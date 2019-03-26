时光网讯 陈可辛
导演新作《李娜》
于2月杀青，目前正处于后期制作阶段。近日网球名将李娜
在接受体育媒体记者采访时透露，胡歌
出演了该片，饰演李娜的老公姜山。
网友认为雷佳音似乎更合适
《李娜》根据网球运动员李娜的真实事迹改编，该片的备案剧情为：为了父亲的冠军梦，六岁的李娜走进网球队，网球天才挥洒汗水、有血有泪，开始了与众不同的成才之路。从武汉到北京再到巴黎伦敦，一路上她对网球由恨至爱、跌宕起伏，成就一段赛场传奇，而不离不弃的爱情誓言和荣耀背后，更是超乎常人的努力和心酸。
陈可辛曾对媒体透露：“李娜的扮演者是专业的演员，不是大家认识的明星，是非常好的演员，我们几年前就挑了，反正我觉得她那个气场、劲头，感觉很像李娜，她将饰演李娜从少女到退役整个过程，为了这部戏，她已经接受了两年多的网球训练。”
值得一提的是，此前胡歌曾在《你好，之华》
里演过一个“渣男”，用导演岩井俊二的话形容就是“谜一样差劲的男人，但是演技炸裂”，那部电影的班底就是陈可辛帮助岩井俊二搭建的。胡歌与陈可辛有一些渊源。
另外，时光网记者今年２月在巴黎专访法国演员文森·卡索
时，他自曝在《李娜》中饰演教练的角色。卡索称：“我和中国最大的明星之一进行了合作，他们也把我当成一个明星来接待。”
他也透露：“不过当你在片场的时候，一切都进行得很快，因为他们没有足够的钱去拍摄很多东西，只需要拍两次我们就可以继续下一条了。”