守望者》的导演剪辑版是186分钟，只是这个导演剪辑版没有在影院大范围公映过，所以不列入排名中。





《复联4》剧场版中文预告 通常情况下，好莱坞大片的时长都会控制在120分钟以内，因为好莱坞片商经过几十年的细致观察和比对，认为2小时的电影是普通观众普遍能接受的片长了。并且，2小时的电影有利于排片，3小时的电影会让排片每天少一两场。





作者：崔汀 编辑：汀