时光网讯
漫威巨制《复仇者联盟4：终局之战》
定于4月26日北美公映，影片在美国IMDb网站上标注的时长是182分钟（含片头和片尾字幕），鉴于之前已经有众多外媒报道《复联4》片长会超过180分钟，这182分钟的片长信息是相当靠谱了。不过，迪士尼&漫威官方还没有给出最终消息，一切以官方版本为主。
IMDb上公布《复联4》片长182分钟（3月26日截图）
北美AMC院线，也曾显示过《复联4》182分钟的片长，不过现在删除了
如果《复联4》是182分钟，那无疑是影院公映的超级英雄电影中超长的一部作品，首先可以确定就是就是漫威电影宇宙（MCU）片长之最。其次，《复联4》的片长也是远超《蝙蝠侠：黑暗骑士》《守望者》《正义联盟》
等诸多超级英雄电影，请看表格——
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀了，不过，《守望者》的导演剪辑版是186分钟，只是这个导演剪辑版没有在影院大范围公映过，所以不列入排名中。
通常情况下，好莱坞大片的时长都会控制在120分钟以内，因为好莱坞片商经过几十年的细致观察和比对，认为2小时的电影是普通观众普遍能接受的片长了。并且，2小时的电影有利于排片，3小时的电影会让排片每天少一两场。
作者：崔汀 编辑：汀