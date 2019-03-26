网球名将李娜在接受体育媒体记者采访时透露，胡歌出演《李娜》，饰演李娜的老公姜山。

姜山和胡歌













陈可辛、吴君如和李娜夫妇，看胡歌和姜山像吗？







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《李娜》根据网球运动员李娜的真实事迹改编，该片的备案剧情为：为了父亲的冠军梦，六岁的李娜走进网球队，网球天才挥洒汗水、有血有泪，开始了与众不同的成才之路。从武汉到北京再到巴黎伦敦，一路上她对网球由恨至爱、跌宕起伏，成就一段赛场传奇，而不离不弃的爱情誓言和荣耀背后，更是超乎常人的努力和心酸。











陈可辛曾对媒体透露：“李娜的扮演者是专业的演员，不是大家认识的明星，是非常好的演员，我们几年前就挑了，反正我觉得她那个气场、劲头，感觉很像李娜，她将饰演李娜从少女到退役整个过程，为了这部戏，她已经接受了两年多的网球训练。”













