网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

胡歌饰演李娜老公 陈可辛新片曝卡司！

法国演员文森卡索亦加盟　《李娜》处于后期阶段

2019-03-26 13:07:29 来源：Mtime时光网

网球名将李娜在接受体育媒体记者采访时透露，胡歌出演《李娜》，饰演李娜的老公姜山。
姜山和胡歌

　　时光网讯  陈可辛导演新作《李娜》于2月杀青，目前正处于后期制作阶段。近日网球名将李娜在接受体育媒体记者采访时透露，胡歌出演了该片，饰演李娜的老公姜山。


陈可辛、吴君如和李娜夫妇，看胡歌和姜山像吗？


网友认为雷佳音似乎更合适

　　《李娜》根据网球运动员李娜的真实事迹改编，该片的备案剧情为：为了父亲的冠军梦，六岁的李娜走进网球队，网球天才挥洒汗水、有血有泪，开始了与众不同的成才之路。从武汉到北京再到巴黎伦敦，一路上她对网球由恨至爱、跌宕起伏，成就一段赛场传奇，而不离不弃的爱情誓言和荣耀背后，更是超乎常人的努力和心酸。



　　陈可辛曾对媒体透露：“李娜的扮演者是专业的演员，不是大家认识的明星，是非常好的演员，我们几年前就挑了，反正我觉得她那个气场、劲头，感觉很像李娜，她将饰演李娜从少女到退役整个过程，为了这部戏，她已经接受了两年多的网球训练。”

　　值得一提的是，此前胡歌曾在《你好，之华》里演过一个“渣男”，用导演岩井俊二的话形容就是“谜一样差劲的男人，但是演技炸裂”，那部电影的班底就是陈可辛帮助岩井俊二搭建的。胡歌与陈可辛有一些渊源。



　　另外，时光网记者今年２月在巴黎专访法国演员文森·卡索时，他自曝在《李娜》中饰演教练的角色。卡索称：“我和中国最大的明星之一进行了合作，他们也把我当成一个明星来接待。”

　　他也透露：“不过当你在片场的时候，一切都进行得很快，因为他们没有足够的钱去拍摄很多东西，只需要拍两次我们就可以继续下一条了。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 李娜 胡歌 陈可辛
关注时光网微信

相关电影/影人

李娜

李娜 (2020)

-1.0

导演：陈可辛

主演：李娜 文森·卡索

在线播放

陈可辛

陈可辛

Peter Chan

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

查看影人作品  >

李娜

李娜

Na Li

职业：制作人

查看影人作品  >

文森·卡索

文森·卡索

Vincent Cassel

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
2

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..
3

凯文费奇宣布漫威电影宇宙阶段性完结

定名“无限传奇” 金刚狼死侍即将回归？

漫威电影已经上映的22部电影统一定名“无限传奇”，一个..
4

基努里维斯《疾速追杀3》成最后一战

新预告与"旧情人"哈莉贝瑞挑战杀手集团

《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终..
5

传《复仇者联盟4》时长3小时以上！

最长漫威宇宙电影诞生？ 院线称片长182分钟

有海外院线称接到迪士尼的通知，《复仇者联盟4》的放映..

查看更多