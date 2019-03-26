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《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

2019-03-26 11:12:11 来源：Mtime时光网

《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀了，不过，《守望者》的导演剪辑版是186分钟，只是这个导演剪辑版没有在影院大范围公映过

　　时光网讯 漫威巨制《复仇者联盟4：终局之战》定于4月26日北美公映，影片在美国IMDb网站上标注的时长是182分钟（含片头和片尾字幕），鉴于之前已经有众多外媒报道《复联4》片长会超过180分钟，这182分钟的片长信息是相当靠谱了。不过，迪士尼&漫威官方还没有给出最终消息，一切以官方版本为主。

IMDb上公布《复联4》片长182分钟（3月26日截图）

北美AMC院线，也曾显示过《复联4》182分钟的片长，不过现在删除了

　　如果《复联4》是182分钟，那无疑是影院公映的超级英雄电影中超长的一部作品，首先可以确定就是就是漫威电影宇宙（MCU）片长之最。其次，《复联4》的片长也是远超《蝙蝠侠：黑暗骑士》《守望者》《正义联盟》等诸多超级英雄电影，请看表格——



　　《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀了，不过，《守望者》的导演剪辑版是186分钟，只是这个导演剪辑版没有在影院大范围公映过，所以不列入排名中。

《复联4》剧场版中文预告

　　通常情况下，好莱坞大片的时长都会控制在120分钟以内，因为好莱坞片商经过几十年的细致观察和比对，认为2小时的电影是普通观众普遍能接受的片长了。并且，2小时的电影有利于排片，3小时的电影会让排片每天少一两场。

　　但是，商业大片的时长也有不少接近和超过3小时的，比如《泰坦尼克号》194分钟！还有《魔戒三部曲：国王归来》201分钟，《金刚》187分钟，以及《阿拉伯的劳伦斯》216分钟等等。这些电影不仅票房大赚，而且有的影片拿下了奥斯卡最佳影片奖，简单一句话，强大到无以复加的电影，可以不在乎片长了。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 片长 漫威
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